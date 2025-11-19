Pan de naranja en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Este pan de naranja en sartén es una receta rápida, sin harina y con un aroma cítrico irresistible. Se prepara en pocos minutos, tiene una textura suave y es perfecto para un desayuno o merienda liviana. Aprender recetas caseras fáciles como esta permite sumar sabor sin encender el horno ni usar ingredientes complicados.
Ingredientes esenciales
-
1 huevo
-
3 cucharadas de avena molida o salvado de avena
-
2 cucharadas de jugo de naranja recién exprimido
-
1 cucharadita de ralladura de naranja
-
1 cucharadita de miel o azúcar mascabo
-
½ cucharadita de polvo de hornear
-
1 chorrito de aceite (de coco o neutro)
-
1 pizca de sal
-
Opcional: esencia de vainilla o chips de chocolate blanco
Paso a paso para hacerlo sin horno
-
En un bowl, batí el huevo con la miel hasta que espume un poco.
-
Sumá el jugo de naranja, la ralladura y el aceite, mezclando bien.
-
Incorporá la avena, el polvo de hornear y la sal, y mezclá hasta lograr una masa espesa pero fluida.
-
Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo y engrasá apenas.
-
Verté la preparación formando un disco de 1 cm de espesor.
-
Tapá la sartén y cociná 3 minutos por lado, hasta que quede dorado y firme.
El aroma a naranja invade toda la cocina mientras se cocina.
-
Desayunos rápidos antes de salir
-
Meriendas con café o mate
-
Postre liviano con una cucharada de yogur
-
Base para un mini sándwich dulce con mermelada sin azúcar
Su perfume a naranja lo vuelve ideal para quienes aman los sabores frescos y naturales.
En solo 5 minutos, este pan de naranja sin harina se convierte en una alternativa deliciosa, esponjosa y perfumada, ideal para sumar variedad a tus mañanas sin complicarte.