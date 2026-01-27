Los padres ya buscan útiles escolares: lanzan promociones para incentivar la compra

Las listas escolares ya han comenzado a circular por los grupos de whatsaap de padres. Comparaciones, compras grupales y búsqueda de precios son, también, un clásico del verano. Otro son las compras para la escuela con especial foco en los niveles inicial y primario. Según las cifras de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) las ventas minoristas cayeron en diciembre un 5,2%. Sin embargo, se percibió una leve recuperación en la medición mensual.

Aunque los índices de consumo generales no han mejorado, el sector de librería y papelería ya calienta motores y tiene expectativas de mejora en comparación con el año pasado. Aunque los útiles son un bien de importancia y primera necesidad en la mayoría de las familias, la baja del poder adquisitivo ha golpeado fuerte a este sector que a duras penas se mantuvo luego del pico de inicio de clases pasado.

Este año, pese a que las dificultades para llegar a fin de mes persisten y que 2 de cada 10 familias no pueden comprarlos, hay algunas señales que encienden la esperanza. La primera es que los precios han tenido ajustes muy por debajo de la inflación a lo largo del año, lo que podría incentivar la compra de la lista completa o de algún extra que a los chicos les guste. Entre los que no se renuevan cada año se ubican las mochilas y las cartucheras.

En las primeras, por el avance en la importación, hasta han registrado baja en los precios. Así lo señaló Santiago Salamone, encargado de la librería Rayuela . “Hay mochilas que están hasta un 30% menos de lo que costaban el ciclo anterior”, explicó Salamone. El profesional aclaró que la temporada todavía no arranca, pero que tienen buenas expectativas debido a que los precios están prácticamente igual que el año anterior.

El segundo factor que enciende las esperanzas del sector es que este año ha bajado la cantidad de personas que cruzó la frontera a vacacionar. A esto se suma que el peso chileno se ha apreciado y si bien muchos productos todavía se consiguen más baratos que acá, esa diferencia ya no es tan alta como en 2025. Aquí es donde los comerciantes locales apuestan por la mejora ya que a precios “similares” se suman descuentos propios y mezclados con bancos, billeteras y cuotas.

Descuentos, promos y cuotas

“Los precios de este año no han variado mucho con relación al año pasado”, relató la vendedora de una importante librería del centro. Y calculó que una lista completa de nivel inicial o primario ronda los $100.000 a los $120.000. Los padres previsores o que pueden anticiparse un poco a febrero son compensados con descuentos y atención personalizada.

Las mochilas no entran en la lista porque muchos chicos quieren elegirlas y las más caras suelen ser las que tienen los dibujitos de moda. En este local en lo que queda del mes también ofrecen descuentos de hasta 20% para la compra de mochilas. El mundo de bolsos y mochilas, no obstante, va por un carril aparte y acá la competencia es fuerte con las marroquinerías en donde también se percibe una baja o reacomodamiento en los precios. La conveniencia crece si el pago es en efectivo.

Tanto en los comercios mencionados como en la librería Antártida, ubicada en el pasaje San Martín, ofrecen un descuento de 20% por la compra de la lista completa. A esto se suma la posibilidad de pagar en tres cuotas con billeteras virtuales o bancos. Otra oportunidad que se ofrece a los padres que deben hacer frente a un nuevo inicio de clases es un descuento de entre 10% y 15% por pago en efectivo. Esto suele ser más habitual en las librerías barriales, pero es un recurso que también se utiliza.

A mediados de febrero, el 11, 12, 13, 18, 19 y 20, comercios como Rayuela y otros esperan las promos con BNA en donde se ofrecerán descuentos de hasta 20% con tope de devolución y la posibilidad de abonar en hasta 6 cuotas. En este sentido, Gustavo, dueño de una librería ubicada en las torres de San Juan y Siria, coincidió con que los precios prácticamente no han subido entre una temporada y otra.

En esta línea, advirtió que la caída del consumo fue determinante para el aplanamiento de valores y que, en su caso, las ventas comienzan pocos días previos de comenzadas las clases. Las experiencias del tiempo de comienzo de las compras es relativa ya que Agustina Brandoni de la librería Antártida expresó que desde hace un par de años los padres comienzan con anticipación.

Los compra de útiles escolares genera mucha ilusión en los más pequeños, aunque para los padres representa un gran sacrificio.

“Muchas veces solo averiguan en enero y a la vuelta de las vacaciones compran. En otras oportunidades adquieren una lista primero y la del hermano al mes siguiente”, observó la joven. Desde su punto de vista, los docentes también han moderado de manera relativa sus pedidos ya que al menos a su punto de venta no le llegan pedidos tan extensos. En este contexto, no son iguales las solicitudes entre colegios privados y públicos.

“En general los jardincitos son los que más piden, pero estos últimos años creo que han estado más austeros”, comentó Brandoni. Hay que tener en cuenta que, tal como explicó el encargado de Rayuela, las listas se van achicando a medida que los niños crecen. “Si bien este año el papel también aumentó menos, en general uno de los productos que encarecen el total son los cuadernos grandes”, dijo Salamone.

Cuánto aumentó la canasta de crianza

El Indec calcula todos los meses la canasta de crianza y la divide entre la compra se bienes y los servicios de cuidado. También establece una diferencia en las distintas edades ya que no son iguales las necesidades de un bebé que las de un niño de 8 años. Para diciembre de 2025, el costo de criar a un menor de 1 año fue de $ 460.178, para niños de 1 a 3 años fue de $547.913, para los de 4 a 5 años $466.596 y de 6 a 12 años $586.627.

En tanto, en diciembre de 2024, hubo que destinar $392.471 para menores de 1 año, $465.756 para los de 1 a 3, $388.280 para los chicos de 4 a 5 y $488.469 para los de 6 a 12. En líneas generales, esto implicó un aumento interanual en torno al 20% de manera generalizada en la mayoría de las categorías. De este modo, el costo de la crianza creció por debajo de la inflación, según la mirada del Indec.

En cuanto a los bienes, la canasta alimentaria calcula el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera). Para la estimación del costo del cuidado se considera, entre otros puntos, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad.

Algunos precios

A partir de algunos relevamientos específicos, se consigan los precios aproximados de los principales productos de compra. Los precios consignados son los más económicos encontrados y de allí pueden ir al alza en función de las marcas, calidades y lugares de compra.