Atención monotributistas: la SSSalud actualizó el listado de obras sociales para septiembre

En septiembre de 2025, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) actualizó el listado de obras sociales habilitadas para monotributistas. El aporte que se incluye en la cuota mensual del monotributo permite acceder a cobertura médico-asistencial, aunque la afiliación no se realiza de manera automática.
Cada contribuyente debe gestionar el alta en la prestadora de su elección. El trámite de inscripción requiere presentar documentación específica y seguir los pasos establecidos por SSSalud. Además, los monotributistas pueden realizar un cambio de obra social, unificar aportes con el cónyuge y agregar familiares a la cobertura pagando un adicional mensual.
Consultorio médico medicina prepaga obra socialñ
Monotributistas deben gestionar su alta en la obra social elegida para acceder a cobertura médica.
Archivo Los Andes / Marcelo Rolland
Cuáles son las obras sociales habilitadas en septiembre 2025
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)
- Obra Social de Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)
- Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios (OSMISS)
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (O.S.T.C.A.R.A.)
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (O.S.A.M.O.C)
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (O.S.TAX.B.A)
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A. (OSPEDICI)
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- Obra Social de Músicos (OSDEM)
- Obra Social de Comisarios Navales
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (OSVVRA)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C (OSTP)
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)
- Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (OSFATUN)
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)
- Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC)
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)
- Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
- Obra Social de Dirección OSDO
- Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
- Mutual Médica Concordia
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)
- Met-Córdoba SA
- Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)
- Administración Recursos para Salud S.A.
Cómo los monotributistas pueden afiliarse o cambiar de obra social
Según SSSalud, los monotributistas deben presentar:
Impuesto a las Ganancias (2).jpg
El listado vigente incluye más de 40 obras sociales disponibles en todo el país.
Freepik
El cambio de obra social se realiza “a través del servicio web Mi SSSalud, disponible con clave fiscal nivel 3”. La normativa establece que solo puede hacerse “una vez por año calendario, de enero a diciembre, y exige permanecer al menos 12 meses en la misma obra social antes de optar por otra”.
El sistema permite unificar aportes con el cónyuge, siempre que ambos estén inscriptos en la misma obra social, y sumar familiares abonando un adicional mensual por cada uno.
Luego del alta, el contribuyente debe presentar la Declaración Jurada de Trabajadores Autónomos/Monotributistas que se incorporan al SIPA (F.300/97) en ANSES junto con el F.184, asegurando la cobertura médica desde el inicio.