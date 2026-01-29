29 de enero de 2026 - 10:30

"Mi Rivadavia es así": la fiesta departamental de la Vendimia pondrá en escena la identidad de un pueblo

La memoria, el trabajo y la pertenencia serán parte de la Vendimia de Rivadavia. La cita es en el Polideportivo Municipal y cerrarán Vitale y Baglietto.

Por Enrique Pfaab

Rivadavia vuelve a mirarse a sí misma, a reconocerse en su historia, sus paisajes y sus protagonistas. Bajo el título “Mi Rivadavia… es así”, esta noche se realizará la Fiesta departamental de la Vendimia de Rivadavia, donde además será coronada la nueva soberana entre trece candidatas que representan a distintos distritos del departamento.

La propuesta artística pone el foco en la identidad local: desde los primeros tiempos de la antigua posta La Ramada, punto clave de tránsito y encuentro en los orígenes del territorio, hasta la actual ciudad, dinámica y en crecimiento, sostenida por el trabajo cotidiano, la fe en el porvenir y la esperanza de su gente.

El relato se construye a partir de dos figuras simbólicas y profundamente ligadas al ADN rivadaviense: Teresa, la tomera, guardiana del agua y del orden silencioso de los surcos; y Paulino, el viñatero, representante del esfuerzo que da forma a la tierra y a su producción. A través de ellos, el espectáculo homenajea a los inmigrantes, a los trabajadores de la viña, a las reinas vendimiales que supieron encarnar el espíritu festivo y a los grandes hacedores culturales que aportaron identidad y legado.

La Vendimia rivadaviense propone así un viaje sensible y emotivo: tradición, pertenencia, música, danza y relato se combinan para celebrar la memoria colectiva, pero también para reafirmar los valores que hoy continúan marcando el rumbo del departamento.

La Fiesta tendrá lugar este jueves 29 de enero en el Polideportivo Municipal, un escenario que año tras año se transforma en punto de reunión de vecinos, familias, turistas y amantes de la Vendimia. Como cierre, el espectáculo contará con la presentación especial de dos referentes indiscutidos de la música argentina: Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, quienes aportarán emoción y calidad artística a una noche ya cargada de significado.

Equipo creativo

La realización de “Mi Rivadavia… es así” cuenta con un sólido equipo artístico y técnico:

  • Directores Generales y Artísticos: Pablo Germán Chaves y María Claudia Sosa
  • Productora Ejecutiva: Mónica Aguirre
  • Director Técnico: Darío Gilberto Mad
  • Guionista: Rubén Adolfo Chaves Canciani
  • Directora de actores: Ana Jimena Yadala
  • Director musical: Eduardo Jesús Guidolin
  • Director audiovisual: Roberto Emilio Robles

Más que un espectáculo, la Vendimia de Rivadavia se presenta como un gesto colectivo de gratitud y orgullo: una invitación a celebrar las raíces, el esfuerzo compartido y la identidad que une a todo un pueblo. Esta noche, Rivadavia vuelve a contar su historia y lo hará, fiel a su esencia porque... es así.

Las candidatas

Andrade

Andrade: Sasha Carla Saracena Cabrera

Ciudad

Ciudad: Lara Ailín Ortiz Godoy

El Mirador

El Mirador: Denise Misael Musri

La Central

La Central: Mía Jazmín Carrera

La LIbertad

La Libertad: Sofía Agostina Porollán

La Reducción

La Reducción: Cabrera Agüero Milagros Verónica

Los Arboles

Los Árboles: Hilda Agostina Sosa Parajón

Los Campamentos

Los Campamentos: Brunela Julián Beretta

Los Huarpes

Los Huarpes: Julieta Yasmín Tello

Medrano

Medrano: Gabriela Valentina Campana

Mundo Nuevo

Mundo Nuevo: Martina Guadalupe Palma García

San Isidro

San Isidro: Natasha Antonella Terraza

Santa María de Oro

Santa María de Oro: Abril Ailén Orosco Castro.

El show debe continuar: "Rivadavia canta al país"

La fiesta departamental de la Vendimia de Rivadavia será la antesala de uno de los eventos más importantes del calendario cultural de la provincia: el Festival “Rivadavia Canta al País”, que comenzará el viernes y se desarrollará durante tres jornadas.

La grilla incluye nombres de gran convocatoria como Luciano Pereyra, Euge Quevedo LBC, Desakata2 y Lázaro Caballero, entre otros.

