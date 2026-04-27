27 de abril de 2026 - 22:15

Yvonne Kiel, experta en lavandería: "elegir la temperatura justa para lavar la ropa suele generar confusión"

Durante años se creyó que lavar a máxima temperatura era sinónimo de mayor higiene, pero hoy esa idea empieza a ser cuestionada, según una experta.

Saber controlar la temperatura de lavado permite un uso más eficiente del lavarropas y la tela.

Saber controlar la temperatura de lavado permite un uso más eficiente del lavarropas y la tela.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Elegir la temperatura adecuada al lavar la ropa sigue siendo una de las dudas más comunes en el hogar. Muchas personas continúan asociando la limpieza profunda con programas de 90 grados, especialmente en prendas como toallas, sábanas o paños. Sin embargo, esta percepción responde más a hábitos antiguos que a las necesidades actuales.

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Por Redacción Estilo

Según explica Yvonne Kiel, especialista en lavandería vinculada a la firma Miele, el concepto de higiene en el lavado evolucionó junto con la tecnología. Hoy, tanto los electrodomésticos como los productos de limpieza ofrecen resultados eficaces sin necesidad de recurrir siempre a temperaturas extremas.

temperatura del lavarropas
Los avances cambiaron las reglas del lavado.

Los avances cambiaron las reglas del lavado.

Por qué lavar a 90 grados ya no es necesario en la mayoría de los casos

La idea de que el agua muy caliente garantiza una mejor limpieza tiene raíces en épocas donde las lavadoras eran menos precisas y los detergentes menos efectivos. En ese contexto, elevar la temperatura era una forma de compensar esas limitaciones.

  • Actualmente, los lavarropas modernos regulan con precisión factores como el movimiento del tambor, la duración del ciclo y la temperatura. A esto se suma el desarrollo de detergentes más potentes, capaces de actuar incluso a temperaturas moderadas.
  • De acuerdo con Kiel, lo más importante no es alcanzar el máximo calor posible, sino lograr una buena combinación entre temperatura y detergente.
  • Para la ropa de uso cotidiano (incluyendo algodón, toallas o ropa de cama con suciedad normal), un lavado a 60 grados con un detergente adecuado suele ser suficiente para garantizar una higiene correcta.

Este rango permite eliminar la mayoría de las bacterias presentes en el uso diario, al tiempo que reduce el consumo energético y el desgaste de las fibras.

temperatura del lavarropas
Entender cuándo usar cada temperatura puede marcar la diferencia.

Entender cuándo usar cada temperatura puede marcar la diferencia.

Cuándo sí conviene usar temperaturas más altas o programas especiales

  1. A pesar de este cambio de enfoque, hay situaciones específicas donde se requiere un nivel extra de higiene. Por ejemplo, en casos de enfermedades infecciosas dentro del hogar o cuando conviven personas con sistemas inmunológicos más sensibles.
  2. En estos escenarios, algunas lavadoras ofrecen programas de higiene diseñados para maximizar la desinfección sin necesidad de aumentar la temperatura. Estos ciclos suelen trabajar a 60 grados, pero mantienen ese calor durante más tiempo, lo que permite una eliminación más eficaz de microorganismos.
  3. Según datos del fabricante, estos programas pueden neutralizar prácticamente la totalidad de bacterias y una gran proporción de virus y hongos, gracias a la combinación de tiempo, temperatura y acción química del detergente.
  4. El lavado a 90 grados, por su parte, no desaparece por completo, pero queda reservado para situaciones puntuales donde se requiere una desinfección más intensa.
temperatura del lavarropas

La elección de la temperatura al lavar la ropa ya no responde a una regla única. Los avances tecnológicos demostraron que es posible lograr una limpieza eficaz sin recurrir siempre a los programas más extremos.

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