Vuelta a clases 2026: con subas de hasta el 24%, armar la canasta escolar cuesta hasta $243.000

A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, la vuelta a clases vuelve a instalarse en el centro de la economía familiar. Un relevamiento de la consultora Focus Market muestra que los mayores incrementos de precios se concentran en útiles escolares y kits de tecnología, con aumentos que alcanzan hasta el 15% interanual en los armados básicos .

Según el informe, elaborado para el blog de educación financiera de Naranja X, Hablemos de Plata, equipar a un estudiante de primaria demanda entre $120.000 y $243.000 , dependiendo de la calidad y el tipo de productos elegidos. En secundaria, el conjunto básico ronda los $96.000 , aunque la cifra escala de manera significativa cuando se incorporan dispositivos tecnológicos.

En el nivel primario, los mayores aumentos se observan en los útiles escolares : un set básico se ubica en torno a los $42.637, con una suba del 24% frente a 2025. También se destacan los guardapolvos rectos, que promedian $37.849, con un incremento del 13% interanual.

A esos valores se suman las mochilas y cartucheras, que marcan amplias diferencias en el gasto final. Una mochila de tiras se consigue desde $20.999, mientras que una de carro puede alcanzar los $133.924. Las cartucheras, en tanto, van desde $19.000 en su versión simple hasta $28.300 en modelos de dos pisos con personajes. Con esta combinación, el gasto total para primaria varía entre $120.485 (14% más que el año pasado) y $242.710 (4% de aumento).

Para estudiantes de secundaria, la canasta compuesta por mochila, cartuchera tipo canopla y útiles escolares asciende a $95.592, lo que implica una suba del 15% interanual . Sin embargo, el impacto más fuerte aparece al sumar tecnología. Un kit integrado por notebook de 15 pulgadas, impresora láser, auriculares con micrófono y servicio de internet de 300 MB alcanza los $1.115.597, con un alza del 7%.

A ese monto puede agregarse el celular, cuyo equipo se ubica en $419.999 (2% más que en 2025) y el servicio de telefonía móvil de 4 GB, que llega a $25.697, con una suba del 32%, una de las variaciones más elevadas del relevamiento.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, señaló que el inicio de clases funciona como un indicador del consumo masivo, ya que concentra decisiones de compra en un período corto y combina necesidad, presupuesto y financiamiento. Explicó que la diferencia entre un armado básico y uno más completo no responde a un único producto, sino al mix entre artículos de reposición inmediata y otros de mayor valor, como mochilas más equipadas o tecnología, lo que genera saltos importantes en el gasto total.

El estudio también analizó cómo se organizan las familias para afrontar estas compras. Febrero continúa siendo el mes más elegido, con el 36% de las adquisiciones, aunque pierde peso respecto de 2025, cuando representaba el 42%. En paralelo, crece el grupo que compra apenas una semana antes del inicio de clases, que pasa del 20% al 24%. También se registra un leve aumento de las compras anticipadas en diciembre (14% frente al 12% del año anterior).

Cuáles son los medios de pago más elegidos

En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito sigue liderando, con el 34% de las operaciones, aunque retrocede frente al 40% del año pasado. Las billeteras digitales se mantienen estables (28% contra 27%) y se destaca el avance de la tarjeta de débito, que sube del 13% al 20%.

Di Pace observó que el mayor uso del débito y la consolidación de las billeteras digitales pueden vincularse con una búsqueda de mayor control del gasto en un contexto de precios exigentes. También advirtió que la estrategia de compra se volvió más fragmentada: una parte se resuelve por necesidad inmediata, mientras que otra queda sujeta al presupuesto disponible y a oportunidades como promociones y descuentos, lo que refuerza la importancia de la planificación.