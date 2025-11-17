Pan de espinaca en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Ideal para quienes buscan recetas ligeras, nutritivas y prácticas, este pan ofrece proteínas, fibra y vitaminas, y no requiere horno.

Este pan de espinaca en sartén es una alternativa saludable, sin harina y lista en pocos minutos. Tiene una textura suave, un color verde intenso y un sabor muy versátil para acompañar tanto preparaciones dulces como saladas. Aprender recetas caseras fáciles como esta permite sumar verduras al desayuno sin esfuerzo.

Ingredientes esenciales 1 taza de espinaca cruda (apretada con la mano)

(apretada con la mano) 1 huevo

2 cucharadas de avena molida o salvado de avena

o salvado de avena 1 cucharadita de aceite de oliva

1 chorrito de agua o leche (solo si hace falta)

o leche (solo si hace falta) ½ cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Opcional: ajo en polvo, queso rallado o semillas image Paso a paso para hacerlo sin horno Picá la espinaca o procesala apenas para que quede más fina.

o procesala apenas para que quede más fina. En un bowl, mezclá el huevo , la sal y el aceite de oliva .

, la y el . Sumá la espinaca y mezclá hasta que se integre bien.

Agregá la avena y el polvo de hornear . Si la mezcla queda muy espesa, agregá 1 o 2 cucharaditas de agua.

y el . Si la mezcla queda muy espesa, agregá 1 o 2 cucharaditas de agua. Calentá una sartén antiadherente con unas gotas de aceite.

con unas gotas de aceite. Verté la preparación formando un disco de 1 cm de grosor.

Cociná a fuego bajo, tapado, durante 3 minutos por lado, hasta que quede firme y dorado. Consejos para un resultado perfecto Para versión salada fuerte, agregá ajo en polvo , queso rallado o una pizca de orégano .

, o una pizca de . Para una versión más suave, mezclá la espinaca con unas hojas de acelga o perejil .

o . Si lo querés más crocante, dejalo unos minutos extra sin tapa.

Se puede cocinar también en sandwichera , plancha eléctrica o airfryer .

, o . Combina excelente con huevo poché, queso crema light, tomate o palta. image Cómo servir este pan verde saludable Podés usarlo como:

Base para un sándwich liviano con queso y verduras

con queso y verduras Acompañamiento del desayuno con yogur y semillas

Pan para wraps caseros

Snack rápido entre comidas Además de ser práctico, suma una porción de verdura antes del mediodía sin que lo notes.

En pocos minutos tendrás un pan de espinaca sin harina, liviano, nutritivo y perfecto para cualquier desayuno o merienda saludable. Fácil, económico y con un color vibrante que lo hace aún más tentador.