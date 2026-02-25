Inicio de clases 2026: Cornejo destacó el contexto educativo en Mendoza en un país que hace una década no crece

Cerca de 300.000 alumnos mendocinos de los niveles inicial, primario y de primer año de la secundaria comenzaron las clases este miércoles 25 de febrero . De esta mañana quedó inaugurado hoy el ciclo lectivo 2026 , que completará su inicio el lunes próximo (2 de marzo) con el de clases en el secundario.

El acto oficial fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación , Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar y tuvo lugar en la flamante escuela 4-269 Centro de Innovación Educativa Tecnológica (Lavalle), que también quedó inaugurada esta mañana.

Las autoridades provinciales aseguraron que, a igual que el año pasado, el ciclo 2026 constará de 190 días de clases, lo que se traduce en 630 horas reloj para el Nivel Inicial, 840 para el Nivel Primario y 940 para el Nivel Secundario .

Comienzo de clases: Cornejo destacó el contexto educativo en Mendoza en un país que hace una década no crece

El gobernador explicó que las reformas que están en marcha dentro del sistema educativo requieren consensos, puesto que muchas veces implican modificar intereses o zonas de confort. No obstante, sostuvo que los cambios se están impulsando sobre la base de datos y métricas concretas, con mayor información que la disponible una década atrás .

En ese sentido, Cornejo consideró que la disminución de la matrícula escolar representa “una oportunidad para mejorar el sistema educativo” , no para reducir la oferta, sino para brindar más y mejor educación .

Entre las políticas prioritarias mencionó la universalización de las salas de 3 años en toda la provincia y su obligatoriedad a partir de 2028, algo que ya había sido confirmado por la DGE.

"Está probado que el inicio temprano en el sistema educativo mejora los aprendizajes y el desarrollo nutricional”, dijo el mandatario. En ese sentido, destacó que, aunque la matrícula desciende en términos generales, el Gobierno provincial está ampliando y reorganizando el sistema para responder a las necesidades reales de cada territorio.

"Pese a la baja general de matrícula, en algunos departamentos y zonas específicas faltaban bancos, como ocurría en sectores donde estudiantes que vivían frente a la escuela Alicia Moreau de Justo debían trasladarse a otros lugares para cursar”. sostuvo. Y resaltó que el edificio inaugurado esta mañana se encuentra ubicado estratégicamente, “donde va a haber matrícula”, y que se trata de un proyecto pensado con carreras orientadas al futuro.

Cornejo recordó, además, que hacía más de 10 años que no se inauguraba una escuela secundaria en Lavalle y resaltó que esa falta de infraestructura generó una sobrepoblación cercana al 25%.

“En dos años de gestión se han construido 14 escuelas nuevas. El objetivo es alcanzar 32 al finalizar el mandato", anunció.

Aulas vacías vs. falta de cupos

El gobernador señaló que la reorganización del sistema educativa implica decisiones que pueden resultar incómodas, ya que algunas instituciones han quedado con aulas vacías o semivacías mientras en otras zonas, faltan bancos.

"Administrar el Estado no significa decir a todo que sí, sino hacerlo bien”, aclaró, y sostuvo que se va a priorizar a los niños y adolescentes que necesitan la educación por encima de quienes gestionan el sistema.

El contexto económico nacional y cómo afecta a la educación

Durante el acto, Cornejo también se refirió al contexto económico nacional y admitió que no se sienten conformes con los niveles salariales, aclarando que hace más de una década que el país no crece y que ello impacta tanto en el sector privado como en el Estado.

Comienzo de clases: Cornejo destacó el contexto educativo en Mendoza en un país que hace una década no crece

"En Mendoza, 100% de los niños en edad escolar primaria tienen hoy una escuela asignada y sus familias pueden seguir su trayectoria educativa a través del teléfono”, ponderó el gobernador, quien agregó que en secundario, 92% de los adolescentes cuenta con un establecimiento.

"Sin conocimientos básicos en matemática, lectura y comprensión de textos, ningún joven podrá progresar, aun contando con tecnología”, sostuvo Cornejo, quien también agradeció el esfuerzo de los docentes, reconoció su tarea de contención en los años más difíciles y valoró que hoy cuenten con más herramientas para cumplir su función principal de educar.

Escuelas técnicas con cinco años, un modelo innovador

A su turno, García Zalazar destacó que la flamante institución de Lavalle forma parte de la primera camada de escuelas técnicas con un plan de estudio de cinco años en toda la provincia.

“Nuestros chicos van a ser parte de un modelo innovador que vincula educación y futuro laboral”, afirmó el ministro sobre el modelo en que se basa esta flamante escuela que cuenta con 150 estudiantes.

También García Zalazar oficializó algo que ya había sido confirmado y que tiene que ver con la disolución de la unidad pedagógica que unificaba primer y segundo grado de la primaria. De esta manera, resaltó, se apunta a garantizar que ningún alumno pase de grado sin saber leer, escribir e identificar los números.

Curso de operador de IA

Además, García Zalazar anunció el primer curso provincial de operador de Inteligencia Artificial para estudiantes de cuarto y quinto año.

“Es el primer curso del país disponible para 100% de la matrícula y vincula tecnología con propósito pedagógico”, afirmó.

Así es la nueva escuela Centro de Innovación Educativa Tecnológica

La Escuela 4-269 Centro de Innovación Educativa Tecnológica (CIET) cuenta con un edificio nuevo, que demandó una inversión de $1.900 millones financiados íntegramente con fondos provinciales.

Esta primera etapa abarca 730 metros cuadrados cubiertos, asentados sobre un terreno de casi 5.000 metros cuadrados. Comienza sus actividades con dos orientaciones: Técnico en Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sustentabilidad y por otro lado Técnico en Programación y Robótica.

La escuela fue construida con el sistema steel framing, una tecnología que permitió mayor rapidez en la ejecución, con estructura metálica liviana, sismorresistente y cubierta con aislación térmica, garantizando eficiencia y seguridad edilicia.