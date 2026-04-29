Estudiantes abuchearon al CEO de Cocos y lo descolocaron: "La patria no se vende"

El CEO y cofundador de la firma Cocos Capital, Ariel Sbdar, vivió un incómodo momento el martes cuando estudiantes del nivel secundario lo abuchearon y complicaron su presentación sobre finanzas en el Movistar Arena.

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Apenas tomó el micrófono en el evento Experiencia Endeavor Sub-20 , un sector de los chicos recibió al empresario con cánticos de “la patria no se vende” y lo increpó con el apodo “vendepatria”, tal como se ve en la transmisión y en videos que se viralizaron en las redes sociales.

Sin diapositivas o un discurso formal preparado, Sbdar preguntó desde el escenario: “¿Pero por qué me dicen vendepatria?”.

"¿Pero por qué me dicen vende patria?" Ariel Sbdar, CEO de Cocos, fue silbado y abucheado en la Experiencia Endeavor sub-20, un evento para estudiantes de los últimos años de los secundarios. pic.twitter.com/Kpg0byNoGT

De acuerdo a lo que él mismo relató en un video grabado a la salida del evento, los gritos del público “taparon todo lo que tenía para decir o gran parte de lo que yo tenía para decir” .

Además contó que su plan era apoyarse en la herramienta de inteligencia artificial Claude para estructurar la charla en vivo.

"Estos pibes taparon todo lo que tenía para decir sobre IA e inversiones. Empezaron a cantar 'la patria no se vende'. Es una pena que estemos tratando de llevar la grieta a todos lados", expresó Sbdar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arielsbdar/status/2049181378319696017?s=20&partner=&hide_thread=false NUESTRO COMPROMISO ES CON LA EDUCACIÓN FINANCIERA, NO CON LA GRIETA. pic.twitter.com/atdzZEEkaR — Ariel Sbdar (@arielsbdar) April 28, 2026

"Estamos más concentrados en la grieta que en avanzar como país. Nuestro compromiso es con la educación financiera, no con la grieta", señaló indignado.

Sbdar es recordado por el escándalo de $LIBRA, que Milei compartió en su cuenta de X el 14 de febrero del año pasado. El CEO de Cocos estuvo entre los primeros en amplificar el lanzamiento con mensajes de elogios, pero negó tener vínculo en el proyecto.