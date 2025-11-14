14 de noviembre de 2025 - 10:50

El truco casero de los plomeros para evitar que se rebalse la rejilla cuando llueve

Expertos en plomería, hogar, trucos y mantenimiento explican el método casero que evita que la rejilla se rebalse y protege la casa en días de lluvia intensa.

Por Ignacio Alvarado

Este método funciona incluso en viviendas antiguas donde los desagües suelen estar más vulnerables. A diferencia de los productos químicos o los destapadores convencionales, el truco se basa en mejorar el caudal y liberar la presión interna del desagüe para que el agua escurra con mayor velocidad.

image
El truco de plomer&iacute;a que evita rebalses en la rejilla durante lluvias fuertes.

El truco de plomería que evita rebalses en la rejilla durante lluvias fuertes.

Cómo aplicar el truco paso a paso

El recurso que más usan los plomeros es colocar una botella plástica perforada dentro del sifón de la rejilla. Funciona como un “desvío” casero que libera el paso del agua cuando cae un volumen mayor al habitual.

Los pasos son simples:

  • Retirar la tapa de la rejilla y limpiarla para que no tenga pelos, sarro ni restos de jabón.

  • Cortar una botella pequeña (como las de 500 ml) unos centímetros por debajo de la mitad.

  • Hacer perforaciones laterales con un clavo caliente o una tijera, dejando agujeros medianos que permitan el paso del agua.

  • Colocar la parte perforada hacia abajo, dentro del desagüe, encajándola en el sifón.

  • Volver a colocar la tapa y verificar que quede firme.

    image
    El truco de plomer&iacute;a que evita rebalses en la rejilla durante lluvias fuertes.

    El truco de plomería que evita rebalses en la rejilla durante lluvias fuertes.

La botella actúa como un canalizador: cuando llueve y el agua ingresa más rápido de lo normal, los orificios permiten que el caudal fluya sin generar un tapón de aire, uno de los principales responsables del rebalse.

Por qué es tan efectivo

Los plomeros aseguran que este truco funciona porque evita que el agua choque contra la curva del sifón y se acumule. También reduce la posibilidad de que se formen tapones con hojas, tierra o residuos que llegan desde afuera cuando llueve.

Además, se trata de una solución económica, reversible y ecológica, ideal para quienes necesitan una salida de emergencia hasta que puedan hacer un mantenimiento profundo del sistema. Con un simple elemento que todos tienen en casa, es posible prevenir inundaciones, malos olores y daños en el hogar.

