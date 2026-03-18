18 de marzo de 2026 - 13:49

Mendoza es epicentro global del maní: 25 empresas locales buscan abrir mercados internacionales

En el marco del World Peanut Meeting, firmas mendocinas de frutos secos participan de rondas de negocios con compradores del exterior.

Mendoza es sede del World Peanut Meeting y empresas mendocinas de frutos secos apuestan a abrir nuevos mercados

Mendoza es sede del World Peanut Meeting y empresas mendocinas de frutos secos apuestan a abrir nuevos mercados

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Mendoza es sede de uno de los encuentros más relevantes para la agroindustria global. En el marco del World Peanut Meeting 2026, la provincia recibe a más de 300 referentes internacionales del sector manisero, entre productores, exportadores, industriales, traders e investigadores.

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En este contexto, 25 empresas mendocinas de frutos secos participan activamente de una ronda de negocios con compradores internacionales, en una iniciativa impulsada por ProMendoza junto con la Asociación Frutos Secos de Mendoza.

El encuentro comercial se desarrolla en el Hotel Hilton Mendoza y apunta a generar vínculos concretos entre la oferta exportable local y la demanda global.

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Ronda de negocios con foco en la diversificación

Los compradores internacionales que llegan a Mendoza manifiestan un fuerte interés en conocer la producción local, especialmente en productos como nueces, almendras, pistachos, ciruelas deshidratadas y pasas de uva.

Las empresas participantes son exportadoras consolidadas, con galpones de empaque habilitados y volúmenes superiores a 60 toneladas anuales, lo que garantiza capacidad para abastecer mercados externos.

La ronda se presenta como una oportunidad estratégica para diversificar la matriz exportadora y fortalecer la inserción internacional de las economías regionales mendocinas.

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Su efecto es antiinflamatorio y sus nutrientes lo convierten en una alternativa saludable a las comidas pesadas antes de dormir.

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Mendoza, escenario de un evento global

Del 17 al 19 de marzo, el World Peanut Meeting —organizado por la Cámara Argentina del Maní— convierte a Mendoza en el punto de encuentro de la industria manisera a nivel mundial.

En su segunda edición presencial, el evento convoca a más de 300 actores clave del sector y consolida a la provincia como un espacio estratégico para el debate, el intercambio de conocimientos y la generación de negocios.

La agenda incluye conferencias, paneles sobre oferta y demanda global, análisis de tendencias en consumo saludable, sostenibilidad e innovación tecnológica, además de espacios de networking orientados a fortalecer vínculos comerciales.

Almendras
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Cornejo: “Mendoza comparte la visión exportadora del sector”

El gobernador Alfredo Cornejo participó del acto de apertura y destaca el valor estratégico del encuentro para la provincia.

“Es un gusto recibir a quienes forman parte de uno de los complejos agroindustriales más competitivos de la Argentina. El maní argentino es hoy un claro ejemplo de integración, tecnología y orientación exportadora”, señaló.

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El mandatario subrayó que Mendoza comparte esa visión de desarrollo y pone en valor el crecimiento de los frutos secos en la provincia. En ese sentido, destacó que Mendoza concentra el 64% de la producción nacional de nueces y el 76% del área plantada de almendras, además del fuerte avance del pistacho.

Acompañaron la actividad la vicegobernadora Hebe Casado; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la presidenta del Emetur, Gabriela Testa; y la titular de ProMendoza, Patricia Giménez.

Por parte de la organización participaron el presidente de la Cámara Argentina del Maní, Diego Bracco; el vicepresidente, Juan Carlos Novaira; y el director ejecutivo, Edoardo Fracanzani.

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