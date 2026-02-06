Lito Vitale: "El trabajo de los músicos jóvenes me despierta admiración"

La Fiesta Provincial del Camote , en su edición número 22, se llevará a cabo entre hoy y mañana, en la Rotonda de Salcedo, en Los Corralitos, Guaymallén , con una grilla de espectáculos y artistas que celebran la música , la danza y la identidad cultural mendocina. La entrada es libre y gratuita.

"Mi Rivadavia es así": la fiesta departamental de la Vendimia pondrá en escena la identidad de un pueblo

La programación incluye presentaciones de Dúo Coplanacu, Romero-Budini, Tely Fernández, Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, Cuarto Creciente, Ezequiel Gallardo, Las Hermanas Abraham, Amikanto, La Salamanca, La Huella, Andrés Iacopini y Lucho Aberastain , entre otros referentes de la escena local.

El cierre del domingo 8 estará a cargo de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale , posicionándolos como uno de los atractivos más esperados de esta edición junto al resto de la programación.

El festival también ofrecerá espectáculos de ballet y elencos invitados, food trucks, artesanías y una amplia propuesta gastronómica, consolidando a Guaymallén como un polo festivalero y turístico más que atractivo durante la temporada estival y vendimial de la provincia.

Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale le tomaron el gusto al streaming y despiden el año con un concierto especial desde el Mercado de San Telmo.

Lito Vitale habló con Los Andes acerca de sus años como músico junto a Juan Carlos Baglietto, de su nuevo disco y de lo que siente frente a los talentos jóvenes.

-¿Qué presentarán con Juan Carlos Baglietto en la Fiesta del Camote?

-Estamos presentando una especie de retrospectiva de nuestros distintos álbumes con Baglietto y un pequeño segmento de adelanto de lo que va a ser el nuevo álbum de este año, que se va a llamar Bodas de Coral. Es un álbum que festeja los 35 años del dúo y es un álbum de canciones de amor. Vamos a hacer algo de rock, algo de tangos, algo de clásicos rosarinos, algo de folklore y adelantos de canciones de amor.

-Después de tantos años juntos ¿Son como un matrimonio laboral? ¿Cómo se sostiene una relación así tanto tiempo?

-Sí, somos un matrimonio laboral. Por eso lo de las Bodas de Coral. Nos vamos nutriendo, nos vamos sabiendo, dándonos libertades para que cada uno pueda hacer distintos proyectos con otros artistas o solistas, sin celos ni competencias, disfrutando de nuestra amistad, sabiendo las cosas en las que coincidimos y en las que no. No hemos tenido conflictos en estos 35 años. Tenemos una relación muy basada en nuestras coincidencias.

Juan Carlos Baglietto celebra 35 años junto a Lito Vitale, en su disco Bodas de Coral.

El presente de Lito Vitale

-En este momento de tu carrera ¿Qué te resulta más desafiante: componer algo nuevo o decidir qué dejar afuera?

-Soy una persona, en el aspecto laboral y creativo, poco complicada. Me voy dejando fluir lo que sale. Hago bastante música incidental, ahí estoy más como compositor. Después son producciones que hago con Juan, con Hilda, con eventos con distintos cantantes. No tengo demasiados conflictos. Disfruto todo lo que hago y, de alguna manera, mi vida es un sueño cumplido porque siempre quise hacer lo que hago. Nunca tuve la necesidad de estar en las primeras listas. Siempre fue más importante hacer lo que me gusta.

- Cuando armás un show para un festival popular ¿Pensás primero en el público o en lo que te representa hoy como músico?

-Pensamos muy diferente a como está de moda pensar ahora, que es cómo hacer para tener mayor cantidad de público. Fuimos criados con artistas que proponían, como Spinetta, Charly, Litto Nebbia. Algunos proyectos les iban bien, otros les iban mal, pero siempre proponían. Darle a la gente lo que la gente quiere es contra natura en relación al sentimiento del músico. El artista tiene que estar comprometido con lo que hace y, a partir de eso, ofrecérselo a la gente. Una vez que tenés el material elegido, la lista de canciones, el concepto del álbum, aparecen algunas ideas de marketing, como el nombre del disco, Bodas de Coral, que supone un festejo, una historia de amor. En este caso no es de pareja, sino de amistad y complicidad musical. Pero primero nos tiene que gustar a nosotros. Eso es lo fundamental.

El tiempo como catalizador de experiencias

-¿Sentís que con el paso del tiempo te importa más “decir” que “demostrar”?

-El paso del tiempo, salvo por los achaques naturales de la salud, no me importa. A mí me gusta tener la edad que tengo. Yo tengo 64, Juan tiene 69, y hemos transitado la vida haciendo lo que siempre quisimos hacer, que es música. Nunca prestamos demasiada atención a la imagen ni a esas cosas, sino a no venirnos abajo y ser felices con lo que hacemos. Me gusta lo que hice de joven y me gusta lo que hago ahora. No tengo ningún resquemor con el paso del tiempo. Por suerte no hemos tenido enfermedades graves ni achaques complicados como para sentir que es un bajón.

-En tus trabajos hay más sensibilidad y menos urgencia. ¿Eso tiene que ver con la edad, con el contexto o con una decisión estética consciente?

-Tiene que ver con lo que te contaba antes. No me importa estar en las primeras listas. Hoy hay una realidad de poner mucho énfasis en el resultado: cómo hacer para tener millones de vistas. Nosotros no sabemos cómo hacer eso, ni nos interesa saberlo. Tenemos las vistas que tenemos, vivimos de lo que hacemos, tenemos un público que nos responde y transitamos el camino de la creatividad con libertad y felicidad. No queremos insistir en estar cerca del mundo de los más jóvenes que tienen millones de vistas, porque nunca fue nuestro camino. Tenemos relación con muchos chicos nuevos que tienen gran creatividad y generan interés en millones de personas, pero no nos quita el sueño pertenecer a ese mundo. La pasamos bomba como estamos.

- ¿Qué cosas ya no estás dispuesto a negociar en un proyecto artístico, aunque eso implique hacerlo más chico o menos visible?

-No negociamos nada salvo que esté en nuestro plan hacer algún cambio. Nos regimos por lo que sentimos que está bueno hacer. Nunca tuvimos la necesidad de torcer el camino para conseguir un resultado comercial. Nos gusta que nos vaya bien, hacemos todo lo posible para eso, pero de ahí a negociar algo, no. Hemos ido a programas y después dijimos “¿para qué fuimos?”, pero eso es aprendizaje. Nunca tuvimos el perfil de dejarnos seducir por grandes inversiones o sueños imposibles. Sabemos que el 80% de esas promesas son mentiras y eso no nos seduce.

Lito Vitale El músico Lito Vitale, en un ensayo en el teatro Independencia de Mendoza.

Los estilos y las nuevas generaciones de músicos

-Después de tantos cruces entre géneros ¿Hay alguno que hoy te genere más preguntas que certezas?

-Nosotros fuimos jóvenes y también tuvimos cruces generacionales. Cuando empecé a tocar folklore a los 22 años, teníamos relación con músicos como Chango Farías Gómez, Dino Saluzzi, Cuchi Leguizamón, Ariel Ramírez, y siempre hubo buen diálogo. Hoy pasa algo similar, pero la diferencia es que los artistas jóvenes, gracias a las redes sociales, generan un impacto masivo con un correlato económico muy fuerte. Eso es un arma de doble filo. Depende del entorno de cada uno cómo se equilibra humanamente ante esa realidad.

-Cuando mirás a los músicos jóvenes que producen desde sus casas y sin formación tradicional ¿Qué te despierta más: curiosidad, distancia o admiración?

-Admiración. Nunca valoré un resultado artístico por lo bien preparado teóricamente que esté un músico. Me gusta sentir que detrás de una grabación hay una búsqueda, un trabajo, una autoexigencia que termina dando un hecho artístico. Que lo hagan en su cuarto con una computadora o en un estudio en Los Ángeles me da lo mismo. Hoy incluso grandes artistas hacen sus producciones en sus casas. Ya no suma lo que te pueda dar un gran estudio o una compañía. Las compañías siguen seduciendo con cosas cada vez más efímeras y discutibles.