24 de noviembre de 2025 - 11:25

La toalla pesada no va más: la tendencia sostenible y práctica para este verano 2026

La clásica toalla pesada deja de ser protagonista: la toalla de microfibra se impone como la tendencia 2026 por ser liviana y compacta para la playa.

Por Andrés Aguilera

La toalla pesada que ocupaba medio bolso ya quedó atrás. Para este verano, la gran favorita en tendencia es la toalla de microfibra, un accesorio liviano, rápido de secar y sustentable que domina las nuevas colecciones playeras. Su practicidad la convierte en un esencial para quienes buscan comodidad real en la temporada.

Esta transformación se anticipa en las principales tendencias de verano y moda sostenible 2026, donde la microfibra gana terreno frente a los textiles tradicionales.

1. Adiós al peso y al volumen

Las toallas convencionales suelen ser pesadas, lentas para secar y difíciles de transportar.

image

En cambio, las de microfibra están diseñadas para absorber bien el agua sin retener humedad. El resultado es un accesorio más higiénico, más liviano y más rápido de guardar.

2. La nueva favorita del verano: microfibra XL

Los modelos más buscados para 2026 son los de tamaño XL (110 x 175 cm), ideales para playa, pileta o entrenamiento.

Se doblan con facilidad, ocupan muy poco espacio y caben incluso en bolsos pequeños. Además, su secado rápido evita malos olores y reduce el uso de agua en lavados frecuentes, un punto clave en la moda sostenible.

image

3. Por qué se vuelve tendencia

Además de ser funcional, la microfibra ofrece una textura suave y colores vibrantes que combinan con los looks playeros actuales.

Es perfecta para quienes priorizan comodidad, minimalismo y diseño. Las marcas ya la incorporaron en sus líneas de verano y los deportistas la eligen por su eficiencia y portabilidad.

image

4. Cómo elegir la mejor toalla de microfibra

  • Optá por tamaños XL si querés cubrir más superficie.

  • Buscá modelos compactos y ultra livianos.

  • Elegí colores duraderos que resistan lavados frecuentes.

  • Comprobá que el tejido tenga buena absorción y secado rápido.

  • Evitá las toallas demasiado finas que no sequen bien

