"Mi Rivadavia es así": la fiesta departamental de la Vendimia pondrá en escena la identidad de un pueblo

La memoria, el trabajo y la pertenencia serán parte de la Vendimia de Rivadavia. La cita es en el Polideportivo Municipal y cerrarán Vitale y Baglietto.

Rivadavia vuelve a mirarse a sí misma, a reconocerse en su historia, sus paisajes y sus protagonistas. Bajo el título “Mi Rivadavia… es así”, esta noche se realizará la Fiesta departamental de la Vendimia de Rivadavia, donde además será coronada la nueva soberana entre trece candidatas que representan a distintos distritos del departamento.

La propuesta artística pone el foco en la identidad local: desde los primeros tiempos de la antigua posta La Ramada, punto clave de tránsito y encuentro en los orígenes del territorio, hasta la actual ciudad, dinámica y en crecimiento, sostenida por el trabajo cotidiano, la fe en el porvenir y la esperanza de su gente.

El relato se construye a partir de dos figuras simbólicas y profundamente ligadas al ADN rivadaviense: Teresa, la tomera, guardiana del agua y del orden silencioso de los surcos; y Paulino, el viñatero, representante del esfuerzo que da forma a la tierra y a su producción. A través de ellos, el espectáculo homenajea a los inmigrantes, a los trabajadores de la viña, a las reinas vendimiales que supieron encarnar el espíritu festivo y a los grandes hacedores culturales que aportaron identidad y legado.

La Vendimia rivadaviense propone así un viaje sensible y emotivo: tradición, pertenencia, música, danza y relato se combinan para celebrar la memoria colectiva, pero también para reafirmar los valores que hoy continúan marcando el rumbo del departamento.

La Fiesta tendrá lugar este jueves 29 de enero en el Polideportivo Municipal, un escenario que año tras año se transforma en punto de reunión de vecinos, familias, turistas y amantes de la Vendimia. Como cierre, el espectáculo contará con la presentación especial de dos referentes indiscutidos de la música argentina: Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, quienes aportarán emoción y calidad artística a una noche ya cargada de significado.