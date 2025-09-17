El banco BBVA busca empleados permanente en Mendoza y otras provincias: cómo postularse

El banco BBVA abrió nuevas oportunidades de empleo en Argentina y busca empleados para sumarse a su plantel de manera permanente. Las búsquedas incluyen tanto posiciones para profesionales con experiencia como pasantías destinadas a estudiantes, con vacantes disponibles en Capital Federal, Córdoba y Mendoza.
Los interesados pueden consultar las vacantes y postularse directamente a través del portal oficial de la entidad: www.bbva.com/es/empleo. Allí se encuentran todos los detalles de cada puesto y los plazos de inscripción, que varían según la posición.
BBVA ofrece empleo en Argentina. Foto: BBVA
Trabajo en BBVA en Argentina: qué puestos hay ofrecidos
La entidad detalló que hay oportunidades para distintos perfiles, desde posiciones técnicas hasta comerciales. Entre ellas se encuentran:
Cómo postularse a las búsquedas laborales
Para aplicar a cualquiera de las vacantes, el banco BBVA indicó que es necesario ingresar al portal de empleos, seleccionar el puesto de interés y hacer clic en la opción “Solicitar”. El proceso puede iniciarse de tres maneras: rellenar automáticamente con el currículum cargado, hacerlo manualmente o reutilizar la última postulación.
La postulación se realiza de forma online en el portal oficial de empleos.
La entidad recomienda “elegir la opción Rellenar automáticamente con currículo y adjuntar el currículum en la página siguiente para agilizar el proceso de solicitud”. Luego, los pasos incluyen la creación de una cuenta o conexión a una ya existente, la carga de información personal y experiencia laboral, responder preguntas específicas, completar una declaración voluntaria y revisar toda la información antes de enviar la postulación.