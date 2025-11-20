Mousse de naranja: receta fresca, fácil y lista en 5 minutos

Una receta refrescante, suave y con aroma cítrico es ideal para los días calurosos que se avecinan. Con ingredientes simples puede realizarse en 5 minutos.

Esta receta es tan simple que es una opción ideal para sorprender sin demasiado esfuerzo.

Preparar un postre en apenas unos minutos parece difícil, pero esta receta combina ingredientes simples que logran un resultado refrescante. Esta mousse aporta un aroma irresistible de naranja con un bocado agridulce, manteniendo una textura aireada. Se realiza en 5 minutos.

Su consistencia es liviana y natural, ideal para después del almuerzo en verano. Lo positivo es que no lleva tiempo de batidora y sus ingredientes cítricos y dulces transforman un sabor irresistible. Al unir esos elementos, la preparación se transforma en un postre que sorprende por su suavidad.

Ingredientes: 4 naranjas.

2 láminas de gelatina.

100ml de nata líquida para montar.

para montar. 1 yogur griego.

2 cucharadas de leche condensada.

40 gramos de azúcar glas. Paso a paso: Para conseguir que la mousse quede aireada es fundamental comenzar con una nata bien fría. Esto permite que el batido tome cuerpo rápido y sostenga el resto de los ingredientes sin desinflarse. Una vez montada, debemos agregar azúcar glas y ralladura de naranja, integrando todo con movimientos envolventes para retener el aire que se forma durante el batido. En esta etapa también debemos incorporar el yogur griego, que aporta cremosidad y un toque de acidez que equilibra el dulzor final. El siguiente paso consiste en hidratar y disolver correctamente las láminas de gelatina en jugo de naranja tibio. Esta mezcla debemos integrarla lentamente con el resto del jugo para evitar grumos. Esa base líquida hay que incorporarla poco a poco a la crema, permitiendo que se mezclen sin perder cuerpo. Finalmente, la leche condensada ayuda a ajustar la textura y aporta la suavidad, logrando una preparación estable que solidificará sin dificultades. El proceso final que logra una mousse firme y lista en pocos minutos Cuando toda la mezcla esté unificada, repartimos en recipientes individuales, lo que acelera el momento en que toma cuerpo.

Debemos cubrir los vasitos con film. Esto evita que absorban olores de la heladera y favorece una superficie pareja.

Para que la consistencia sea justa, debemos dejarlos al menos dos horas en frío para que la gelatina actúe correctamente.

Después de ese tiempo, la mousse ya adopta una consistencia firme pero delicada, ideal para servir directamente. Esta preparación también permite sumar ralladura adicional o gajos de naranja fresca sin alterar la estructura.

Esta mousse es un postre casero que no necesita complicaciones al elaborarlos y sirve para salir del apuro al presentarlos en vasitos individuales. Su preparación se hace en minutos, y en horas en la heladera, luego se puede disfrutar del sabor irresistible cítrico y dulce a la vez.