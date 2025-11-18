Sin parrilla ni carbón: una nueva forma de hacer asado conquista incluso a los más exigentes

El Pero una nueva forma de prepararlo —sin parrilla, sin carbón y sin humo— está ganando terreno entre quienes aman el sabor de la carne, pero buscan algo asado argentino tiene ritual, tiempos y tradición. más práctico, limpio y rápido. Aprender trucos simples de cocina puede cambiar por completo la forma en que cocinamos en casa.
El asado sin parrilla que está de moda
La técnica, popularizada en redes y en programas de cocina, consiste en cocinar la carne
en olla a presión, aprovechando los jugos naturales y el vapor.
No hace falta carbón, brasas ni parrilla, y podés hacerlo incluso en departamentos.
Funciona especialmente bien en días de semana, cuando querés algo con sabor a asado sin invertir dos horas de cocción.
Qué cortes conviene usar
Cortes típicos del asado argentino que andan perfecto:
Paleta Tortuguita Roast beef Falda cortada gruesa Tapa de asado Pecho en cubos
Todos quedan tiernos y jugosos en olla, gracias a la cocción cerrada.
asado-en-olla-a-presion_1200x800
Ingredientes (versión argentina) 1 kg de carne vacuna 1 cebolla grande en rodajas 2 tomates en rodajas 1 morrón en tiras 3 dientes de ajo picado ½ taza de salsa barbacoa o kétchup 3 cucharadas de salsa de soja 1 cucharada de mostaza 1 cucharadita de pimentón ahumado 1 cucharada de aceite Sal y pimienta Opcional: 1 cucharadita de humo líquido o un pedacito de panceta Preparación paso a paso Calentá el aceite en la olla a presión y dorá la carne por todos lados. Sumá el ajo y mezclá hasta que apenas se dore. Condimentá con sal, pimienta, pimentón, mostaza, salsa de soja y barbacoa. Armá capas alternadas de carne, tomate, cebolla y morrón. Cerrá la olla, llevá a fuego medio y cociná 25 minutos desde que toma presión. Apagá el fuego, dejá que la presión baje sola y abrí con cuidado. Si querés la salsa más espesa, cociná 5 minutos sin tapa. ¿Por qué gusta tanto esta forma de hacer asado? No genera humo No necesitás parrilla ni espacio al aire libre La carne queda tierna, jugosa y aromática La salsa se arma sola, con los jugos naturales Es ideal para días laborales o cocinas pequeñas
El resultado es un asado distinto, pero igual de sabroso, que puede convencer incluso a los más clásicos.