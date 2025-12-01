Postre fácil, fresco y sin horno: cómo hacer un mousse de durazno o frutilla para los días de calor

Fresco, liviano, delicioso y súper práctico. Un postre ideal para estos días de calor que además podés adaptar a las frutas que tengas a mano.

Hay postres que se vuelven un verdadero salvavidas cuando el la temperatura empieza a subir y la cocina se siente más pesada que de costumbre. Esos días en los que uno quiere algo rico, fresco y bien casero, pero sin encender el horno ni pasar horas mezclando mil ingredientes.

En ese escenario aparece esta mousse de durazno, una receta simple, veraniega y con un plus que sorprende a muchos: tiene más de 25 gramos de proteína por porción. Es rica, suave, saludable y encima aporta una buena dosis de proteína.

El durazno es un clásico de la temporada y, cuando está en su punto, aporta una dulzura natural que transforma cualquier receta en algo irresistible. Si además lo combinamos con yogur griego —que aporta cremosidad y cuerpo— y un toque de leche en polvo descremada, el resultado es una mousse aireada, suave y con ese sabor fresco para la sobremesa de verano.

mousse de durazno Lo mejor de todo es que la preparación no tiene complicaciones. No hace falta batidora eléctrica, horno ni técnicas raras. Con una procesadora o mixer alcanza, y la gelatina sin sabor hace su magia para darle la textura justa.

Se arma en pocos minutos y después la heladera hace el resto. Ideal para tener listo un postrecito fresco después de la cena o para llevar a una juntada sin volverte loco.

Además, es una receta versátil. Si no tenés duraznos o querés variar, podés hacerla con mango, frutillas, frambuesas o la fruta que más te guste. Siempre queda bien, mantiene esa textura cremosa y liviana, y no pierde frescura. Ingredientes para la mousse 100 g de leche en polvo descremada

1 durazno grande, troceado

3 sobres de stevia

50 ml de leche

10 g de gelatina sin sabor

170 g de yogur griego ingredientes mousse de durazno Paso a paso para preparar el postre de frutas En una procesadora o mixer, colocar el yogur griego, la leche en polvo descremada, los trozos de durazno, la stevia y la leche fluida. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea y lisa. Hidratar la gelatina sin sabor según las indicaciones del envase. Una vez lista, incorporarla a la mezcla anterior y procesar nuevamente para que se integre bien. Distribuir la preparación en dos recipientes de vidrio o potes individuales. Llevar a la heladera por al menos 3 horas para que tome consistencia. Servir bien frío.