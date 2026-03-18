Qué harán los senadores por Mendoza con el importante aumento de sus dietas

La semana pasada se hizo oficial un aumento muy considerable en la dieta de los senadores nacionales , quienes cobrarán más de 11 millones de pesos en bruto debido a los acuerdos que consiguieron en paritarias los empleados legislativos.

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Senadores de La Libertad Avanza rechazan un aumento de sus dietas y Villarruel propuso donarlo

Los legisladores de la Cámara Alta nacional tienen sus ingresos enganchados a los de los empleados, por lo cual podrán acceder a los beneficios de la negociacón paritaria: un incremento acumulado del 12,5% en mayo que irán cobrando en forma escalonada.

En efecto, la Asociación del Personal Legislativo, ATE, UPCN y las autoridades del Congreso acordaron un aumento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5% en enero, 2,2 en febrero lo que implica un 6,85% acumulado de aumento, y en marzo un 2%, un 1,7% en abril y un 1,5 % en mayo.

En la Cámara de Diputados no existe este enganche, con lo cual el incremento produce asimetrías y, sobre todo, un fuerte debate político por el monto de la dieta del Senado lo que ha obligado a unos cuantos representantes a resignar la mejora .

Dos bloques del Senado, La Libertad Avanza y la UCR , así como los legisladores de algunas provincias, ya anunciaron que renunciarán al aumento . Otros han elegido donar una parte de sus ingresos. Y entre los que eligen una u otra vía, hay polémica.

En el caso de Mendoza, los dos radicales, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, confirmaron este miércoles su renuncia al incremento de la paritaria legislativa.

"Junto a Rodolfo Suárez hemos renunciado una vez más al aumento de nuestras dietas. El dinero correspondiente por el aumento debe ser lisa y llanamente ahorrado por el Estado y aplicado de manera justa y equitativa en su presupuesto, prioridades que han sido fijadas justamente en el Congreso de la Nación", informó Juri en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariana_juri/status/2034293699782254956&partner=&hide_thread=false JUNTO A RODOLFO SUAREZ HEMOS RENUNCIADO UNA VEZ MAS AL AUMENTO DE NUESTRAS DIETAS



El dinero correspondiente por el aumento debe ser lisa y llanamente ahorrado por el Estado y aplicado de manera justa y equitativa en su presupuesto, prioridades que han sido fijadas justamente en… — Mariana Juri (@mariana_juri) March 18, 2026

Juri también señaló: "Lo hacemos con el convencimiento de que realizar donaciones implica utilizar recursos públicos para 'hacer política' en beneficio del político que dona".

El comentario fue un disparo por elevación a la senadora por el PJ, Anabel Fernández Sagasti, quien ha elegido precisamente ese camino: la donación de los aumentos.

"Los argentinos están haciendo un gran esfuerzo para salir adelante después de años de políticas equivocadas, y nosotros tenemos la obligación de acompañarlos con responsabilidad y coherencia", remató Juri.

La donación de Anabel Fernández Sagasti

A pesar de la crítica, la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti confirmó que seguirá donando una parte de su sueldo y cada vez que hay un aumento, esa suma se agrega. El destino es rotativo y este mes la donación fue "un horno para una escuela técnica, de las que está cerrando este gobierno, que lo venía necesitando bastante", según informaron en su entorno.

Para más precisiones, la escuela beneficiada es el Centro de Capacitación para el Trabajo 6-202, que está ubicado en Guaymallén.