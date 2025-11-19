19 de noviembre de 2025 - 12:11

Pan de naranja en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Ideal para quienes buscan algo dulce, fresco y saludable, este pan aprovecha el jugo y la ralladura de naranja para un sabor natural y aromático.

Por Andrés Aguilera

Ingredientes esenciales

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de avena molida o salvado de avena

  • 2 cucharadas de jugo de naranja recién exprimido

  • 1 cucharadita de ralladura de naranja

  • 1 cucharadita de miel o azúcar mascabo

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • 1 chorrito de aceite (de coco o neutro)

  • 1 pizca de sal

  • Opcional: esencia de vainilla o chips de chocolate blanco

image

Paso a paso para hacerlo sin horno

  • En un bowl, batí el huevo con la miel hasta que espume un poco.

  • Sumá el jugo de naranja, la ralladura y el aceite, mezclando bien.

  • Incorporá la avena, el polvo de hornear y la sal, y mezclá hasta lograr una masa espesa pero fluida.

  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo y engrasá apenas.

  • Verté la preparación formando un disco de 1 cm de espesor.

  • Tapá la sartén y cociná 3 minutos por lado, hasta que quede dorado y firme.

El aroma a naranja invade toda la cocina mientras se cocina.

image

Consejos para mejorar textura y sabor

  • Si querés un pan más esponjoso, agregá 1 cucharada extra de jugo.

  • Para un resultado más dulce, sumá chips de chocolate blanco o pasas.

  • Podés hacerlo también en sandwichera, queda muy parejo.

  • Para destacar el aroma, agregá 2 gotas de esencia de vainilla.

  • Acompañalo con yogur, fruta fresca o un toque de miel.

Cómo servir este pan cítrico saludable

Funciona perfecto para:

  • Desayunos rápidos antes de salir

  • Meriendas con café o mate

  • Postre liviano con una cucharada de yogur

  • Base para un mini sándwich dulce con mermelada sin azúcar

Su perfume a naranja lo vuelve ideal para quienes aman los sabores frescos y naturales.

En solo 5 minutos, este pan de naranja sin harina se convierte en una alternativa deliciosa, esponjosa y perfumada, ideal para sumar variedad a tus mañanas sin complicarte.

