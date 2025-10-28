La DGE lanzó el concurso de ingreso a la docencia 2026 para nivel Inicial: cuándo abren las inscripciones

Se dieron a conocer los procedimientos, normativas y requisitos para acceder a cargos titulares para el próximo ciclo lectivo en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) lanzó el concurso de ingreso a la docencia 2026 de Nivel Inicial en Mendoza. En ese marco dio a conocer los procedimientos y normativas para acceder a cargos titulares en establecimientos educativos para ese nivel para el próximo ciclo lectivo.

Lo estableció en la Resolución Nº 6012-2025 y su anexo. Los principales detalles y fechas a agendar, en esta nota.

Fechas fundamentales para el concurso de ingreso a la docencia 2026 Inscripción : del 30 de octubre al 12 de noviembre hasta las 23.59 por GEI Eventos 2026-MIDI-Movimiento de Ingreso Docente Inicial.

: del 30 de octubre al 12 de noviembre hasta las 23.59 por GEI Eventos 2026-MIDI-Movimiento de Ingreso Docente Inicial. Cómo se hará: de manera virtual

Publicación de orden de méritos provisorio : 14 de noviembre.

: 14 de noviembre. Resolución de reclamos: del 14 de noviembre al 1 de diciembre hasta las 18 horas al correo: [email protected]

Publicación de Orden de Méritos Definitivo : 3 de diciembre.

: 3 de diciembre. Acto virtual sincrónico: 15 y 16 de diciembre.

El concurso de ingreso se realizará mediante la metodología virtual sincrónica y todas las sesiones serán grabadas. El acto de ofrecimiento a titularidad de las vacantes será mediante videollamada, con la intervención de la Secretaría Técnica y los miembros de la Junta Calificadora de Méritos correspondiente, con la asistencia técnica y jurídica de asesores letrados de la Dirección General de Escuelas, de los asistentes técnicos y administrativos de la Unidad de Gestión de Salud Laboral.

Requisitos para participar en el concurso para acceder a la docencia en Nivel Inicial Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: