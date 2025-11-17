17 de noviembre de 2025 - 13:45

Pan de espinaca en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Ideal para quienes buscan recetas ligeras, nutritivas y prácticas, este pan ofrece proteínas, fibra y vitaminas, y no requiere horno.

Por Andrés Aguilera

Ingredientes esenciales

  • 1 taza de espinaca cruda (apretada con la mano)
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de avena molida o salvado de avena
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • 1 chorrito de agua o leche (solo si hace falta)
  • ½ cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • Opcional: ajo en polvo, queso rallado o semillas
image

Paso a paso para hacerlo sin horno

  • Picá la espinaca o procesala apenas para que quede más fina.
  • En un bowl, mezclá el huevo, la sal y el aceite de oliva.
  • Sumá la espinaca y mezclá hasta que se integre bien.
  • Agregá la avena y el polvo de hornear. Si la mezcla queda muy espesa, agregá 1 o 2 cucharaditas de agua.
  • Calentá una sartén antiadherente con unas gotas de aceite.
  • Verté la preparación formando un disco de 1 cm de grosor.
  • Cociná a fuego bajo, tapado, durante 3 minutos por lado, hasta que quede firme y dorado.

Consejos para un resultado perfecto

  • Para versión salada fuerte, agregá ajo en polvo, queso rallado o una pizca de orégano.
  • Para una versión más suave, mezclá la espinaca con unas hojas de acelga o perejil.
  • Si lo querés más crocante, dejalo unos minutos extra sin tapa.
  • Se puede cocinar también en sandwichera, plancha eléctrica o airfryer.
  • Combina excelente con huevo poché, queso crema light, tomate o palta.
image

Cómo servir este pan verde saludable

Podés usarlo como:

  • Base para un sándwich liviano con queso y verduras
  • Acompañamiento del desayuno con yogur y semillas
  • Pan para wraps caseros
  • Snack rápido entre comidas

Además de ser práctico, suma una porción de verdura antes del mediodía sin que lo notes.

En pocos minutos tendrás un pan de espinaca sin harina, liviano, nutritivo y perfecto para cualquier desayuno o merienda saludable. Fácil, económico y con un color vibrante que lo hace aún más tentador.

