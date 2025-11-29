29 de noviembre de 2025 - 07:40

Cómo activar el "modo antispam" en WhatsApp para frenar grupos indeseados

Un simple ajuste de privacidad en WhatsApp permite decidir quién puede sumarte a grupos, reducir el spam y frenar muchas estafas que empiezan en chats masivos.

El ajuste “Quién puede añadirme a los grupos” funciona como un modo antispam en WhatsApp y pone un filtro clave frente a números desconocidos.

El ajuste “Quién puede añadirme a los grupos” funciona como un modo antispam en WhatsApp y pone un filtro clave frente a números desconocidos.

Foto:

Web
Por Redacción

WhatsApp se convirtió en una herramienta clave para trabajar, estudiar y mantenerse en contacto, pero también en una puerta de entrada para fraudes, estafas y publicidad invasiva. Una de las vías más comunes son los grupos a los que números desconocidos añaden sin aviso previo. Para reducir ese riesgo, la app incluye un ajuste de privacidad que funciona como un verdadero “modo antispam” y permite controlar quién puede sumarte a un chat grupal.

Leé además

Falla de seguridad en WhatsApp 

Una falla de seguridad en WhatsApp deja expuestos a 3.500 millones de números: qué dijeron desde Meta

Por Redacción
automatizacion legal: como mendoza impulsa soluciones que alivian el trabajo juridico diario

Automatización legal: cómo Mendoza impulsa soluciones que alivian el trabajo jurídico diario

Por María Jesús Abril
WhatsApp
Muchos fraudes comienzan en grupos llenos de supuestas ofertas y empleos; limitar quién puede agregarte reduce el riesgo de caer en esos engaños.

Muchos fraudes comienzan en grupos llenos de supuestas ofertas y empleos; limitar quién puede agregarte reduce el riesgo de caer en esos engaños.

Por qué activar el “modo antispam”

Muchos intentos de estafa comienzan con un mensaje que llega desde un grupo lleno de supuestas ofertas, sorteos, inversiones o promesas de trabajo. Detrás de esos textos suelen esconderse enlaces peligrosos que buscan robar datos personales o bancarios.

El ajuste “Quién puede añadirme a los grupos”, disponible en el menú de privacidad de WhatsApp, permite limitar ese tipo de situaciones. Desde allí se puede decidir si cualquiera puede agregarte, si solo tus contactos o si querés excluir a personas concretas. Cuando esta opción está activada, los administradores que no tengan permiso no podrán sumarte de forma automática: deberán enviarte una invitación privada que se puede aceptar o rechazar.

De esta manera, se reduce de forma importante la posibilidad de que un desconocido o ciberdelincuente te agregue sin consentimiento, pero se mantienen las invitaciones legítimas, solo que bajo tu control.

WhatsApp
Configurar “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…” en la sección de grupos permite mantener bajo control quién puede sumarte a chats masivos.

Configurar “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…” en la sección de grupos permite mantener bajo control quién puede sumarte a chats masivos.

Paso a paso: cómo activar el ajuste

Para configurar este “modo antispam” en WhatsApp hay que seguir estos pasos:

  • Abrir el menú de tres puntos en la esquina superior derecha.
  • Entrar en “Ajustes”
  • Seleccionar “Privacidad”.
  • Tocar en “Grupos”.
  • Elegir entre “Todos”, “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”.

Las opciones más seguras son “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”, porque evitan que personas que no conocés puedan añadirte directamente a grupos desconocidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Samsung inició la distribución de su esperado parche de seguridad de noviembre de 2025.

Samsung pidió actualizar sus smartphones para protegerlos de múltiples errores: cómo hacerlo, paso a paso

Por Redacción
El Polo TIC Mendoza, finalista en los Premios Sadosky 2025 por su proyecto educativo Maker Day

El Polo TIC Mendoza, finalista en los Premios Sadosky 2025 por su proyecto educativo Maker Day

Por María Jesús Abril
El logo de Apple grabado con precisión es una de las señales más confiables para reconocer un cargador original.

Cómo identificar si el cargador de tu iPhone es original y por qué importa más de lo que parece

Por Redacción
Los nuevos modelos del nuevo iPhone 17 de Apple ya se pueden comprar oficialmente en Argentina.

El dilema de comprar un iPhone 17: ¿"barato" y sin cuotas en el exterior o "caro" y financiado en Argentina?

Por Claudio Barros