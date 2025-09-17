Atención monotributistas: la SSSalud actualizó el listado de obras sociales para septiembre

En septiembre de 2025, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) actualizó el listado de obras sociales habilitadas para monotributistas . El aporte que se incluye en la cuota mensual del monotributo permite acceder a cobertura médico-asistencial , aunque la afiliación no se realiza de manera automática.

Cada contribuyente debe gestionar el alta en la prestadora de su elección. El trámite de inscripción requiere presentar documentación específica y seguir los pasos establecidos por SSSalud . Además, los monotributistas pueden realizar un cambio de obra social , unificar aportes con el cónyuge y agregar familiares a la cobertura pagando un adicional mensual .

El listado vigente incluye más de 40 obras sociales disponibles en todo el país.

El cambio de obra social se realiza “a través del servicio web Mi SSSalud, disponible con clave fiscal nivel 3”. La normativa establece que solo puede hacerse “una vez por año calendario, de enero a diciembre, y exige permanecer al menos 12 meses en la misma obra social antes de optar por otra”.

El sistema permite unificar aportes con el cónyuge, siempre que ambos estén inscriptos en la misma obra social, y sumar familiares abonando un adicional mensual por cada uno.

Luego del alta, el contribuyente debe presentar la Declaración Jurada de Trabajadores Autónomos/Monotributistas que se incorporan al SIPA (F.300/97) en ANSES junto con el F.184, asegurando la cobertura médica desde el inicio.