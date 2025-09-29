Se abre la inscripción para el Nivel Inicial 2026 en Mendoza: todas las fechas y los requisitos

A esta altura del año comienzan a estar disponibles las diversas instancias para el ciclo lectivo 2026 en los diferentes niveles. Para las familias que el año próximo darán inicio a una etapa tan fundamental como el Nivel Inicial en Mendoza , así como para aquellos que ya están allí y deben pasar de sala, hay información a la que deben estar atentos.

Es que la Dirección General de Escuelas ( DGE ) puso a disposición el cronograma y los requisitos para realizar las inscripciones a salas de 3, 4 y 5 años .

“Con el fin de garantizar el derecho a la educación en la primera infancia, el Gobierno escolar pone a disposición los mecanismos de inscripción para niños y niñas de 3, 4 y 5 años que comienzan a escolarizarse dentro de los niveles obligatorios”, anunció el área.

El proceso se hará en diferentes instancias, por lo que habrá que estar atento a las diferentes fechas.

Lunes 6 al jueves 9 de octubre : las escuelas enviarán un comunicado a las familias para que los adultos responsables confirmen la continuidad del niño o niña en la institución durante 2026.

Lunes 13 al miércoles 15 de octubre: transición directa en GEI para las familias que ratifiquen el lugar en sala de 3 y 4 años cursadas en 2025.

Segunda instancia de inscripción al nivel inicial

Primera etapa (prioridad: hermanos de estudiantes y niños con Certificado Único de Discapacidad): jueves 16 y viernes 17 de octubre, preinscripción a cargo de los adultos responsables.

Segunda etapa (prioridad: hijos de personal docente y no docente; hermanos de estudiantes del primario con el que articula; niños y niñas de CEPI vinculados a JIE, JIN y JIA, con domicilio en el radio de la escuela): viernes 24 al jueves 30 de octubre, preinscripción a cargo de los adultos responsables.

Atención:la semana que viene empiezan inscripciones para el nivel inicial

Tercera instancia de inscripción al nivel inicial

Martes 18 al jueves 20 de noviembre: preinscripción de nuevos aspirantes con domicilio cercano a la escuela (debidamente certificado), con domicilio laboral del adulto responsable o por elección familiar.

Cuarta instancia de inscripción al nivel inicial

Martes 9 al viernes 12 de diciembre: asignación de bancos disponibles desde las supervisiones para quienes no obtuvieron lugar en instancias anteriores.

Quinta instancia de inscripción al nivel inicial

Durante febrero de 2026: desde la Dirección de Educación Inicial se ubicarán a los niños y niñas que aún no tengan banco, de acuerdo con las vacantes disponibles en la provincia.

Además, la DGE informó cuándo se publicarán los listados de inscriptos y vacantes.

Lunes 10 al viernes 14 de noviembre: publicación en carteleras escolares de los listados de inscriptos.

Miércoles 3 al viernes 5 de diciembre: publicación del total de vacantes otorgadas.

Requisitos de inscripción para el nivel inicial en Mendoza

En tanto, el gobierno escolar publicó cuáles son los requisitos que se deben cumplimentar para acceder a la inscripción.