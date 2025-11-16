Tarta invertida de naranja: receta simple y fresca ideal para el verano

Una receta clásica que en sus pasos esconde el secreto para que salga perfecta. Su base de fruta fresca la vuelve ideal para quienes buscan un postre distinto.

La versión de este tipo de tartas caseras combina sencillez y un sabor cítrico y dulce a al mismo tiempo. La versión invertida utiliza la naranja como protagonista pero logra un contraste único entre jugosidad y una superficie caramelizada. Esta receta se vuelve especialmente tentadora en verano por la frescura cítrica que deja en cada bocado.

Lo más interesante de esta preparación es que el paso a paso se arma con ingredientes habituales y técnicas sencillas. El secreto está en prestar atención a cómo se acomodan las rodajas de naranja en el molde y en la mezcla justa de sabores. Cada detalle contribuye a un postre que puede disfrutarse frío, tibio o incluso al día siguiente.

tarta invertida WEB Ingredientes y paso a paso para el interior de la tarta invertida La estructura de esta torta depende de una capa firme de fruta que se carameliza durante la cocción.

Ingredientes 3 o 4 naranjas .

. Para el molde: 2 cdas aceite de girasol, 2 de azúcar mascabo y 1 de canela.

2 de y 1 de 1 cda vinagre de manzana.

1 taza de leche vegetal.

2 cdtas esencia de vainilla .

. 1/3 taza de aceite de oliva o maíz.

o maíz. 1 y ¾ taza de harina integral (pueden reemplazar ½ taza por almendras molidas que le daría un sabor y textura geniales).

(pueden reemplazar ½ taza por almendras molidas que le daría un sabor y textura geniales). 2 cdtas polvo de hornear.

1 taza de azúcar mascabo. Paso a paso antes de la masa Para comenzar, untá 2 cucharadas de aceite de girasol en un molde de 22 centímetros y espolvoreá 2 cucharadas de azúcar mascabo con una de canela. Esta combinación se funde en el horno y aporta un sabor cálido que realza el toque cítrico. Luego pelá 3 o 4 naranjas y cortá en rodajas de un centímetro de espesor aproximadamente. La clave es cubrir toda la base presionando bien cada pieza para evitar espacios vacíos, ya que la fruta reducirá su tamaño con el calor. Completar los huecos con trozos más pequeños garantiza una presentación más compacta cuando se desmolde. Este armado inicial define el resultado final, ya que marca tanto la textura como la humedad de la tarta. Al cocinarse, el jugo de la naranja se integra con el azúcar y la canela, creando un fondo brillante y aromático que funciona como sello distintivo de esta receta.

tarta invertida WEB Cómo elaborar la masa para lograr una textura aireada y húmeda al mismo tiempo Para la mezcla tamizá los ingredientes secos por un lado: una taza y tres cuartos de harina integral junto con 2 cucharaditas de polvo de hornear. En el caso que prefieras una textura más suave podés reemplazar media taza por almendras molidas, lo que agrega sabor y una miga más delicada. En otro recipiente, batí los ingredientes húmedos: una taza de leche vegetal, una cucharada de vinagre de manzana, de taza de aceite de oliva o maíz, una taza de azúcar mascabo y dos cucharaditas de esencia de vainilla. Una vez integrados, sumá los ingredientes secos con movimientos suaves para mantener aireada la masa. Volcá la mezcla sobre las rodajas de naranja y llevá al horno precalentado a 180 grados durante 25 a 35 minutos. Para conocer la etapa final, podés controlar la cocción con un palillo. Una vez cocida, dejá templar 10 minutos antes de desmoldar. Este descanso permite que la superficie caramelizada quede firme y no se desarme al dar vuelta la torta. tarta invertida WEB La tarta invertida de naranja es una opción fresca e ideal para los días calurosos que se avecinan. Combina una base jugosa de fruta con una masa húmeda. Su aroma cítrico hace de este postre una receta ideal para compartir en verano.