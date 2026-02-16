Revolución en el aula: cambios en la educación obligatoria de Mendoza con énfasis en los primeros años

Mendoza se apresta a aplicar fuertes cambios dentro del sistema educativo que apuntan fundamentalmente a fortalecer los aprendizajes en el aula, favorecer las trayectorias y la terminalidad. La Dirección General de Escuelas ( DGE ) apunta a aplicar modificaciones que impactarán en todos los niveles de la educación obligatoria .

Algunos son el retorno a estrategias que habían sido modificadas por los cambios de contexto, otros echan mano a los nuevos recursos tecnológicos y nuevas concepciones mientras que justamente esos nuevos contextos también abren la posibilidad de generar nuevos espacios. Habrá cambios tanto en el Nivel Inicial como en la escuela primaria y en la secundaria . Algunos de los cambios tendrán impacto ya desde 2026 mientras que otros se proyectan para los próximos años.

Si bien las medidas que ha pensado el gobierno escolar impactarán en primaria y secundaria, lo cierto es que puede decirse que lo más fuerte estará orientado a las primeras etapas de la escolaridad.

Es que abundan los estudios que sostienen que fortalecer estos primeros trayectos tiene un impacto determinante en el desempeño y la trayectoria posterior de la escolaridad.

Por un lado, habrá cambios radicales en primer grado, periodo en el que se busca dejar de lado cierta laxitud en la evaluación para dar lugar a la repitencia antes anulada para asegurar aprendizajes.

Se avanzará fuertemente en fortalecer las primeras etapas de la escolaridad, en particular en lo concerniente a sala de tres, un año en el que tiene la mirada puesta desde hace tiempo la DGE. Esta posición está también a tono con otras estrategias que se vienen aplicando desde Nivel Inicial con procesos de alfabetización temprana.

Primer grado recupera autonomía

Con la nueva resolución 6970/25 publicada los primeros días de enero, se establecieron modificaciones en la forma de organización, evaluación y promoción en primer grado, con impacto en el Primer Ciclo del Nivel Primario. Con esto se revierte un cambio que la DGE había implementado hace más de una década, en 2013, cuando, con alto nivel de repitencia o permanencia, se decidió que lo ideal era considerar primero y segundo como unidad pedagógica para respetar los tiempos de los procesos individuales. Esto implicó que se eliminara la repetición o permanencia en primer grado y se cerrara el proceso en segundo. Pero a partir de este año habrá un cambio radical: para los alumnos que ingresen a primer grado en 2026, ya no será considerado unidad pedagógica con segundo sino que cada año se evaluará de manera independiente. Junto con esto se abre la posibilidad de que algunos chicos permanezcan o repitan si no logran los aprendizajes esenciales.

El objetivo principal es fortalecer las trayectorias escolares, garantizando que los niños y niñas accedan a aprendizajes reales, significativos y de calidad en cada grado. Asimismo, se venía observando que la repitencia se había trasladado a segundo y aquella estrategia implicaba un arrastre de los desafíos para todo el primer ciclo, lo que terminaba perjudicando a los chicos en tercero. “Nosotros lo que queremos es fortalecer desde el primer grado cada año escolar para que los chicos pasen del primer ciclo al segundo ciclo con la alfabetización inicial lograda, con todos los chicos leyendo y escribiendo correctamente para la edad en la que se encuentran”, explicó Claudia Ferrari, subsecretaria de Educación de la provincia.

Así las cosas, los chicos que no hayan logrado los saberes que corresponden a primer grado durante la época de clases, van a tener que ir al período de intensificación de diciembre. Si en esa instancia no lo logran, tendrán el periodo de recuperación e intensificación de febrero.

Apuesta por las salas de 3 y menos ausentismo

Las nuevas concepciones sostienen que la ampliación progresiva de la cobertura de la escolarización temprana, particularmente en sala de 3 años, ha contribuido a prevenir discontinuidades y fragmentaciones posteriores en las trayectorias educativas. Por eso, otra de las patas fuertes de la avanzada es la creación de nuevas salas, gracias a la reconfiguración de espacios que ha dejado disponible la notoria baja de la natalidad. A partir de esto, la intención es lograr su universalización para 2027 (garantizar el acceso a todos los chicos en condiciones de acceder) y que esta se transforme en obligatoria a partir de 2028.

Inicio de clases (imagen ilustrativas). Archivo Los Andes. Mendoza se apresta a aplicar fuertes cambios dentro del sistema educativo que apuntan fundamentalmente a fortalecer los aprendizajes, favorecer las trayectorias y la terminalidad.

Según datos de la DGE, funcionan 817 salas de 3 años en todo el territorio provincial, a las que asisten 10.678 niños. De ellas, 180 dependen del área y se anuncia la incorporación de 80 nuevas.

Pero además y tal cual viene sosteniendo el gobierno local hace años, hay una fuerte apuesta a que los chicos estén en la escuela como parte sustancial del aprendizaje efectivo. Sucede que se observa una fuerte relación entre alto ausentismo y bajo desempeño. Por eso, se fortalecerá la batalla contra el ausentismo y se exigirá que los alumnos de primaria cumplan con 80% de asistencia a clases. Quienes no alcancen este nivel de presencialidad, e independientemente del rendimiento académico, deberán rendir todas las materias en diciembre, en la instancia de recuperación de saberes. Las autoridades contabilizan que hay muchos casos que llegan a tener 40 faltas, lo que implica que se han pedido 20% de los días de clase del año. Incluso mencionan algunos casos aislados que llegan a tener hasta 80.

Cambios en secundaria

En la provincia, 62% de los alumnos que egresó del secundario en 2024 terminó en tiempo y forma, 38 de cada 100 no lo hizo. Son los que habían empezado primer grado en 2013. Se trata de una mejora de dos puntos respecto de la cohorte de dos años previos y los datos condicen con la media nacional. Es parte de lo que concluyó el informe “Índice de Resultados Escolares: ¿Cuántos estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma?”, de Argentinos por la Educación.

La investigación dio cuenta de que los últimos años mejoró la terminalidad de los estudiantes secundarios pero, en paralelo, hubo un deterioro de la calidad de los aprendizajes. Solo 10 de cada 100 estudiantes que comenzaron la primaria en Argentina en 2013 lograron llegar al final de la secundaria en 2024 en tiempo y forma, es decir, sin repetir ni abandonar y con conocimientos satisfactorios las áreas fundamentales.

Buenos Aires postergó el inicio de clases y Mendoza aún no sabe qué hará Mendoza se apresta a aplicar fuertes cambios dentro del sistema educativo que apuntan fundamentalmente a fortalecer los aprendizajes, favorecer las trayectorias y la terminalidad.

Por eso, fortalecer los inicios esperan que redunde en beneficios en estos aspecto mientras que la secundaria no está exenta de abordajes, como el fortalecimiento de Lengua y Matemática, que aplicará en todos los niveles y con nuevas herramientas. Pero además, se busca atenuar el abandono y favorecer la terminalidad y en ese sentido, se ha apuntado también a la Educación de Jóvenes y Adultos. Para ese segmento, destinado a mayores de 18 años, se ofrece una mayor flexibilización con la posibilidad de cursar a distancia. Está destinado a quienes por razones laborales, familiares, geográficas o personales, no pueden sostener una cursada presencial regular. Funcionan ocho centros cabecera que concentran la oferta completa de primero, segundo y tercer año en Educación a Distancia y ofrecen los títulos de Bachiller en Agro y Ambiente, y en Economía y Administración.

Nueva secundaria técnica

Los cambios también han llegado a las escuelas técnicas, en tanto la Dirección de Educación Técnica y Trabajo ha evolucionado su modelo pedagógico hacia planes de estudio flexibles, modernos y alineados con las nuevas tecnologías.

Tal cual destaca el área, uno de los pilares de esta transformación fue la implementación de la Nueva Secundaria Técnica y con ello se apunta a trayectorias que dejen de tener los tradicionales 6 años para tener 5. Es que se venía observando un fuerte desgranamiento en los últimos años con chicos que abandonaban estas escuelas.

En 2025, ya se aplicó a las nuevas tecnicaturas en Programación y Robótica y en Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sustentabilidad, que cuentan con un cursado de cinco años y un esquema de jornada extendida que optimiza el tiempo en el aula sin alterar la carga horaria establecida. Para este año se anuncia una profundización de esta reformulación de la escuela técnica ya que se buscará la optimización de otras especialidades y el avance en una mayor vinculación con el sector productivo para dar respuesta a la demanda, fundamentalmente en lo vinculado a nuevas tecnologías y energías limpias.