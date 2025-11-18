18 de noviembre de 2025 - 10:02

No uses más repelente: el truco casero que utilizaban antes para que los mosquitos no entren

Un método simple de trucos, hogar, mosquitos y limpieza bloquea la entrada de insectos usando un ingrediente común y natural.

El truco con café crea una barrera natural que evita mosquitos dentro del hogar.

El truco con café crea una barrera natural que evita mosquitos dentro del hogar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

El truco de los albañiles para evitar que el viento apague el fuego del asado: funciona incluso con brasas débiles

El truco de los albañiles para evitar que el viento apague el fuego del asado: funciona incluso con brasas débiles

Por Ignacio Alvarado
Existen varios métodos dentro de WhatsApp para leer mensajes sin activar el doble check azul, sin necesidad de aplicaciones externas.

Cómo leer mensajes de WhatsApp que nadie se entere: el truco que muy pocos conocen

Por Redacción

A diferencia de otros métodos que solo espantan a los insectos, este truco aprovecha una propiedad natural que actúa como barrera para que los mosquitos ni siquiera crucen la puerta o la ventana. Es una técnica recomendada incluso por expertos en limpieza y control de plagas, porque es segura, no tóxica y accesible para todos.

image
El truco con caf&eacute; crea una barrera natural que evita mosquitos dentro del hogar.

El truco con café crea una barrera natural que evita mosquitos dentro del hogar.

Además, este método no deja olores fuertes, no mancha, no requiere aparatos ni recambios y puede aplicarse en minutos. Esa combinación lo convierte en una opción ideal para quienes buscan soluciones prácticas y efectivas sin recurrir a insecticidas químicos.

Con temperaturas altas y humedad constante, la presencia de mosquitos se intensifica. Por eso, este truco casero está ganando lugar en cientos de hogares argentinos que buscan mantener los ambientes más frescos sin permitir que entren estos insectos molestos.

El ingrediente clave que evita que los mosquitos crucen la puerta

El truco consiste en usar café molido seco, que funciona como un repelente natural gracias a su aroma intenso y aceites volátiles. Los mosquitos odian ese olor, especialmente cuando el café está tostado, por lo que evitan acercarse a los bordes donde es colocado.

El procedimiento es sencillo: solo hay que esparcir una pequeña línea de café molido en los marcos de puertas y ventanas, o colocar tapitas con café en las esquinas donde suelen aparecer los insectos. No hace falta quemarlo, no hace humo y no contamina el ambiente.

image
El truco con caf&eacute; crea una barrera natural que evita mosquitos dentro del hogar.

El truco con café crea una barrera natural que evita mosquitos dentro del hogar.

Según especialistas en control natural de plagas, el café funciona como una barrera aromática que interrumpe la ruta de vuelo de los mosquitos y reduce hasta un 70% su ingreso al hogar. Además, el café absorbe humedad, lo que evita que los insectos se acerquen a zonas donde puedan reproducirse.

Otro beneficio es que se puede reutilizar el café que quedó en el filtro: solo hay que dejarlo secar al sol y usarlo nuevamente como repelente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El truco de plomería que evita rebalses en la rejilla durante lluvias fuertes.

El truco casero de los plomeros para evitar que se rebalse la rejilla cuando llueve

Por Ignacio Alvarado
La mezcla de estos productos es un pequeño truco casero que puede transformar la rutina de limpieza con excelentes resultados.

Los productos caseros que dejan las bandejas del horno limpias y sin manchas en minutos

Por Redacción
El truco casero que usaban las abuelas para ahuyentar mosquitos del hogar sin limpieza química.

El truco casero para ahuyentar mosquitos que se utilizaba cuando no existían los repelentes: 100% efectivo

Por Ignacio Alvarado
El café molido puede ayudar a mantener el freezer libre de inconvenientes cotidianos a los que nunca les prestamos atención.

Colocar café en el freezer: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por Lucas Vasquez