Pasado Verde vuelve a Luján Suena: "Vamos a tocar los temas viejos y los del nuevo disco"

Pasado Verde se presentará el domingo 1 de febrero en una nueva edición del festival Luján Suena , que tendrá lugar en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo . La fecha original era el sábado 31 de enero pero debió ser reprogramada por contingencias climáticas.

El show llega en un punto clave para la banda, que atraviesa una etapa de transición entre material nuevo, definiciones estéticas y decisiones de repertorio que empiezan a tensionarse con el paso del tiempo y la acumulación de canciones.

La participación de Pasado Verde se da en el marco de una grilla amplia y diversa, que combina nombres consolidados del circuito alternativo con proyectos que vienen creciendo fuerte en los últimos años. Entre los artistas confirmados se encuentra Gauchito Club , una de las bandas mendocinas de mayor proyección nacional, que viene de agotar fechas importantes y de consolidar un sonido propio donde conviven rock, funk y ritmos populares. También será parte Mi Amigo Invencible , referente indiscutido del indie argentino, con una trayectoria marcada por discos celebrados por la crítica y una identidad sonora reconocible.

Desde Rosario llega Indios , proyecto que supo instalarse en el mapa del pop rock nacional y que continúa activo con nuevas canciones y presentaciones. La grilla se completa con Rayos Láser, banda cordobesa con presencia sostenida en festivales y plataformas digitales; Koino Yokan , uno de los nombres más visibles del pop alternativo actual; 1915, Paz Carrara y Spaghetti Western, que aportan matices generacionales y estéticos a una programación pensada para públicos diversos.

Nacido a fines de la década pasada como una apuesta municipal por la música joven, Lujan Suena fue creciendo edición tras edición hasta convertirse en una referencia dentro del calendario cultural mendocino. Su identidad se construyó lejos de los megaeventos y más cerca del pulso real de la escena: bandas en actividad, cruces de estilos y un público que no va solo a ver un nombre, sino a descubrir.

En ese contexto, la presencia de Pasado Verde, integrada por Exequiel Stocco (voz, guitarra, sintetizadores), Fabricio Potenzone (guitarra), Joaquín Ferreira Nazar (guitarra, coros, samples), Franco Santillán (bajo, coros) y Leonardo Lemoli (batería), funciona como síntesis del espíritu del festival. Una banda con historia, en movimiento, que llega al Luján Suena no a repasar fórmulas sino a mostrar en qué punto está hoy.

Nuevos temas y disco con fecha de lanzamiento

-Vamos directo a los temas nuevos, a las novedades. ¿En qué están ahora?

-Estamos a fines de marzo sacando otro tema nuevo, con video también. Ese sería el segundo adelanto del disco nuevo que va a salir este año.

-¿El disco ya tiene nombre?

-Sí, se va a llamar Ya hice todo mal. Ya tiene nombre. Este tema va a ser el último adelanto y el disco saldrá para mitad de año. Hoy estamos con eso, produciendo el video nuevo y ese tipo de cosas.

-¿Cómo vienen viviendo los shows en este contexto de material nuevo?

-Nos pasó ahora que en la lista de Luján Suena nos dijeron que teníamos que tocar 40 minutos y ya entramos en esa situación en la que te empiezan a quedar temas importantes afuera. Podés tocar los nuevos, pero por ahí te queda afuera El Monstruo. En algún momento iba a pasar. Es un debate que sabíamos que iba a llegar, porque cada disco tiene sus temas más simbólicos y no los querés dejar afuera.

pasado verde mood

-¿Y cómo lo toman internamente?

-Está bueno también, porque habla un poco del material discográfico que cada uno tiene encima, de la espalda que tiene la banda. Por ahora estamos muy concentrados en el tema nuevo. Todavía nos faltan grabar tres temas del disco. Una parte se grabó el año pasado, empezamos a mitad de año, otra parte a fin del año pasado y ahora nos queda la última tanda.

-El tema anterior fue “Apuesto lo que debo”. ¿Ese fue el primer adelanto?

-Sí, ese fue el primer adelanto y también el video, que es muy simple y nos muestra a nosotros. Somos una banda de perfil más bajo y nos es esquivo todo el tema de TikTok y la sobreexposición que hay hoy en la música.

-¿Sintieron la necesidad de mostrarse más?

-Sí, uno tiene que ser inteligente y manejar esa situación. Dijimos: tenemos que mostrarnos un poco más, porque en los videos pasados generalmente no aparecíamos nosotros, había actores o algo así. La idea de Apuesto lo que debo fue poner la cara otra vez, porque hay gente que te escucha pero no te conoce. Eso es muy de esta época. Está bueno ponerle cara a la música.

-“Apuesto lo que debo” entra en el disco entonces. ¿Y “Contales vos”?

-Estamos viendo. Capaz sacamos una versión lado B acústica. Ese tema fue el punto de partida de esta nueva era, de volver a las raíces. Tiene una influencia clara del rock nacional, es lento, romántico, más directo, sin tanto arreglo.

-¿Está definido el tracklist del disco?

-No. Es una decisión conceptual que vamos a tomar cuando tengamos todas las canciones. A veces grabás y alguna queda afuera porque no entra en la línea del disco. Vamos a escucharlas todas y ver si funciona que esté o si funciona mejor en versión acústica. No pasa por engrosar la cantidad de temas, sino por la coherencia.

-¿Y cómo sigue esa línea en el próximo video?

En Romantinaitis vamos con una apuesta un poco más jugada. Hay actores, pero nosotros también participamos en el video. Va a estar bueno, más divertido.

Pasado Verde: la banda mendocina tocó en la redacción de Los Andes Foto de recuerdo: Pasado Verde alguna vez tocó en la redacción de Los Andes

-El nombre es particular. ¿De dónde sale “Romantinaitis”?

-Es una contracción (argentinizada) de “romántico” y “de los ‘90” (en inglés: nineties). Son esos nombres que surgen cuando la canción está en estado de maqueta, para identificarla. Fue pasando todas las etapas y quedó. Cuando lo fuimos a grabar al estudio, la carpeta ya tenía ese nombre.

-¿Tiene que ver también con el sonido?

-Sí, hay una cuestión musical que se asemeja a esa época en cuanto al sonido, la instrumentación y la cadencia. Hace referencia a una cuestión más noventera.

-¿El disco viene más rockero?

-Sí, recontra. Fue una charla que tuvimos. La Expedición fue una prueba, un viaje, con mucha instrumentación, viento, violín, cuerda. En este disco la idea fue volver a las raíces de Pasado Verde, “Paravos”, “El Monstruo”, “Que sabrás de mí". Mucha guitarra, volumen, cantar fuerte y agudo.

-¿Cómo encuentran el equilibrio con lo nuevo?

-Nos sentimos muy cómodos en ese espacio musical, pero se suma todo lo que venimos aprendiendo con otros productores. Buscamos un equilibrio entre lo viejo, pero más adornado y mejor producido. Va a ser un disco mucho más rockero que La Expedición.

¿El disco va a salir en formato físico?

No, físico no. Con La Expedición no lo hicimos y con el anterior tampoco. Igual surgió la duda de hacer vinilos.

-Carísimo.

Sí, pero es un objeto de colección. Hay un revival muy fuerte del vinilo y creemos que hay más gente con reproductor de vinilo que de CD. Somos vieja escuela, nos encanta el merch: parches, pines, remeras. El último disco físico que hicimos fue Fauna y Flora. Hoy el CD queda como objeto guardado, mucha gente no le saca ni la bolsita de nylon.

-¿Qué les atrae del vinilo?

-Tiene una cuestión de contemplación. Lo comprás, lo ponés y lo escuchás entero. Es otra filosofía de escuchar música y está buenísimo volver a eso. Estamos averiguando acá y afuera, en Chile también, a ver qué conviene.

Pasado Verde La clásica foto al final de cada presentación, que esta vez será en el escenario de Mood Primavera, en Guaymallén.

-Volviendo al show: 40 minutos en Luján Suena. ¿Cómo lo encaran?

-Con una lista muy debatida, muy discutida, casi de votación. Para nosotros empieza a ser corto, pero es un festival, así que vamos a poner los temas bien pegados y los más conocidos, los más viejos también.