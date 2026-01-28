Útiles escolares: cuánto cuesta armar la mochila en Chile

Las listas de útiles escolares ya empezaron a circular entre los grupos de WhatsApp de padres y madres, anticipando uno de los gastos más fuertes del inicio de clases. Comparar precios, organizar compras grupales y evaluar alternativas fuera del país vuelve a estar en agenda.
En ese contexto, Chile aparece nuevamente como una opción para quienes viajan o están de vacaciones. A partir de los valores publicados por Falabella, repasamos cuánto cuestan distintos útiles escolares, con foco en mochilas, estuches, cuadernos y packs, y cuánto representan esos precios llevados a pesos argentinos.
Mochilas y estuches escolares: opciones individuales y sus precios
Entre los productos más buscados se destacan las mochilas con ruedas y los estuches, tanto por su durabilidad como por la capacidad que ofrecen para el uso diario. Para realizar las conversiones, se tomó como referencia la cotización del dólar en Chile según los datos de AFEX, donde el tipo de cambio se ubica en 845 pesos chilenos por dólar, mientras que en Argentina el dólar del Banco Nación cotiza a $1.465.
Pack Mochila Head con ruedas: incluye mochila, lonchera y estuche a juego. La mochila tiene una capacidad de 30 litros, dimensiones de 43 x 35 x 16 cm, es repelente al agua y cuenta con ruedas con rodamientos para facilitar el traslado.
El precio en Chile es de $38.490, lo que equivale a unos USD 45,5. Convertido a pesos argentinos, el valor ronda los $66.650.
Mochila Barbie Niña con ruedas: modelo mediano, fabricada en poliéster, con cierre plástico y una capacidad de 30,87 litros. Está pensada para uso escolar diario y cuenta con ruedas integradas.
Su precio en Chile es de $42.990, equivalente a USD 50,9, lo que en Argentina representa aproximadamente $74.550.
Estuche infantil Head Eraser Speed Car: estuche de doble compartimento, con bolsillo exterior, material de poliéster y microfibra, repelente al agua y dimensiones de 21,5 x 11 x 8,5 cm.
En Chile cuesta $10.990, unos USD 13, que llevados a pesos argentinos se ubican cerca de $19.050.
Estuche Head Yaris Block Rosado: cuenta con dos compartimentos, asa lateral, cierres reforzados y una capacidad de 1,5 litros. Mide 9 x 21 x 7 cm y está diseñado para uso escolar continuo.
Tiene un precio de $8.990 en Chile, equivalente a USD 10,6, lo que da alrededor de $15.550 en pesos argentinos.
Además de mochilas y estuches, también aparecen útiles básicos que suelen comprarse de manera individual para completar la lista.
Tijera escolar Maped Reflex Vivo 3D: tijera para zurdos, con cuchillas de acero inoxidable, puntas romas y un largo de 12 cm.
Cuesta $1.890 en Chile, lo que equivale a USD 2,2 y cerca de $3.280 en pesos argentinos.
Pack 2 sets de bolígrafos Torre (16 unidades): incluye bolígrafos de punta 1.0 mm en colores azul, negro y rojo, pensados para trazos definidos.
Su valor es de $14.990 chilenos, unos USD 17,7, que representan aproximadamente $25.950 en Argentina.
Bolígrafos Paper Mate InkJoy (pack x40): set surtido con tinta de secado rápido, punta media de 1.0 mm y escritura suave.
En Chile se vende a $13.490, equivalente a USD 16, lo que se traduce en $23.440 en pesos argentinos.
Packs y combos: la diferencia frente a comprar útiles por separado
Los packs escolares concentran varios productos en una sola compra y suelen mostrar una diferencia clara frente a los artículos sueltos, tanto en cantidad como en precio final.
Pack útiles escolares Snoopy: incluye 12 lápices de cera, 12 lápices de colores jumbo, un estuche y notas adhesivas.
Tiene un precio de $13.990 en Chile, equivalente a USD 16,5, lo que en pesos argentinos ronda los $24.200.
Set de 72 lápices de colores Macaron: presentación en caja metálica, con pigmentos resistentes a la luz y lápices de uso artístico, aptos para dibujo y coloreado.
Cuesta $11.990 chilenos, unos USD 14,2, equivalentes a $20.800 en Argentina.
Pack Full Escolar Proarte: uno de los combos más completos, con más de 20 artículos, entre ellos cuadernos, lápices de colores, témperas, pinceles, plasticina, carpetas y papel lustre.
Su precio en Chile es de $28.990, lo que equivale a USD 34,3 y aproximadamente $50.250 en pesos argentinos.
Pack 6 cuadernos Torre Book femenino: cada cuaderno cuenta con 150 hojas de papel premium, formato 7 mm y diseño femenino.
El valor en Chile es de $23.490, unos USD 27,8, que llevados a pesos argentinos se ubican cerca de $40.700.
En comparación, los productos sueltos permiten ajustar compras puntuales, pero los packs y combos ofrecen una ventaja clara para quienes buscan cubrir gran parte de la lista escolar en una sola operación, especialmente si ya tienen planificado un viaje a Chile.