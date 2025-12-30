En Mendoza ya hay más de 800 salas de 3: apuntan a la universalización y esperan crear más en 2026

Luego de haber sido pionera en la universalización de la sala de 4 —una política que más tarde se extendió a todo el país— Mendoza avanza ahora sobre un nuevo objetivo: garantizar el acceso a la sala de 3 .

La estrategia se apoya en dos pilares claros: los beneficios que se han estudiado sobre la escolarización temprana en el desarrollo infantil y la necesidad de las familias de contar con espacios educativos seguros desde edades cada vez más tempranas.

En ese camino, la provincia viene sumando salas de manera sostenida, con un crecimiento significativo durante el ciclo lectivo que acaba de finalizar. Según datos de la Dirección General de Escuelas ( DGE ), actualmente funcionan 817 salas de 3 años en todo el territorio provincial, a las que asisten 10.678 niños.

Uno de los factores que facilitó esta expansión fue la disminución de la natalidad , que derivó en cohortes más reducidas y permitió reconvertir salas de 4 y 5 años en nuevas salas de 3, allí donde la matrícula lo hizo posible.

La coordinadora general de Políticas Educativas, Adriana Yenarópulos, explicó que el crecimiento fue especialmente marcado en el ámbito estatal. “Dependientes de la DGE hay 180 salas: a las 60 que había el año pasado, este año se sumaron 120 más. Además, en escuelas privadas se abrieron más de 20 salas”, detalló.

La funcionaria remarcó que la apertura de nuevas salas no responde a un esquema rígido, sino a una evaluación permanente de la matrícula. “Vamos a seguir abriendo salas en tanto y en cuanto veamos la disminución de las salas de 4 y de 5. Hoy no se puede decir con precisión porque muchas veces los chicos de sala de 4 aparecen al principio del año, cuando los papás terminan de hacer la inscripción”, señaló.

Nivel Inicial DGE

En ese proceso, explicó, se observa la cantidad de alumnos por sala y, si existen condiciones edilicias y demanda concreta, se habilitan nuevas salas de 3. “Empiezan a aparecer los papás de sala de 3, que consultan desde principio de año o a mitad de año pensando en el ciclo siguiente. Entonces ya hay listas de espera”, indicó.

Las salas de 3 en las ciudades vs zonas rurales

La planificación también tiene en cuenta las particularidades de cada región. “Hay localidades donde ya no hace más falta abrir salas porque se cubre la matrícula. Generalmente, en las ciudades hace mucha más falta porque hay más chicos”, explicó Yenarópulos, aunque aclaró que en zonas rurales la lógica es distinta.

“Los números no siempre son tan fríos. Una sala de 15 chicos en la ciudad se completa rápidamente. En cambio, en lugares como Uspallata tal vez tenés cinco chicos y aun así hay que abrir la sala de 3 porque hay que prestar el servicio”, sostuvo.

Otro punto clave es que no todas las familias eligen enviar a sus hijos al jardín a los 3 años, una decisión que también impacta en la demanda real. Aun así, desde la DGE consideran que la oferta debe estar disponible.

Grupos reducidos y más salas en nivel inicial

Las salas de 3 tienen un límite de 15 alumnos, muy por debajo de las salas de 4 —que admiten hasta 25— y de las de 5, que pueden llegar a 30. Esa característica, si bien mejora la calidad educativa y el acompañamiento, obliga a multiplicar los espacios.

“Vamos a crear más salas, sí, porque todavía hacen falta, todavía hay chicos que no van a tener lugar”, afirmó la funcionaria, al tiempo que indicó que también se sigue de cerca la evolución de la oferta privada.

Justamente, una iniciativa para avanzar en la regulación de los jardines privados fue presentada en la Legislatura provincial. “La idea es que se trate en febrero o marzo”, anticipó Yenarópulos.

La política busca combinar planificación, equidad territorial y respuesta a una demanda social que no deja de crecer.