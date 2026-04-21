El hecho se registró cerca de las 5.30 en calle Perú, a pocos metros de un supermercado Coto. La víctima llegó al hospital Carrillo con un tiro en el pie izquierdo.

Balearon a un menor de 15 años para robarle la bicicleta en Ciudad. Llegó herido a la guardia del Carrillo.

Un adolescente de 15 años resultó herido de arma de fuego durante un asalto ocurrido en la madrugada de este martes en Ciudad.

El hecho se registró cerca de las 5.30 en calle Perú, a pocos metros de un supermercado Coto, en jurisdicción de la Comisaría 4ª. Personal policial tomó conocimiento del caso tras una comunicación del Hospital Carrillo, donde ingresó el menor con una lesión en el pie izquierdo, confirmaron fuentes policiales.

Según el parte médico, el joven presentaba una herida de arma de fuego en el miembro inferior izquierdo, con orificio de entrada y salida. Tras ser asistido por el médico de guardia, fue derivado al Hospital Lagomaggiore para una mejor atención.

De acuerdo a la declaración de la víctima, circulaba en bicicleta por calle Perú en dirección norte cuando fue interceptado por dos sujetos armados. Los delincuentes le sustrajeron una bicicleta rodado 29. Antes de huir, uno de los asaltantes efectuó un disparo que impactó en el pie del menor.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que investiga el hecho para dar con los autores.