Sin parrilla ni carbón: una nueva forma de hacer asado conquista incluso a los más exigentes

El método de cocina sorprende incluso a los más fanáticos del asado, porque mantiene el sabor, genera una salsa intensa y deja la carne súper tierna.

El asado argentino tiene ritual, tiempos y tradición. Pero una nueva forma de prepararlo —sin parrilla, sin carbón y sin humo— está ganando terreno entre quienes aman el sabor de la carne, pero buscan algo más práctico, limpio y rápido. Aprender trucos simples de cocina puede cambiar por completo la forma en que cocinamos en casa.

El asado sin parrilla que está de moda La técnica, popularizada en redes y en programas de cocina, consiste en cocinar la carne en olla a presión, aprovechando los jugos naturales y el vapor.

No hace falta carbón, brasas ni parrilla, y podés hacerlo incluso en departamentos.

Funciona especialmente bien en días de semana, cuando querés algo con sabor a asado sin invertir dos horas de cocción.

Qué cortes conviene usar Cortes típicos del asado argentino que andan perfecto:

Paleta

Tortuguita

Roast beef

Falda cortada gruesa

Tapa de asado

Pecho en cubos Todos quedan tiernos y jugosos en olla, gracias a la cocción cerrada. asado-en-olla-a-presion_1200x800 Ingredientes (versión argentina) 1 kg de carne vacuna

1 cebolla grande en rodajas

en rodajas 2 tomates en rodajas

en rodajas 1 morrón en tiras

en tiras 3 dientes de ajo picado

½ taza de salsa barbacoa o kétchup

o kétchup 3 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de mostaza

1 cucharadita de pimentón ahumado

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta

Opcional: 1 cucharadita de humo líquido o un pedacito de panceta ‍ Preparación paso a paso Calentá el aceite en la olla a presión y dorá la carne por todos lados.

en la olla a presión y dorá la carne por todos lados. Sumá el ajo y mezclá hasta que apenas se dore.

y mezclá hasta que apenas se dore. Condimentá con sal, pimienta, pimentón , mostaza, salsa de soja y barbacoa.

, mostaza, salsa de soja y barbacoa. Armá capas alternadas de carne, tomate, cebolla y morrón .

. Cerrá la olla, llevá a fuego medio y cociná 25 minutos desde que toma presión .

. Apagá el fuego, dejá que la presión baje sola y abrí con cuidado.

Si querés la salsa más espesa, cociná 5 minutos sin tapa. ¿Por qué gusta tanto esta forma de hacer asado? No genera humo

No necesitás parrilla ni espacio al aire libre

La carne queda tierna, jugosa y aromática

La salsa se arma sola, con los jugos naturales

Es ideal para días laborales o cocinas pequeñas El resultado es un asado distinto, pero igual de sabroso, que puede convencer incluso a los más clásicos.