¿Adiós Chile? El nuevo destino elegido por los argentinos para vacacionar en el verano 2026

Turismo. Una clase media viajera que ya exploró los clásicos destinos de Chile, ahora busca experiencias más exóticas.

¿Adiós Chile El nuevo destino elegido por los argentinos para vacacionar en el verano 2026 (1)
Por Andrés Aguilera

Pero para el verano 2026, los datos muestran un cambio de tendencia: Aruba se impone como el nuevo destino estrella entre los viajeros del país.

Aruba: el nuevo paraíso argentino en el Caribe

Según datos de Despegar, las consultas para viajar a Aruba se quintuplicaron respecto al año pasado.

¿Adiós Chile El nuevo destino elegido por los argentinos para vacacionar en el verano 2026 (3)

Los paquetes con alojamiento all inclusive para las primeras semanas de enero parten desde $3,5 millones, equivalentes a US$2678, mientras que en febrero los precios bajan a $2,6 millones promedio.

Vuelos directos y playas soñadas

El anuncio de Aerolíneas Argentinas de ofrecer una ruta temporal directa entre Argentina y Aruba —del 1º de enero al 28 de febrero de 2026— impulsó la tendencia.

Los pasajes rondan los US$799 más impuestos, y la conexión evita las largas escalas que hasta ahora complicaban la llegada al Caribe.

Aruba se destaca por sus playas de arena blanca y mar turquesa, como Eagle Beach y Palm Beach, ideales para quienes buscan relax, deportes acuáticos o una experiencia más exclusiva.

¿Adiós Chile El nuevo destino elegido por los argentinos para vacacionar en el verano 2026 (2)

A diferencia de otros destinos caribeños, la isla pertenece al Reino de los Países Bajos, por lo que combina infraestructura moderna, estabilidad y seguridad.

Qué pasa con Chile

Si bien Chile sigue siendo una opción fuerte, sobre todo para mendocinos, sanjuaninos y neuquinos por su cercanía y costos más accesibles, los viajeros frecuentes aseguran que el país trasandino se volvió más predecible para el turismo argentino.

Muchos ya conocen sus playas y ciudades costeras, y hoy buscan algo distinto sin perder comodidad ni conectividad.

Los especialistas en turismo coinciden en que el fenómeno Aruba refleja un cambio de hábito.

