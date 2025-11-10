La fruta milenaria que protege el cerebro y alivia los dolores de hígado

Hay alimentos antiguos que reaparecen por razones muy concretas. Entre ellos se encuentra una fruta que se consume desde hace siglos en regiones de Asia y que hoy llama la atención por lo que aporta al organismo. Su aspecto puede parecer simple, pero su interior guarda nutrientes que resultan valiosos para funciones clave del cuerpo.

Cómo lograr que el limonero brinde limones saludables durante todo el verano

No es decoración: la planta como centro de mesa que atrae riqueza, según el Feng Shui

Es una alternativa natural para olvidar dolores y malestares del cuerpo sin recurrir a medicamentos u opciones procesadas. Aunque su búsqueda en distintas regiones parece difícil de conseguir, lo interesante es que puede incorporarse en preparaciones conocidas. Su sabor suave la vuelve versátil y fácil de combinar, lo que la convierte en una alternativa accesible para sumar variedad y nutrientes sin complicaciones.

Las castañas de agua son los bulbos de una planta acuática utilizada históricamente en la gastronomía asiática.

Esta fruta, además, es baja en calorías, ya que posee un 75% de agua en su composición.

La castaña de agua aporta fibra, lo que favorece la digestión, y contiene minerales como el potasio, fundamental para el equilibrio de fluidos y la función muscular.

La ventaja de las castañas de agua es que pueden sumarse sin modificar demasiado otras preparaciones.

Esta fruta, además, es baja en calorías, ya que posee un 75% de agua en su composición.

Pueden picarse y agregarse a una ensalada para obtener textura, incorporarse en salteados con verduras o mezclarse con arroz.

para obtener textura, incorporarse en con verduras o mezclarse con También funcionan bien en rellenos, ya que aportan crocante sin invadir el sabor.

ya que aportan sin invadir el sabor. En sopas o caldos, mantienen su firmeza y aportan una nota sutil.

Dónde conseguirlas en Argentina

Vienen en dos presentaciones: la primera es enlatada o en frasco, disponibles en tiendas de productos orientales, dietéticas especializadas y plataformas de compra en línea. La segunda opción, más excepcional, es encontrarlas frescas en mercados orientales de grandes centros urbanos como Buenos Aires.

Para incorporarlas de manera práctica, lo más común es optar por la versión en conserva, enjuagándolas antes de usar para reducir el sodio. Una pequeña cantidad en cada plato alcanza para sumar textura y nutrientes sin alterar sabores principales.

castañas de agua 3 Esta fruta, además, es baja en calorías, ya que posee un 75% de agua en su composición. WEB

Las castañas de agua son una opción nutritiva y versátil que puede complementar la alimentación cotidiana. Su aporte de antioxidantes las vuelve interesantes para el cuidado general del organismo, especialmente en procesos que involucran la protección celular.