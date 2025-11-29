Cómo activar el "modo antispam" en WhatsApp para frenar grupos indeseados

Un simple ajuste de privacidad en WhatsApp permite decidir quién puede sumarte a grupos, reducir el spam y frenar muchas estafas que empiezan en chats masivos.

El ajuste “Quién puede añadirme a los grupos” funciona como un modo antispam en WhatsApp y pone un filtro clave frente a números desconocidos.

WhatsApp se convirtió en una herramienta clave para trabajar, estudiar y mantenerse en contacto, pero también en una puerta de entrada para fraudes, estafas y publicidad invasiva. Una de las vías más comunes son los grupos a los que números desconocidos añaden sin aviso previo. Para reducir ese riesgo, la app incluye un ajuste de privacidad que funciona como un verdadero “modo antispam” y permite controlar quién puede sumarte a un chat grupal.

WhatsApp Muchos fraudes comienzan en grupos llenos de supuestas ofertas y empleos; limitar quién puede agregarte reduce el riesgo de caer en esos engaños. Por qué activar el “modo antispam” Muchos intentos de estafa comienzan con un mensaje que llega desde un grupo lleno de supuestas ofertas, sorteos, inversiones o promesas de trabajo. Detrás de esos textos suelen esconderse enlaces peligrosos que buscan robar datos personales o bancarios.

El ajuste “Quién puede añadirme a los grupos”, disponible en el menú de privacidad de WhatsApp, permite limitar ese tipo de situaciones. Desde allí se puede decidir si cualquiera puede agregarte, si solo tus contactos o si querés excluir a personas concretas. Cuando esta opción está activada, los administradores que no tengan permiso no podrán sumarte de forma automática: deberán enviarte una invitación privada que se puede aceptar o rechazar.

De esta manera, se reduce de forma importante la posibilidad de que un desconocido o ciberdelincuente te agregue sin consentimiento, pero se mantienen las invitaciones legítimas, solo que bajo tu control.

WhatsApp Configurar “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…” en la sección de grupos permite mantener bajo control quién puede sumarte a chats masivos. Gentileza WhatsApp Paso a paso: cómo activar el ajuste Para configurar este “modo antispam” en WhatsApp hay que seguir estos pasos:

Abrir el menú de tres puntos en la esquina superior derecha.

Entrar en “Ajustes”

Seleccionar “Privacidad” .

. Tocar en “Grupos” .

. Elegir entre “Todos”, “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”. Las opciones más seguras son “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”, porque evitan que personas que no conocés puedan añadirte directamente a grupos desconocidos.