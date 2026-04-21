Noche de terror: motociclistas le tiraron una bomba molotov a su casa y escaparon a toda velocidad

Ocurrió en el Barrio Los 15 de Capital. Los atacantes que circulaban en moto, arrojaron el artefacto incendiario hacia el jardín del inmueble. El propietario vinculó el hecho a un conflicto familiar.

Un grave episodio tuvo ocurrió este lunes por la noche en Ciudad de Mendoza, cuando desconocidos atacaron una vivienda del Barrio Los 15 de La Favorita utilizando una bomba de fabricación casera tipo molotov.

El hecho se registró cerca de las 21:30, momento en que un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el lanzamiento de una molotov en una propiedad de la zona. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 59° se entrevistaron con el dueño de casa, un hombre de 29 años.

El ataque Según el relato de la víctima, mientras se encontraba en el interior de su domicilio escuchó el sonido de tres motocicletas que pasaban frente a la vivienda, seguido inmediatamente por una explosión.

Al salir, el propietario descubrió una botella incendiaria que había caído sobre el pasto, a pocos metros de la casa. El fuego fue sofocado en el lugar y no se registraron lesionados.

El damnificado detalló que meses atrás, la vivienda contó con consigna policial debido a un conflicto de vieja data relacionado con un integrante de su familia, por lo que se presume que ese antecedente podría estar vinculado al hecho.