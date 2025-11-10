10 de noviembre de 2025 - 21:40

La fruta milenaria que protege el cerebro y alivia los dolores de hígado

Una fruta poco común en la cocina beneficia al cerebro y al hígado. Su textura es crujiente pero su composición antioxidante despierta interés en la salud.

Esta fruta, además, es baja en calorías, ya que posee un 75% de agua en su composición.

Esta fruta, además, es baja en calorías, ya que posee un 75% de agua en su composición.

Foto:

WEB
Por Redacción

Hay alimentos antiguos que reaparecen por razones muy concretas. Entre ellos se encuentra una fruta que se consume desde hace siglos en regiones de Asia y que hoy llama la atención por lo que aporta al organismo. Su aspecto puede parecer simple, pero su interior guarda nutrientes que resultan valiosos para funciones clave del cuerpo.

Leé además

Cuidar correctamente esta planta no solo ayuda a realizar mejor la fotosíntesis, sino que contribuye a que el aspecto del ambiente siga siendo armónico y elegante.

No es decoración: la planta como centro de mesa que atrae riqueza, según el Feng Shui

Por Redacción
Un limonero bien atendido puede transformarse en una fuente continua de limones, incluso, todo el año.

Cómo lograr que el limonero brinde limones saludables durante todo el verano

Por Lucas Vasquez

Es una alternativa natural para olvidar dolores y malestares del cuerpo sin recurrir a medicamentos u opciones procesadas. Aunque su búsqueda en distintas regiones parece difícil de conseguir, lo interesante es que puede incorporarse en preparaciones conocidas. Su sabor suave la vuelve versátil y fácil de combinar, lo que la convierte en una alternativa accesible para sumar variedad y nutrientes sin complicaciones.

castañas de agua
Esta fruta, además, es baja en calorías, ya que posee un 75% de agua en su composición.

Esta fruta, además, es baja en calorías, ya que posee un 75% de agua en su composición.

Qué son las castañas de agua y por qué se las considera un alimento valioso para la salud

Las castañas de agua son los bulbos de una planta acuática utilizada históricamente en la gastronomía asiática.

  • Su interior es blanco y crujiente, similar a una nuez tierna, pero su sabor es más delicado.
  • Se consumen frescas, cocidas o en conserva, y forman parte de platos salteados, rellenos, guisos y ensaladas.
  • Su atractivo nutricional está relacionado con su contenido de antioxidantes como el ácido ferúlico, que puede ayudar a reducir el estrés oxidativo en el organismo.
  • Este tipo de antioxidantes lo estudia el sitio de nutrición Healthline porque se cree que su capacidad de proteger células del daño producido por radicales libres, contribuye a preservar funciones importantes como la salud del tejido hepático.
  • Asimismo, la presencia de compuestos fenólicos se ha relacionado con el apoyo al funcionamiento del cerebro, ya que los procesos de oxidación también influyen en el rendimiento cognitivo.

La castaña de agua aporta fibra, lo que favorece la digestión, y contiene minerales como el potasio, fundamental para el equilibrio de fluidos y la función muscular.

castañas de agua 4
Esta fruta, además, es baja en calorías, ya que posee un 75% de agua en su composición.

Esta fruta, además, es baja en calorías, ya que posee un 75% de agua en su composición.

Cómo incorporarlas en la alimentación diaria

La ventaja de las castañas de agua es que pueden sumarse sin modificar demasiado otras preparaciones.

  • Pueden picarse y agregarse a una ensalada para obtener textura, incorporarse en salteados con verduras o mezclarse con arroz.
  • También funcionan bien en rellenos, ya que aportan crocante sin invadir el sabor.
  • En sopas o caldos, mantienen su firmeza y aportan una nota sutil.

Dónde conseguirlas en Argentina

  1. Vienen en dos presentaciones: la primera es enlatada o en frasco, disponibles en tiendas de productos orientales, dietéticas especializadas y plataformas de compra en línea.
  2. La segunda opción, más excepcional, es encontrarlas frescas en mercados orientales de grandes centros urbanos como Buenos Aires.

Para incorporarlas de manera práctica, lo más común es optar por la versión en conserva, enjuagándolas antes de usar para reducir el sodio. Una pequeña cantidad en cada plato alcanza para sumar textura y nutrientes sin alterar sabores principales.

castañas de agua 3
Esta fruta, además, es baja en calorías, ya que posee un 75% de agua en su composición.

Esta fruta, además, es baja en calorías, ya que posee un 75% de agua en su composición.

Las castañas de agua son una opción nutritiva y versátil que puede complementar la alimentación cotidiana. Su aporte de antioxidantes las vuelve interesantes para el cuidado general del organismo, especialmente en procesos que involucran la protección celular.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

pan de banana en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de banana en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera
La combinación de los ingredientes en esta receta mantiene suavidad en la textura y un sabor equilibrado sin exceso de dulzor.

Tarta de arándanos y yogur: receta sin masa ideal para la pérdida de grasa

Por Lucas Vasquez
Estos detalles ayudan a sostener el equilibrio que la planta necesita para crecer sin humedad natural.

No es solo regarla: cómo proteger la planta de helecho en verano para que no se seque

Por Lucas Vasquez
solo con 2 minutos al dia: que son los snacks de ejercicios y por que estan de moda

Solo con 2 minutos al día: qué son los snacks de ejercicios y por qué están de moda

Por Camilo Clavel