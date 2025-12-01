Postre fácil, fresco y sin horno: cómo hacer un mousse de durazno o frutilla para los días de calor

En ese escenario aparece esta mousse de durazno, una receta simple, veraniega y con un plus que sorprende a muchos: tiene más de 25 gramos de proteína por porción. Es rica, suave, saludable y encima aporta una buena dosis de proteína.
El durazno es un clásico de la temporada y, cuando está en su punto, aporta una dulzura natural que transforma cualquier recetaen algo irresistible. Si además lo combinamos con yogur griego —que aporta cremosidad y cuerpo— y un toque de leche en polvo descremada, el resultado es una mousse aireada, suave y con ese sabor fresco para la sobremesa de verano.
Lo mejor de todo es que la preparación no tiene complicaciones. No hace falta batidora eléctrica, horno ni técnicas raras. Con una procesadora o mixer alcanza, y la gelatina sin sabor hace su magia para darle la textura justa.
Se arma en pocos minutos y después la heladera hace el resto. Ideal para tener listo un postrecito fresco después de la cena o para llevar a una juntada sin volverte loco.
Además, es una receta versátil. Si no tenés duraznos o querés variar, podés hacerla con mango, frutillas, frambuesas o la fruta que más te guste. Siempre queda bien, mantiene esa textura cremosa y liviana, y no pierde frescura.