La DGE lanzó el concurso de ingreso a la docencia 2026 para nivel Inicial: cuándo abren las inscripciones

La Dirección General de Escuelas (DGE) lanzó el concurso de ingreso a la docencia 2026 de Nivel Inicial en Mendoza. En ese marco dio a conocer los procedimientos y normativas para acceder a cargos titulares en establecimientos educativos para ese nivel para el próximo ciclo lectivo.
Lo estableció en la Resolución Nº 6012-2025 y su anexo. Los principales detalles y fechas a agendar, en esta nota.
Fechas fundamentales para el concurso de ingreso a la docencia 2026
- Inscripción: del 30 de octubre al 12 de noviembre hasta las 23.59 por GEI Eventos 2026-MIDI-Movimiento de Ingreso Docente Inicial.
- Cómo se hará: de manera virtual
- Publicación de orden de méritos provisorio: 14 de noviembre.
- Resolución de reclamos: del 14 de noviembre al 1 de diciembre hasta las 18 horas al correo: [email protected]
- Publicación de Orden de Méritos Definitivo: 3 de diciembre.
- Acto virtual sincrónico: 15 y 16 de diciembre.
- Alta de los docentes que optaron en Concurso: 01 de febrero del 2026.
Atención:la semana que viene empiezan inscripciones para el nivel inicial
https://www.losandes.com.ar/sociedad/el-nivel-inicial-gana-valor-las-dos-estrategias-con-las-que-mendoza-busca-apuntalar-los-aprendizajes
El concurso de ingreso se realizará mediante la metodología virtual sincrónica y todas las sesiones serán grabadas. El acto de ofrecimiento a titularidad de las vacantes será mediante videollamada, con la intervención de la Secretaría Técnica y los miembros de la Junta Calificadora de Méritos correspondiente, con la asistencia técnica y jurídica de asesores letrados de la Dirección General de Escuelas, de los asistentes técnicos y administrativos de la Unidad de Gestión de Salud Laboral.
Requisitos para participar en el concurso para acceder a la docencia en Nivel Inicial
Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
- poseer título docente (registrado en la oficina de títulos y estudios)
- tener bono de Puntaje 2026 de Nivel Inicial Definitivo
- ser argentino nativo o por opción
- tener constancia de voto de los últimos tres años
- tener certificado de aptitud psicofísica vigente, válido al momento del concurso
- presentar certificado de antecedentes penales
- no figurar en el registro de deudores alimentarios, morosos ni figurar en el registro de Juicios Universales
- hay otros requisitos que están explayados en la resolución.
“Cabe destacar que los aspirantes a concursar deberán enviar la documentación mediante el enlace que será comunicado por los medios oficiales pertinentes, previo al concurso”, resaltó la DGE. Además aclaró que el envío de la documentación es obligatorio, así también la inscripción por GEI rol Eventos 2026-MIDI, que expresa formalmente la voluntad de participar.