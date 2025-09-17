17 de septiembre de 2025 - 14:02

El banco BBVA busca empleados permanente en Mendoza y otras provincias: cómo postularse

BBVA lanzó búsquedas laborales en Argentina para distintos perfiles y pasantías. Cómo consultar las vacantes y postularse online paso a paso.

Banco BBVA abrió vacantes en Capital Federal, Córdoba y Mendoza.

Banco BBVA abrió vacantes en Capital Federal, Córdoba y Mendoza.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El banco BBVA abrió nuevas oportunidades de empleo en Argentina y busca empleados para sumarse a su plantel de manera permanente. Las búsquedas incluyen tanto posiciones para profesionales con experiencia como pasantías destinadas a estudiantes, con vacantes disponibles en Capital Federal, Córdoba y Mendoza.

Leé además

Le dieron 10 días a una emblemática cooperativa láctea para presentar un plan de crisis y evitar la liquidación forzada.

Ultimátum a una emblemática firma láctea para presentar un plan de crisis y evitar la liquidación forzada

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 17 de septiembre

El dólar marcó nuevo récord y tocó el techo de la banda: a cuánto cotiza hoy

Por Redacción Economía

Los interesados pueden consultar las vacantes y postularse directamente a través del portal oficial de la entidad: www.bbva.com/es/empleo. Allí se encuentran todos los detalles de cada puesto y los plazos de inscripción, que varían según la posición.

BBVA ofrece empleo en Argentina. Foto: BBVA
BBVA ofrece empleo en Argentina. Foto: BBVA

BBVA ofrece empleo en Argentina. Foto: BBVA

Trabajo en BBVA en Argentina: qué puestos hay ofrecidos

La entidad detalló que hay oportunidades para distintos perfiles, desde posiciones técnicas hasta comerciales. Entre ellas se encuentran:

  • Business Technical Analyst Sr – modalidad híbrida, en Retiro, Capital Federal. Publicado hoy, con plazo para aplicar hasta el 24 de septiembre de 2025.

  • Líder de Productos Pasivos - Banca Minorista – modalidad híbrida, en Retiro, Capital Federal. Publicado ayer, con fecha límite el 18 de septiembre de 2025.

  • Analista Comercial Senior para Entidades Financieras Locales e Internacionales – modalidad híbrida, en Retiro, Capital Federal. Publicado ayer, con cierre de postulación el 18 de septiembre de 2025.

  • Especialista en Telecomunicaciones – modalidad híbrida, en Retiro, Capital Federal. Publicado ayer, con fecha límite el 22 de septiembre de 2025.

  • Project Manager Técnico orientado a Infraestructura – modalidad híbrida, en Retiro, Capital Federal. Publicado ayer, con cierre el 22 de septiembre de 2025.

  • Tax Data Analyst - Temporal por seis meses – modalidad híbrida, en Retiro, Capital Federal. Publicado ayer, con fecha límite el 23 de septiembre de 2025.

  • Senior Fullstack Developer – modalidad híbrida, en Retiro, Capital Federal. Publicado ayer, con plazo hasta el 23 de septiembre de 2025.

  • Pasantía en Córdoba (Río Tercero) – modalidad presencial. Publicado hace dos días, con cierre el 22 de septiembre de 2025.

  • Analista Contable y de Reporting Financiero SR (Temporal) – modalidad híbrida, en Retiro, Capital Federal. Publicado hace dos días, con plazo hasta el 23 de septiembre de 2025.

  • Analista Senior de Producto Digital – COMEX – modalidad híbrida, en Retiro, Capital Federal. Publicado hace cinco días, con fecha final el 19 de septiembre de 2025.

  • Pasantía en Mendoza – modalidad presencial. Publicado hace seis días, con cierre el 18 de septiembre de 2025.

  • Analista Jr. de Prevención de Lavado de Dinero - Temporal por seis meses – modalidad híbrida, en Retiro, Capital Federal. Publicado hace seis días, con fecha límite el 18 de septiembre de 2025.

Cómo postularse a las búsquedas laborales

Para aplicar a cualquiera de las vacantes, el banco BBVA indicó que es necesario ingresar al portal de empleos, seleccionar el puesto de interés y hacer clic en la opción Solicitar. El proceso puede iniciarse de tres maneras: rellenar automáticamente con el currículum cargado, hacerlo manualmente o reutilizar la última postulación.

Empleo (2)
La postulaci&oacute;n se realiza de forma online en el portal oficial de empleos.

La postulación se realiza de forma online en el portal oficial de empleos.

La entidad recomienda “elegir la opción Rellenar automáticamente con currículo y adjuntar el currículum en la página siguiente para agilizar el proceso de solicitud”. Luego, los pasos incluyen la creación de una cuenta o conexión a una ya existente, la carga de información personal y experiencia laboral, responder preguntas específicas, completar una declaración voluntaria y revisar toda la información antes de enviar la postulación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La cadena de supermercados enfrenta inflación y pérdidas millonarias en Argentina.

Carrefour se va de Argentina: sus razones para irse, las ofertas más jugosas en juego y un día clave

Por Redacción Economía
Cuáles son los desafíos que enfrenta el empleo en la industria vitivinícola

Empleo en la industria vitivinícola: cuáles son las brechas estructurales

Por Redacción Economía
ANSES publicó el calendario de cobros de septiembre para todas las prestaciones según DNI.

Prestaciones de ANSES: cómo quedan los montos con el aumento de octubre de 2025

La SSSalud permite cambiar de obra social solo una vez al año calendario.

Atención monotributistas: la SSSalud actualizó el listado de obras sociales para septiembre

Por Redacción Economía