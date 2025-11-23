Budín helado de vainilla y frutos rojos: receta en pocos pasos y con ingredientes sencillos

Una receta refrescante y dulce al mismo tiempo. No necesita muchos ingredientes y se hace en poco tiempo.

El budín helado de vainilla y frutos rojos es una receta práctica que mezcla el sabor dulce y ácido al mismo tiempo con un bocado que se deshace.

La idea de un postre fácil es posible con esta preparación simple de un budín helado con frutos rojos. La idea es aprovechar los frutos de estación y combinarlos en una receta que contenga frescura e ingredientes suaves. Se realiza en pocos pasos y solo necesita tiempo en el congelador. Luego, puede disfrutarse como postre después de cada comida.

Esta idea no necesita pasos complejos. El resultado es un budín cremoso, fresco y agridulce con una consistencia equilibrada. La clave está en batir con paciencia la vainilla y sus otros ingredientes para luego decorar con frutos rojos y disfrutar este postre vistoso e irresistible.

Ingredientes y combinaciones que potencian un budín fresco y sencillo Para comenzar, se necesita: 1 lata de leche condensada .

. 1 chorrito de esencia de vainilla .

. 300 gramos de crema de leche. Opcional: Dulce de leche.

Galletitas molidas.

molidas. Chips de chocolate.

Frutos secas.

Frutos rojos. Con estos alimentos, esta mezcla funciona porque la crema batida a medio punto aporta el aire necesario, la leche condensada incorpora dulzor y la vainilla redondea el aroma.

Los ingredientes opcionales son los que mejor combinan con la vainilla helada, agregando un contraste entre crocante, ácido o suave según las preferencias. La elección convierte a la receta en una opción adaptable sin perder su identidad principal, que es la vainilla y los frutos rojos.

Paso a paso para lograr el budín helado Comenzá batiendo la crema hasta obtener un punto intermedio que aporte volumen sin llegar a quedarse rígido. Luego, incorporá lentamente la leche condensada junto a la esencia de vainilla, generando una mezcla homogénea con buena estabilidad. En esta etapa podés añadir una parte de los ingredientes extras elegidos, como galletitas trituradas, chips o frutos rojos, siempre con movimientos envolventes para no perder aire. Derramá la preparación en una budinera previamente forrada con papel film, para desmoldar fácilmente. Si se busca un toque especial, puede colocarse una cucharada de dulce de leche en la base. Por último, llevá al freezer durante varias horas, permitiendo que el frío transforme la mezcla cremosa en un bloque firme y parejo. Una vez intacto el budín, agregá frutos rojos por arriba y dejalo unos minutos en la heladera antes de servir. budín helado WEB Este postre combina frescura, suavidad y un aroma clásico que destaca por lo agridulce de sus ingredientes, ideal para después del almuerzo, sin generar una reacción empalagosa.