16 de marzo de 2026 - 14:36

Winona Riders vuelve a Mendoza tras un año de shows multitudinarios

El grupo volverá a presentarse el próximo 10 de abril a las 20 en Nido Club, en un show en el que repasará las canciones que consolidaron su identidad dentro del nuevo rock argentino y presentará material reciente.

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Por Redacción

Luego de un 2025 arrasador, la banda argentina Winona Riders atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera y se prepara para regresar a Mendoza, donde ya logró agotar localidades en su última presentación.

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El grupo volverá a presentarse el próximo 10 de abril a las 20 en Nido Club, en un show en el que repasará las canciones que consolidaron su identidad dentro del nuevo rock argentino y presentará material reciente.

La banda llega a la provincia luego de una intensa racha de conciertos multitudinarios en Buenos Aires durante el último año y principios de 2026, ampliando su convocatoria sin perder su espíritu independiente. Su propuesta combina psicodelia, intensidad y una estética sonora propia que la posiciona como uno de los proyectos más convocantes del circuito actual.

En este contexto, el grupo lanzó recientemente su cuarto trabajo discográfico, Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal, un álbum que consolida su perfil más combativo y expansivo. El material profundiza su raíz rockera, pero también explora nuevas texturas al incorporar elementos electrónicos y climas más densos.

Embed - WINONA RIDERS - Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal (Full Album) 2025

El disco también muestra una fuerte búsqueda sonora. Temas como “Hatso!” exploran el dub y dejan en claro la intención de la banda de experimentar y llevar su música hacia nuevos territorios. Entre pasajes de crudeza frontal, momentos introspectivos y tramos instrumentales que alternan descontrol y precisión, el trabajo reafirma una identidad que hoy se refleja en escenarios cada vez más grandes.

La próxima parada será Mendoza, donde prometen trasladar esa energía cruda y expansiva al escenario en una noche que combinará potencia, climas hipnóticos y un público que ya supo responder con un sold out en su última visita.

Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través de la plataforma FlashPass.

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