Sin parrilla ni carbón: una nueva forma de hacer asado conquista incluso a los más exigentes

El método de cocina sorprende incluso a los más fanáticos del asado, porque mantiene el sabor, genera una salsa intensa y deja la carne súper tierna.

Por Andrés Aguilera

El asado argentino tiene ritual, tiempos y tradición. Pero una nueva forma de prepararlo —sin parrilla, sin carbón y sin humo— está ganando terreno entre quienes aman el sabor de la carne, pero buscan algo más práctico, limpio y rápido. Aprender trucos simples de cocina puede cambiar por completo la forma en que cocinamos en casa.

El asado sin parrilla que está de moda

La técnica, popularizada en redes y en programas de cocina, consiste en cocinar la carne en olla a presión, aprovechando los jugos naturales y el vapor.

No hace falta carbón, brasas ni parrilla, y podés hacerlo incluso en departamentos.

Funciona especialmente bien en días de semana, cuando querés algo con sabor a asado sin invertir dos horas de cocción.

Qué cortes conviene usar

Cortes típicos del asado argentino que andan perfecto:

  • Paleta
  • Tortuguita
  • Roast beef
  • Falda cortada gruesa
  • Tapa de asado
  • Pecho en cubos

Todos quedan tiernos y jugosos en olla, gracias a la cocción cerrada.

asado-en-olla-a-presion_1200x800

Ingredientes (versión argentina)

  • 1 kg de carne vacuna
  • 1 cebolla grande en rodajas
  • 2 tomates en rodajas
  • 1 morrón en tiras
  • 3 dientes de ajo picado
  • ½ taza de salsa barbacoa o kétchup
  • 3 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 cucharadita de pimentón ahumado
  • 1 cucharada de aceite
  • Sal y pimienta
  • Opcional: 1 cucharadita de humo líquido o un pedacito de panceta

‍ Preparación paso a paso

  • Calentá el aceite en la olla a presión y dorá la carne por todos lados.
  • Sumá el ajo y mezclá hasta que apenas se dore.
  • Condimentá con sal, pimienta, pimentón, mostaza, salsa de soja y barbacoa.
  • Armá capas alternadas de carne, tomate, cebolla y morrón.
  • Cerrá la olla, llevá a fuego medio y cociná 25 minutos desde que toma presión.
  • Apagá el fuego, dejá que la presión baje sola y abrí con cuidado.
  • Si querés la salsa más espesa, cociná 5 minutos sin tapa.

¿Por qué gusta tanto esta forma de hacer asado?

  • No genera humo
  • No necesitás parrilla ni espacio al aire libre
  • La carne queda tierna, jugosa y aromática
  • La salsa se arma sola, con los jugos naturales
  • Es ideal para días laborales o cocinas pequeñas

El resultado es un asado distinto, pero igual de sabroso, que puede convencer incluso a los más clásicos.

