Útiles escolares: cuánto cuesta armar la mochila en Chile

Pack Mochila Head con ruedas: incluye mochila, lonchera y estuche a juego. La mochila tiene una capacidad de 30 litros, dimensiones de 43 x 35 x 16 cm, es repelente al agua y cuenta con ruedas con rodamientos para facilitar el traslado.

El precio en Chile es de $38.490, lo que equivale a unos USD 45,5. Convertido a pesos argentinos, el valor ronda los $66.650.