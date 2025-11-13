Budín de limón sin gluten: receta fresca, saludable y se prepara en pocos pasos

Para que un budín de limón quede igual o más húmedo sin usar harina de trigo, una combinación equilibrada de ingredientes y un detalle que potencia el sabor puede ser la receta justa para obtener una masa liviana, aromática y apta para todos. Su textura final sorprende por lo suave que resulta al primer corte.
La clave de esta receta está en respetar los pasos y en aprovechar los aceites naturales del limón. No hace falta batidora y su preparación se hace en minutos. Solo hay que tener paciencia durante su cocción en el horno. Es una opciónfresca para cualquier estación, sin gluten ni complicaciones en el paso a paso.
Ingredientes y preparación del budín de limón sin gluten
Para preparar este budín necesitás:
200 gramos de premezcla sin gluten.
2 gramos de goma xántica.
Una pizca de polvo para hornear.
200 gramos de azúcar.
200 gramos de manteca derretida.
Ralladura de 3 limones.
4 huevos.
120 gramos de leche a temperatura ambiente.
3 gramos de esencia de vainilla.
6 cucharadas de jugo de limón.
Paso a paso
El primer paso es integrar, en un recipiente, el azúcar con la ralladura usando las yemas de los dedos. Este gesto libera los aceites esenciales del limón y marca la diferencia en el sabor.
Luego debemos agregar los huevos previamente batidos, la leche, la manteca y el jugo de limón.
Finalmente, tamizamos los ingredientes secos e incorporamos con movimientos suaves.
En una budinera introducimos la mezcla y horneamos a 180°C durante unos 50-60 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga seco.
Una vez listo, dejamos enfriar por completo antes de aplicar el glaseado, ya que el calor podría derretirlo.
Cómo lograr el glaseado perfecto para potenciar el sabor
El glaseado le da al budín su toque final, tanto en textura como en sabor.
Para este paso final, debemos mezclar azúcar impalpable con jugo de limón, ajustando las proporciones hasta obtener una consistencia espesa pero fluida.
Con el budín ya frío, lo ideal es derramarlo y dejar que caiga lentamente por los bordes.
Este paso no solo aporta una capa dulce y cítrica, sino que también conserva la humedad del budín.
Si se desea un sabor y terminación más intensa, podemos repetir una segunda capa cuando la primera haya endurecido.
Además, una ralladura extra o unas láminas finas de limón confitado pueden convertirlo en una opción ideal para presentar en reuniones o meriendas especiales.
Elbudín de limón sin gluten combina la frescura del cítrico con una textura esponjosa y liviana al mismo tiempo que conquista a cualquiera. Es simple de preparar, no necesita pasos complicados y su sabor se intensifica con el glaseado final.