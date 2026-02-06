Ella es tan Cargosa cierra el domingo en el Festival ¡Del Tomate!

La cuarta edición del Festival ¡Del Tomate ! , que se extiende del 5 al 8 de febrero de 2026 en Casa Vigil (Maipú, Mendoza), no solo celebra la huerta, la cocina y el vino local, sino que también trae uno de los nombres más sólidos del rock argentino: Ella es tan Cargosa, banda que combina desde sus inicios el espíritu beatle, para cerrar el domingo por la noche un fin de semana de festejo a este noble fruto. Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.

El festival gastronómico-cultural que pone al tomate como protagonista principal está pensado para todas las edades, con degustaciones, conferencias, espacios de feria y una propuesta musical que nutre tanto a públicos jóvenes como a quienes crecieron con la escena rockera nacional de los 2000.

Formada en el año 2000 en Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires, la banda eligió un nombre que ya marcaba su visión musical: tomado de la canción de The Beatles I Want You (She’s So Heavy), “Ella es tan cargosa” suena casi como una confesión de rock clásico con humor propio.

Desde su álbum debut homónimo en 2007, producido por Germán Wiedemer, lograron asentarse en la escena con temas que tocaron el corazón del público argentino. Canciones como “Ni siquiera entre tus brazos” y “Llueve” no solo llegaron a altos puestos en las radios, sino que también marcaron la pauta de una banda que no tenía miedo de mezclar melodías clásicas con letras sinceras.

A lo largo de más de dos décadas han lanzado al menos siete discos de estudio, entre ellos “Botella al mar”, “Polos”, “La Sangre Buena” y su más reciente trabajo, “Fuera de Moda” . Este último trae un sonido que oscila entre la tradición rockera y una exploración creativa que sigue enamorando a nuevas generaciones.

La banda habla: rock vivo con historia

Rodrigo Manigot, vocalista de la banda, explicó en una charla reciente que parte de la magia de Ella es tan Cargosa está en esa mezcla entre lo clásico y lo que sigue siendo nuevo para muchos: “Hay mucha gente que nos está descubriendo después de 25 años”, dijo en una entrevista a La Coope 102.7, reflejando que su música sigue encontrando caminos en públicos de todas las edades.

Embed

Sobre su conexión con Mendoza, Manigot también comentó que la región tiene un lugar especial en el recorrido de la banda y que esperan dar un show que conecte con la audiencia local de una forma cercana y sin filtros.

En otro momento, sobre su nuevo material, el cantante adelantó que Fuera de Moda representa un salto creativo: “Es un álbum que se aleja un poco de nuestro estilo tradicional”, algo que demuestra cómo se siguen reinventando sin perder su esencia.

Más allá de la historia y la discografía, lo que importa ahora es lo que va a pasar en el escenario. En el Festival ¡Del Tomate!, la banda está programada para tocar en vivo como parte de la oferta musical que acompaña a un evento que ya se posiciona en la agenda cultural mendocina gracias a su mezcla de sabores, aprendizaje y espectáculo.

La propuesta del festival es vibrante: espacios de degustación, talleres, charlas y shows en vivo que convierten a Mendoza en un centro de experiencias sensoriales por unos días. La presencia de Ella es tan Cargosa aporta esa cuota de autenticidad rockera que muchos festivales gastronómicos solo sueñan con tener.

Con una trayectoria que supera los veinte años, Ella es tan Cargosa llega al Festival ¡Del Tomate! como una banda consolidada dentro del rock argentino. Su repertorio combina canciones reconocidas por el público con material de distintas etapas de su carrera, en un formato que privilegia el trabajo de canciones y la experiencia en vivo. En un evento centrado en la producción local y la gastronomía, su presentación suma una propuesta musical que amplía el alcance cultural del festival.