Pelea entre alumnos en una escuela de Rivadavia: un adolescente terminó con fractura y pérdida de conocimiento

El hecho ocurrió en la Escuela Técnica 4-119 Santa María de Oro. La víctima, de 13 años, fue trasladada primero al hospital Saporiti y luego derivada al hospital Notti. La familia denunció negligencia por parte de las autoridades escolares.

Pelea entre alumnos en una escuela de Rivadavia: un adolescente terminó con fractura de tabique y pérdida de conocimiento.

Una pelea entre estudiantes secundarios se registró el viernes por la mañana en la Escuela Técnica 4-119 Santa María de Oro, en el departamento de Rivadavia, y dejó a un adolescente de 13 años con fractura de tabique y pérdida de conocimiento.

De acuerdo con la denuncia policial, el hecho ocurrió cerca de las 9.50 durante una pelea en la que participaron tres alumnos. En ese contexto, uno de los estudiantes golpeó en el rostro a otro menor que se encontraba realizando actividades de educación física.

La víctima recibió una patada en la cara y fue tomado del cuello por el agresor. El ataque continuó hasta que intervino el docente que estaba a cargo de la clase.

Tras el episodio, el adolescente herido fue trasladado inicialmente al Hospital Saporiti, donde los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano y fractura de tabique. Posteriormente fue derivado al hospital pediátrico Humberto Notti para la realización de estudios de mayor complejidad.

La familia del menor denunció además que desde la escuela no se habría solicitado una ambulancia en un primer momento, pese a que el estudiante se encontraba inconsciente.

En el caso intervino la Justicia y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que tomó participación para el abordaje de la situación de los menores involucrados.