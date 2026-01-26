A partir del 9 de febrero cambia el sentido de circulación en las laterales del Acceso Este

A partir del 9 de febrero, las laterales norte y sur del Acceso Este unifican su sentido de circulación. En toda su extensión, en la Lateral Norte desde Arturo González hasta el Nudo Vial, el sentido del tránsito será de este a oeste , mientras que la Lateral Sur, desde el Nudo Vial hasta Arturo González, los vehículos deberán circular de oeste a este .

Además, también desde el 9 de febrero, se prohibirá el estacionamiento en ambas laterales entre los cruces de Hilario Cuadros-Cañadita Alegre y La Purísima-Curupaytí .

La modificación en el tránsito de las laterales y la prohibición total de estacionamiento se mantendrá durante los trabajos de la recuperación integral del Acceso Este.

Este cambio se realiza antes del inicio de clases y del inicio de la obra vial más importante de los últimos 50 años, con el objetivo de que los conductores conozcan las modificaciones antes de que el tránsito en las laterales se intensifique por el traslados de los niños a sus escuelas y por el cierre del tránsito en el Acceso.

La obra en Guaymallén

En Guaymallén los trabajos se desarrollarán entre la Avenida Gobernador Videla (Nudo Vial) y Arturo González (límite con Maipú). En estos poco más de once kilómetros y medio se encuentra el tramo más complejo del proyecto. Es que desde Arturo Gonzalez hasta el puente sobre calle Sarmiento se incorporará una tercera trocha por mano y se realizarán tres puentes para que por debajo del Acceso Este se unan las calles Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga y Urquiza norte y sur.

Si bien se realizará una licitación para adjudicar los trabajos en los 11,6 kilómetros del Acceso Este en Guaymallén, en el proyecto se distinguen tres etapas diferentes. La primera etapa va de Arturo González hasta La Purísima (a la altura del puente de colores del Ferrocarril) se desarrollará una tercer trocha por cada sentido de circulación incluida la ampliación de los puentes sobre canal Pescara y sobre carril Ponce (ambos puentes tienen dos trochas por mano).

La segunda etapa va desde La Purísima hasta el puente que pasa sobre la unión de las calles Sarmiento y Estrada. En esta etapa se desarrollarán los tres pasos nuevos que unirán el sector norte y sur de Guaymallén (conectando las calles calles Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga y Urquiza norte y sur), lo que implica que desde La Purísima hasta Sarmiento el Acceso Este se elevará a cinco metros de altura para permitir el paso de las calles perpendiculares por debajo.

La tercera etapa va desde Sarmiento-Estrada hasta el Nudo Vial. En este segmento del Acceso ya existen tres trochas, por lo que se realizará la repavimentación, bacheo y sellado de fisuras.

El 6 de ener, el Gobierno Provincial abrió los sobres de la licitación de los dos tramos del Acceso Este asentados en el departamento de Maipú (entre la Variante Palmira y Arturo González) y el miércoles 14 de enero se abrieron las propuestas para los 11,5 kilómetros de obra que se realizarán en territorio de Guaymallén.

