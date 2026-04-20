Condenaron a una mujer por "arruinar la boda" de su cuñada: le tiró pintura negra en la ceremonia

Una mujer fue condenada en el Reino Unido tras irrumpir en la boda de su cuñada y tirarle pintura negra sobre el vestido minutos antes de la ceremonia , arruinando el momento tan esperado. La Justicia determinó que se trató de un ataque adrede vinculado a conflictos familiares previos y emitió sentencia.

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La víctima fue Gemma Monk, de 35 años, mientras que la acusada es Antonia Eastwood, pareja del hermano de la novia. Según medios locales, el episodio ocurrió en una mansión de Maidstone, donde se celebraba el casamiento y la agresora -que no estaba invitada- apareció de manera sorpresiva.

Fue ahí cuando no dudó en atacar a la novia, arruinando su vestimenta y parte de la preparación del evento. El conflicto entre ambas familias venía desde tiempo atrás , luego de un incidente ocurrido en el casamiento de la agresora, donde esta acusó a la actual novia de haber intentado hacerla tropezar.

En tanto, desde ahí la relación entre ambas mujeres se fue arruinando de a poco, con tensiones que nunca se resolvieron. Eso terminó generando el ataque planificado con pintura negra.

Cómo ocurrió el ataque: “Nada iba a detenerme”

Según se reconstruyó en el juicio, la mujer irrumpió en la ceremonia y lanzó pintura negra sobre el vestido de la novia. Tras viralizarse la noticia, se detalló que el vestuario estaba valorado en unas 1.800 libras, además de mancharle la piel.

Pese a la situación, la boda finalmente se realizó dos horas más tarde. La novia logró limpiarse y utilizó un vestido prestado para llevar a cabo el enlace. “Nada iba a detenerme”, expresó la joven, quien supo vivir una dura enfermedad, como lo es el cáncer, y logró superarlo.

La Justicia condenó a Eastwood a diez meses de prisión en suspenso, junto con 160 horas de trabajo comunitario. También se le impuso una orden de alejamiento por diez años y el pago de una indemnización de 5.000 libras, destinada tanto a la víctima como al lugar del evento.