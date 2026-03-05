La nueva secundaria: 100 escuelas implementarán cambios en horarios, espacios y metodología

Este ciclo lectivo llegó con fuertes En los últimos tres años aumentaron las matrículas en las escuelas secundarias estatales de Mendoza . Si bien los más abarcativos se han aplicado en Nivel Inicial y Primaria, también llegarán otros a la Secundaria que apuntan a modificar la forma en que se enseña y se distribuye el tiempo en la escuela.

Así, en 100 colegios de la provincia, distribuidos en todos los departamentos, se implementará el programa Escuelas de Innovación . Se trata de una propuesta del gobierno nacional a la que adhirió Mendoza y que, si bien estaba pensada para menos establecimientos, la Dirección General de Escuelas ( DGE ) decidió hacerla más abarcativa. La intención es que esto sirva de prueba para luego hacerlo extensivo al resto de las instituciones. Según ha destacado el área, es la primera provincia en implementarlo.

“Hay 100 escuelas secundarias que participan del programa Escuelas de Innovación , que es un programa que viene desde la Nación y que tiene como objetivo ir generando desde adentro de las escuelas la transformación del nivel secundario”, refirió Claudia Ferrari, subsecretaria de Educación de Mendoza, en diálogo con Los Andes.

Son escuelas, tanto de gestión estatal como privada , distribuidas en todo el territorio de la provincia. Resaltó que esto va a impactar de lleno en las características de la escuela, asociado a aspectos metodológicos y a una reorganización de los tiempos y los espacios escolares.

De algún modo, la idea es hacer la escuela más atractiva para los chicos, adaptarla más a los tiempos actuales y las necesidades de los nuevos estudiantes y futuros adultos.

La DGE realizó los últimos días de febrero el lanzamiento de la Red Secundarias Innovadoras 2026 y se capacitó a referentes y docentes de los establecimientos. Se trata de una iniciativa que busca nuclear, acompañar, fortalecer y visibilizar a aquellas instituciones que ya están implementando políticas exitosas y proyectos pedagógicos ajustados a las necesidades del siglo XXI, tal cual define.

En la DGE explican que se han identificado escuelas de gestión estatal y privada, tanto orientadas como técnicas, que hoy se destacan por un fuerte liderazgo pedagógico, proyectos institucionales vinculados estratégicamente con su comunidad, altos niveles de pertenencia y elección por parte de las familias y estudiantes.

Resalta que estas instituciones funcionarán como un “faro” para el sistema educativo, permitiendo construir teoría a partir de la práctica y ofreciendo modelos diversos que puedan servir de guía para la transformación de otras escuelas.

Qué cambios se verán en la secundaria

En definitiva, cada escuela diseñará su propia propuesta, en función de sus posibilidades, sus recursos y con conocimiento de las características, necesidades y oportunidades de su comunidad.

“Esas escuelas van a estar trabajando en la generación de proyectos de innovación hacia adentro de la escuela. Estas innovaciones pueden tener que ver con lo metodológico, con cómo enseño, pero también pueden tener que ver con un cambio de la organización de la escuela, que por ejemplo, que hayan instancias o momentos dentro de lo que es el horario de clases que sean por proyecto y no por disciplina”, detalló Ferrari.

Una posibilidad que puede darse es que trabajen de manera conjunta dos o tres áreas distintas en la resolución de un proyecto particular.

Pero también puede estar asociado a la organización de los tiempos y los espacios escolares. “Por ejemplo, la escuela que tiene las condiciones, puede decir, a partir de ahora, esta aula no es más el aula de primero primera, es el aula de matemática de la escuela, y se ambienta como aula de matemática, y los chicos rotan cuando tienen matemática, van a ese espacio físico en particular, porque está armado para que ahí adentro se respire la matemática”, explicó.

“Son distintas innovaciones que las escuelas van a poder implementar a partir de ese programa, y que va a tener que ver con las características de la escuela. Hay escuelas que a lo mejor pueden ir por el cambio en lo metodológico solamente, hay otras que pueden, porque son chiquitas y es fácil de resolverlo, generar cambios no solamente en lo metodológico sino en lo organizacional”, agregó.

Escuelas más atractivas

Ferrari hizo hincapié en que la idea es que los chicos del nivel secundario realmente se sientan atraídos por la propuesta de su escuela, que aprendan lo que corresponde aprender para el año que cursan, pero que lo hagan de una manera más integrada, no de una manera disciplinar totalmente fragmentada.

En ese sentido, quizás lo que se está viendo en un espacio curricular está relacionado con lo que se ve en otro. “Por ejemplo, podría haber una propuesta que sea un proyecto que se haga de manera conjunta entre los docentes del área, que le propongan a los chicos una situación a resolver donde utilicen para resolverla saberes vinculados a distintas disciplinas”, relató la funcionaria. “Entonces -continuó- quizás en una escuela pueden decir, bueno, durante esta primera mitad del año vamos a tener este proyecto y se va a trabajar con horario normal de lengua, matemática y ciencias, pero una vez a la semana va a haber un horario compartido donde trabajamos todos juntos. Eso va a poder suceder si la escuela así lo determina. Es parte de estas planificaciones o propuestas como escuelas de innovación”.

Mendoza, la primera en implementar el programa

La directora de Educación Secundaria Cecilia Páez destacó en la presentación de la propuesta la iniciativa local. “Somos la primera provincia seleccionada a nivel nacional para comenzar con esta capacitación de escuelas secundarias que forman parte de la Red de Innovación (...) Nuestra provincia está dando pasos firmes sobre esta propuesta con políticas públicas claras sobre tecnologías, conectividad, plataformas educativas y próximamente trabajar con certificaciones de estudiantes como operadores de inteligencia artificial. Esta muestra la realizaremos en 100 escuelas dando respuesta a una demanda de los propios estudiantes de nuestro sistema educativo”, expresó Páez.

Manuel Bianchi, director Nacional de Educación Secundaria de la Secretaría del Ministerio de Capital Humano, explicó que se trabajó sobre estos ejes: experiencias innovadoras, organización institucional y capacitación de equipos directivos y docentes. “Vamos a acompañar también con la entrega de carros digitales y notebooks y con formación docente en inteligencia artificial y en cómo trabajar dentro de las aulas”, resaltó.

Otros cambios en secundaria

Por otra parte, la DGE ha implementado otros cambios en secundaria. En la Educación de Jóvenes y Adultos, destinada a mayores de 18 años, se ofrece una mayor flexibilización con la posibilidad de cursar a distancia. Está destinado a quienes por razones laborales, familiares, geográficas o personales, no pueden sostener una cursada presencial regular. Funcionan ocho centros cabecera que concentran la oferta completa de primero, segundo y tercer año en Educación a Distancia y ofrecen los títulos de Bachiller en Agro y Ambiente, y en Economía y Administración.

En tanto, en Educación Técnica y para el Trabajo, se trabaja en modificar el modelo pedagógico hacia planes de estudio flexibles, modernos y alineados con las nuevas tecnologías. Uno de los pilares de esta transformación fue la implementación de la Nueva Secundaria Técnica y con ello se apunta a trayectorias que dejen de tener los tradicionales 6 años para tener 5. Ya se aplica en algunas propuestas y se apuesta a hacerlo más abarcativo.