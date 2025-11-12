Cómo preparar el jugo de apio para eliminar las toxinas del cuerpo

Entre los ingredientes naturales más recomendados por los nutricionistas, está el jugo de apio. Gracias a su capacidad de depurar el cuerpo de manera suave y eficaz, aporta nutrientes y resultados eficaces en poco tiempo, sobre todo en personas que buscan eliminar toxinas acumuladas.
Este vegetal, presente en muchas recetas, esta vez puede convertirse en un poderoso digestivo para favorecer el equilibrio interno. Tomado en ayunas o como parte de una rutina diaria, el jugo natural ayuda a que el cuerpo funcione mejor y se sienta más liviano.
Cómo preparar el jugo de apio para aprovechar todos sus beneficios
El jugo de apio se prepara con pocos ingredientes.
Para hacerlo, primero debemos obtener tallos frescos y firmes, ya que conservan mejor sus propiedades antioxidantes y depurativas.
Se lavan bien bajo agua fría, se cortan en trozos y se colocan en una licuadora junto con medio vaso de agua.
Una vez licuado, se puede endulzar con stevia y luego colar o tomar directamente con la pulpa, según la preferencia.
La cantidad ideal es un vaso pequeño en ayunas, al menos 3 veces por semana. Este hábito ayuda al organismo a eliminar líquidos retenidos y a estimular el sistema digestivo.
Implementarlo de esta forma a la rutina provoca una reacción eficaz al reducir la inflamación y mejorar la circulación. Al no tener azúcar agregada ni grasas, es una opción saludable para quienes buscan depurar el cuerpo sin alterar su alimentación habitual. Es por eso que su sabor fresco y su acción diurética lo vuelven una bebida ideal para comenzar el día con energía.
Por qué el jugo de apio ayuda a limpiar el cuerpo y sentirse mejor
El sitio Healthline explica que el apio es rico en agua y electrolitos, por lo que favorece la hidratacióncelular y la eliminación de toxinas a través de la orina.
Sus compuestos naturales, como los flavonoides y los polifenoles, actúan como antioxidantes que protegen al organismo del daño causado por el estrés oxidativo.
Este jugo también mejora la digestión gracias a la fibra soluble, que ayuda a regular el tránsito intestinal.
A su vez, promueve una mejor función hepática, uno de los principales órganos encargados de eliminar desechos del cuerpo.
Es por eso, que al consumirlo de forma regular, puede contribuir a mantener una piel más limpia y a reducir la sensación de hinchazón.
El apio parece raro al principio por ser ese tipo de verduras quizás extraño para ingerirlo bebido, pero sus resultados, combinados con una alimentación equilibrada y una correcta hidratación durante el día, hace que el cuerpo aproveche al máximo las propiedades depurativas del vegetal para no sentir malestares.