La DGE estableció una serie de cambios en el ingreso y formación docente: cuáles son

La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó la creación de un nuevo sistema de ingreso a los Institutos de Educación Superior Docente y Técnica de la provincia. La medida, que comenzará a aplicarse de manera gradual entre 2025 y 2027, busca garantizar que los estudiantes cuenten con condiciones académicas básicas en Lengua y Matemática al iniciar sus trayectorias formativas.
Según la resolución 4708 publicadas en el Boletín Oficial, el plan se implementará en dos etapas.
El nuevo dispositivo no elimina el principio de ingreso irrestricto previsto en la ley, ya que el título secundario sigue siendo el requisito legal básico. Sin embargo, establece instancias de acompañamiento para asegurar que los estudiantes alcancen competencias esenciales al iniciar sus carreras.
Resultados preocupantes en Lengua y Matemática
La medida surge tras los bajos desempeños registrados en las evaluaciones nacionales e internacionales. En las pruebas Aprender 2024, más de la mitad de los alumnos de secundaria en Mendoza se ubicaron por debajo del nivel básico en Matemática y solo el 13,9% alcanzó un nivel satisfactorio.
En Lengua, el 14,9% de los estudiantes mostró un rendimiento inferior al esperado. Además, el “Programa Superior Evalúa 2024” reflejó que más del 50% de los alumnos de segundo año en carreras docentes y técnicas no alcanzaron los niveles requeridos en comprensión lectora y razonamiento matemático.
El anexo de la resolución establece estándares para los módulos de Lengua y Matemática. Los aspirantes deberán demostrar capacidades como:
-
Comprensión de textos narrativos, expositivos y argumentativos.
-
Producción escrita coherente y adecuada.
-
Resolución de problemas con números racionales, proporciones y porcentajes.
-
Interpretación de funciones lineales y cuadráticas.
-
Manejo de conceptos geométricos, estadísticos y probabilísticos.
La acreditación de estas competencias tendrá validez por dos años y permitirá al estudiante matricularse en distintas instituciones o carreras, siempre que existan vacantes.
En paralelo, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE emitió la resolución 360 que corrige un error en la reglamentación del Fondo de Incentivación por Cumplimiento de Metas Institucionales.
La modificación aclara que la evaluación del desempeño será trimestral, con una primera aplicación excepcional de cuatro meses (junio a septiembre de 2025), antes de pasar al régimen regular en octubre