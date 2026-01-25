Paolo Ragone de Destino San Javier: "Ojalá las nuevas canciones se transformen en clásicos"

Destino San Javier se presentará este viernes en Rivadavia Canta al País, uno de los encuentros culturales más convocantes de Mendoza. La tradicional fiesta rivadaviense se realizará los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2026 en el Polideportivo Municipal de Rivadavia .

Las entradas se pueden adquirir a través de EntradaWeb y en la boletería del Cine Ducal (solo efectivo).

La actuación del trío llega en un momento particular de su carrera, marcado por la convivencia entre material nuevo, revisiones de su propio repertorio y una intensa actividad en vivo. Lejos de la lógica clásica de “disco nuevo, gira y pausa”, Destino San Javier atraviesa una etapa de construcción progresiva, en la que las canciones se incorporan al repertorio casi en tiempo real y el escenario funciona como un espacio de experimentación artística.

Formado por Franco Favini, Bruno Ragone y Paolo Ragone, Destino San Javier nació con una carga simbólica fuerte. Hijos de integrantes del histórico Trío San Javier , el desafío inicial fue evidente: continuar un legado sin quedar atrapados en él. Con el paso de los años, esa tensión se transformó en un motor creativo que terminó definiendo su identidad.

Desde su formación en 2015, el grupo fue construyendo un camino propio dentro de la música popular argentina. A lo largo de la última década consolidaron una propuesta que combina raíz folklórica, canción melódica y elementos del pop latino, con una fuerte apuesta a la autoría y al trabajo vocal en armonías.

Entre sus canciones más reconocidas se destacan “Justo Ahora”, “Amor Fugaz”, “Ángel Guardián”, “Corazón”, “Tristeza” y “No te vayas”, temas con alta rotación radial y presencia sostenida en plataformas digitales. A eso se suma la reinterpretación de clásicos ligados al legado familiar, como “15 primaveras”, que el grupo resignificó dentro de su propio lenguaje.

El crecimiento también se reflejó en el escenario. Destino San Javier recorrió los principales festivales del país, entre ellos Cosquín, Jesús María, Villa María, La Chaya y Serenata a Cafayate, además de numerosas fiestas nacionales y provinciales. En paralelo, desarrollaron giras por teatros y presentaciones internacionales, consolidando un público amplio y transversal.

"Huracán de Amor": Un disco atravesado por lo personal

Publicado hace dos meses, Huracán de Amor marca un punto de inflexión dentro de la discografía del grupo. El álbum incluye temas como “Huracán de Amor”, “Confío” y “Princesa de Agosto”, que rápidamente se incorporaron al repertorio en vivo y se convirtieron en ejes del show actual. Más que un giro estilístico, el disco profundiza el camino autoral del trío, con composiciones que buscan un vínculo más directo y honesto con quien escucha.

Ese material dio origen a una gira homónima que comenzó en teatros y continuó por distintos puntos del país, con un formato más narrativo y cercano.

El proyecto sinfónico, una experiencia irrepetible

Uno de los hitos recientes más significativos fue Destino Sinfónico, un proyecto que llevó al grupo a reinterpretar su repertorio junto a orquestas de distintas provincias. La propuesta implicó un trabajo complejo de arreglos, ensayos a distancia y adaptación a formaciones orquestales diferentes en cada ciudad.

Aunque se trató de una experiencia difícil de repetir por cuestiones logísticas y de costos, el proyecto dejó una huella clara en la manera en que el grupo piensa los arreglos y la interpretación, algo que también se percibe en sus lanzamientos más recientes.

A más de diez años de su formación, Destino San Javier atraviesa una etapa de madurez artística. En esta entrevista con Los Andes, Paolo Ragone comparte experiencias personales del trío, cómo esas vivencias se reflejan en su nuevo trabajo y cuál es el legado que esperan dejar a través de sus canciones.

— Hablemos del presente ¿En qué etapa están ahora, con nuevos temas y disco?

— El disco salió hace dos meses. Se llama Huracán de Amor y la gira también lleva ese nombre. Es un disco muy especial para nosotros porque, por primera vez, varias canciones hablan de un momento muy particular de nuestras vidas, más allá de canciones de amor o composiciones no tan personales.

— ¿Qué tiene de distinto este álbum respecto a trabajos anteriores?

— En este caso sí hay canciones muy personales. Por ejemplo, en mi caso hay dos que son fundamentales. Princesa de Agosto, que Bruno le escribió a mi hija antes de que naciera, y Confío, una canción que le dediqué a mi mujer antes de casarnos y que canté en nuestro casamiento. Es una canción que nos une muchísimo. Es la primera vez que puedo expresar algo tan propio, salir de composiciones más generales y mostrar algo realmente mío.

— La primera vez que hablamos fue en 2020, en plena pandemia. Desde entonces en lo personal también hubo muchos cambios.

— Sí, totalmente. En ese momento estábamos en pareja y conviviendo casi por primera vez, medio a la fuerza. Ella había venido desde Estados Unidos para mi cumpleaños, el 10 de marzo, y el 19 se cerró el espacio aéreo. Su vuelo salía, pero le dije que no se fuera. Se quedó conmigo y a partir de ahí construimos algo muy lindo. Si miramos para atrás, pasaron muchísimas cosas.

— ¿Cómo llevan estas canciones nuevas al escenario?

— Las canciones personales del disco también están muy presentes en el nuevo show. Está bueno poder combinarlas con los clásicos que la gente pide, pero también darle lugar a canciones nuevas y de autoría propia. Nos gusta hacer covers, pero creemos que nuestra identidad como compositores y nuestro sonido tienen que seguir siendo protagonistas.

— ¿Sentís que el público recibe distinto esas canciones cuando conocen la historia detrás?

— Sí, totalmente. Cuando salió el disco hicimos una gira de teatros y ahí conté un poco la historia de cada canción. La gente se emociona distinto porque hoy también, a través de las redes, conocen tu vida más allá de lo artístico. Saben lo importante que es la familia para nosotros, a quién va dedicada cada canción, y se sienten parte de todo eso.

— Hace poco lanzaron el proyecto sinfónico. ¿Cómo fue esa experiencia?

— Fue increíble. Hicimos una gira por todo el país y sabíamos que era algo que probablemente no iba a volver. Cada show tuvo una orquesta distinta y fue muy complejo de armar. Hubo ensayos por Zoom, viajábamos un día antes para ensayar y cada concierto sonó diferente. Era música viva, en constante movimiento. Versionar nuestras canciones en formato sinfónico fue algo precioso.

— ¿Por qué creés que no va a repetirse?

— Hoy es prácticamente imposible por los costos. Lo extrañamos mucho porque nos dejó un recuerdo hermoso, tanto a nosotros como al público, que pudo disfrutar las canciones de otra manera.

— ¿Qué aprendizaje te dejó ese cruce entre lo clásico y lo sinfónico?

— Nos hizo entender que las canciones son todavía más grandes de lo que creíamos. Gente que escuchó temas como 15 primaveras toda su vida los volvió a sentir de otra manera. Los llevaba a momentos de su infancia o de su historia personal que no tenían tan presentes. Eso fue una enseñanza enorme: valorar aún más las canciones. Yo sigo siendo un intérprete, un nexo entre la canción y el público. Si una interpretación logra que alguien recuerde algo, vibre o se emocione, no hay nada mejor.

— Después de tantos años de carrera, ¿qué te sigue sorprendiendo como artista?

— Escuchar una canción nuestra en la radio. Todavía no lo supero. Pensar que algo que nació en una cocina, en una noche de desvelo o de dolor, llegue a la soledad de alguien y genere la misma emoción que sentí al escribirla, es muy fuerte.

Y el show en vivo también. Sigo sintiendo nervios antes de subir al escenario y ojalá nunca se me vayan, porque el día que no los sienta no sé de qué me voy a agarrar para dar lo mejor.

— Mirando hacia adelante, ¿qué ves para Destino San Javier?

— A veces me da miedo porque las modas cambian mucho. Un día es el cuarteto, después otra cosa. Uno puede adaptarse, pero tiene que ser fiel a su identidad. Si cambiás todo el tiempo, hay algo que deja de ser auténtico y eso se nota. Confío en nuestra música. Siempre intentarlo, una y otra vez. Ojalá las canciones nuevas tengan el recorrido que tuvieron las de nuestros padres y que con el tiempo se transformen en clásicos. Eso sería lo más lindo que nos puede pasar.

Luciano Pereyra y La Joaqui: Dos figuras centrales para el sábado

Luciano Pereyra llega a Rivadavia Canta al País en un momento de plena madurez artística. Lejos de acomodarse en el lugar del artista consagrado, el cantante continúa construyendo una carrera activa.

En 2025 encabezó su gira “Te sigo amando”, que incluyó múltiples fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde dio cinco shows en octubre y noviembre, algunos con invitados como Emanero y David Bisbal interpretando colaboraciones como Ahora resulta y Te sigo amando.

La gira no fue solo un paso por Capital Federal: recorrió gran parte del país con paradas en Rosario, Córdoba, Neuquén y Mendoza, sumando también fechas en Uruguay y proyectando una continuación internacional para 2026.

Musicalmente, Pereyra impulsó material nuevo en 2025 como el single “22 de marzo”, presentado como parte de su próximo álbum “Te Sigo Amando”. Este tema sigue su línea romántica clásica y fue compuesto junto al productor Pablo Cebrián en Madrid, ampliando su paleta sonora. Además, colaboró con artistas urbanos en “Ahora resulta”, una mezcla de balada y cumbia pop con el artista Emanero, que funcionó como adelanto de sus nuevos trabajos.

Con más de dos décadas de carrera, 15 álbumes editados y récords como 34 shows sold out en el Luna Park junto a Abel Pintos en 2024, Pereyra combina actualidad con una trayectoria extensa que sigue generando actividad relevante en 2025 y proyectando un calendario 2026 con fechas nuevas en ciudades como Tandil, San Juan y más.

La Joaqui: RKT, premios y actividad urbana

La Joaqui —nombre artístico de Joaquinha Lerena de la Riva— transitó 2025 marcando un crecimiento firme dentro de la escena urbana argentina. La artista dio su primer show en el Movistar Arena de Buenos Aires, frente a unas 15 mil personas, con un repertorio de más de 30 temas que incluyó sus hits San Turrona, Mission, Tu amor y Kitty.

Ese concierto no fue un hecho aislado: llega tras una seguidilla de eventos grandes y certificaciones que la posicionan como una de las voces más escuchadas del RKT y el pop urbano local. En los Premios Gardel 2025, La Joaqui fue destacada en múltiples categorías, incluyendo Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia por Tu Patrona de Lujo y Mejor Canción de RKT por San Turrona, temas que superan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su discografía reciente combina estallidos virales con colaboraciones internacionales y cruces de género: desde reggaetón con artistas como Katteyes hasta RKT puro en temas que marcaron tendencia en redes sociales y plataformas.

Más allá de cifras, La Joaqui logró trasladar su música del formato digital a escenarios de gran capacidad, algo que no ocurre con todos los referentes urbanos. Este 2025 marcó un salto claro en su carrera, con shows propios de alta convocatoria y reconocimiento institucional en los principales premios de la música argentina.

Los artistas que completan la grilla de Rivadavia Canta al País

La nueva edición de Rivadavia Canta al País propone una programación diversa que combina figuras centrales de la música popular argentina con artistas de distintas escenas y generaciones.

Viernes 30

Lázaro Caballero

Referente del folklore actual, con presencia sostenida en los principales festivales nacionales y una agenda activa de shows.

Sele Vera y Los Pampas

Una de las propuestas más convocantes del folklore joven, con crecimiento constante en escenarios multitudinarios.

Los Filippis

Grupo de trayectoria dentro del folklore popular, habitual en fiestas provinciales y festivales nacionales.

Joaquín Aguilar

Cantor y guitarrista enfocado en la canción y la interpretación, con presentaciones en espacios culturales y festivales.

Mabel Quiroga

Figura clave del canto cuyano, con una carrera reconocida y un repertorio ligado a la identidad regional.

El Rejunte

Propuesta popular y festiva, con fuerte presencia en celebraciones y eventos masivos.

Sábado 31

La grilla de este día está encabezada por Luciano Pereyra y La Joaqui, quienes cierran la jornada.

La Banda de Carlitos & Euge Quevedo

Uno de los proyectos más convocantes del cuarteto actual, con agenda intensa y alta rotación de canciones.

A Contramano

Grupo de folklore moderno con recorrido festivalero y propuesta dinámica.

Turay

Proyecto en crecimiento dentro de la música popular, con presencia regional y nacional.

Munaycú

Formación ligada a la música folklórica latinoamericana, con foco en arreglos vocales y repertorio cuidado.

Los Huarpes

Representantes de la música cuyana, con una propuesta vinculada a la identidad territorial.

Domingo 1

Desakta2

Uno de los nombres fuertes de la cumbia actual, con giras constantes y canciones de alta circulación.

La Repandilla

Banda de cumbia en crecimiento, con presencia sostenida en eventos multitudinarios.

Pinky (UPDR)

Artista surgido del cruce entre plataformas digitales y escenario, con fuerte llegada al público joven.

Junior

Intérprete de música popular con agenda activa y repertorio festivo.

Dúo Moyano

Propuesta de folklore tradicional, centrada en armonía vocal y repertorio clásico.

Facu y Exe

Dúo emergente que viene sumando presentaciones en escenarios regionales.

La Merembé

Proyecto tropical orientado al baile y la celebración, cierre festivo.