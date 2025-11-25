25 de noviembre de 2025 - 15:00

Cómo hacer postres frescos de frutas: sin azúcar, en minutos y solo con 3 ingredientes

Los postres de fruta son frescos e ideales para tener en la heladera listos para disfrutar en cualquier momento del día.

postres caseros
Por Daniela Leiva

Cuando empieza a sentirse el calor del verano argentino, el cuerpo automáticamente pide cosas frescas, livianas y con sabor a fruta. Entre helados, licuados y ensaladas de frutas, siempre es bienvenida una opción más saludable que no requiera demasiado esfuerzo ni muchos ingredientes como los postrecitos frutales.

El budín helado de vainilla y frutos rojos es una receta práctica que mezcla el sabor dulce y ácido al mismo tiempo con un bocado que se deshace.

Budín helado de vainilla y frutos rojos: receta en pocos pasos y con ingredientes sencillos

Por Lucas Vasquez
Esta receta es ideal para quienes buscan continuar con la sensación de comer algo dulce pero con ingredientes saludables para la alimentación.

Mini torta fit de cacao: receta sin azúcar, sin harina y con solo 3 ingredientes

Por Lucas Vasquez

Esta es receta fácil, sin cocción, sin azúcar agregada, súper frescos y llenos de color. Son ideales para tener en la heladera listos para disfrutar en cualquier momento, llevar a la pileta, sumar como postre después del almuerzo o incluso como snack a media tarde.

Además, usan frutas de temporada, las que encuentres a buen precio, en su punto justo de madurez y con un sabor espectacular: frutillas, mango, arándanos o lo que más te guste.

Otra ventaja de esta receta es que se adapta a cualquier estilo de alimentación. Se puede hacer con yogur natural común, griego, descremado o incluso vegetal. El dulzor depende de la fruta, por lo que no necesitás agregarles absolutamente nada.

La textura final queda similar a un flan suave, pero con el sabor natural de la fruta protagonista. Podés presentarlos en vasitos, moldes de silicona, bandejas pequeñas o incluso en una fuente para cortar al estilo "bocaditos".

Ingredientes

  • Frutas frescas a elección: arándanos, frutillas, mango o las que prefieras
  • 3 a 4 cucharadas grandes de yogur natural por cada mezcla
  • 3 cucharadas de gelatina sin sabor ya hidratada (por preparación)
    frutillas.jpg
    Fuente: Pexels.

    Fuente: Pexels.

Preparación

  1. Elegir las frutas. Lavá bien las frutas y cortalas en trozos si es necesario.
  2. Triturar. Procesalas o pisalas hasta obtener un puré.
  3. Mezclar con el yogur. Agregá 3 o 4 cucharadas de yogur natural y mezclá hasta integrar.
  4. Sumar la gelatina. Incorporá 3 cucharadas de gelatina sin sabor previamente hidratada y tibia. Mezclá rápido para evitar que se formen grumos.
  5. Moldear. Colocá la mezcla en vasitos, moldes individuales o una fuente pequeña.
  6. Refrigerar. Llevá a la heladera por al menos 2 o 3 horas, hasta que solidifique.
  7. Disfrutar. Servilos frescos, solos o con más fruta encima.
