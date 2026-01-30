Rivadavia coronó a Brunela Julián como su Reina de la Vendimia 2026

Brunela Julián fue electa Reina Departamental de la Vendimia de Rivadavia 2026. Tiene 22 años y es estudiante de las carreras de Licenciatura en Administración de Negocios y Contador Público y r epresentó al distrito de Los Campamentos. Como virreina fue elegida Denise Musri , de 19 años, representante del distrito El Mirador y estudiante de Comunicación Social.

Además, durante la celebración fueron coronadas Mía Carrera (20), representante de La Central, como Reina Departamental del Turismo; Sofía Porollán (18), de La Libertad, como Reina del Festival Rivadavia Canta al País; y Abril Orosco , de Santa María de Oro, como embajadora de la Ganadería.

La Fiesta Departamental de la Vendimia de Rivadavia se desarrolló en una noche marcada por el calor y una gran convocatoria de público, que se dio cita en el Polideportivo Municipal para acompañar la elección de la nueva soberana vendimial entre trece candidatas de distintos distritos del departamento.

El espectáculo central llevó por nombre “Mi Rivadavia… es así” y propuso un recorrido artístico por la memoria, el trabajo y la identidad local. A través de música, danza y relato, la puesta evocó los orígenes del departamento, desde la antigua posta La Ramada —punto de tránsito clave en los primeros tiempos del territorio— hasta la actualidad de una ciudad en crecimiento, sostenida por el esfuerzo cotidiano de su comunidad.

El relato se apoyó en dos figuras simbólicas profundamente ligadas al ADN rivadaviense: Teresa , la tomera, asociada al cuidado del agua y al orden silencioso de los surcos, y Paulino , el viñatero, representación del trabajo que da forma a la tierra y a su producción. Desde esos personajes, el espectáculo rindió homenaje a los inmigrantes, a los trabajadores de la viña, a las reinas vendimiales que marcaron distintas épocas y a referentes culturales que dejaron huella en la historia del departamento.

La propuesta artística combinó tradición y presente para celebrar la memoria colectiva y reafirmar valores como la pertenencia, el esfuerzo compartido y la esperanza en el futuro. Vecinos, familias y visitantes acompañaron una noche que volvió a convertir al Polideportivo Municipal en un punto de encuentro vendimial.

foto corte Rivadavia celebró su Fiesta de la Vendimia 2026.

El cierre estuvo a cargo de Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, quienes ofrecieron un show que sumó emoción y jerarquía artística a una jornada cargada de significado para la comunidad. Antes el dúo, en plena fiesta, sorprendieron con la interpretación en vivo de La vida es una moneda.

La Vendimia departamental marcó además el inicio del fin de semana cultural vinculado al festival “Rivadavia Canta al País”, uno de los eventos más convocantes del oeste argentino. Sin embargo, el inicio del festival previsto para el viernes fue suspendido por decisión de la Municipalidad debido al pronóstico de tormentas, y la programación de esa jornada fue reprogramada para el lunes 2.

Con más de tres décadas de historia desde su primera edición en 1986, el festival logró consolidarse como una referencia cultural de la región, atravesando distintos contextos políticos y económicos. La Vendimia, en ese marco, volvió a presentarse como un espacio de celebración colectiva y reafirmación de la identidad rivadaviense.

Equipo creativo

La realización de “Mi Rivadavia… es así” estuvo a cargo de un equipo artístico y técnico encabezado por los directores generales y artísticos Pablo Germán Chaves y María Claudia Sosa, con producción ejecutiva de Mónica Aguirre. La dirección técnica fue de Darío Gilberto Mad, el guion de Rubén Adolfo Chaves Canciani, la dirección de actores de Ana Jimena Yadala, la dirección musical de Eduardo Jesús Guidolin y la dirección audiovisual de Roberto Emilio Robles.