Recetas. Ambas preparaciones se hacen con ingredientes simples, no requieren horno y son ideales para cualquier persona que quiera reducir harinas.

Empezar la mañana con un desayuno nutritivo, liviano y sin harinas es una excelente forma de sumar energía sin caer en opciones ultraprocesadas. Estas dos recetas son fáciles, rápidas y permiten variar la rutina sin complicarse. Descubrir nuevas recetas saludables es clave para quienes buscan alternativas más naturales para el día a día.

Ambas preparaciones se hacen con ingredientes simples, no requieren horno y son ideales para cualquier persona que quiera reducir harinas o simplemente incorporar opciones más completas al desayuno.

1) Panqueque proteico de avena y banana (sin harina) Este panqueque es una de las recetas saludables más populares porque es rendidor, rápido y queda con una textura suave y dulce sin agregar azúcar.

Ingredientes

1 banana madura

1 huevo

2 cucharadas de avena molida o salvado

1 cucharadita de canela (opcional)

1 chorrito de vainilla

Aceite o manteca para la sartén Desayunos sin harinas dos recetas saludables para comenzar el día con energía (1) Cómo se hace

Pisá la banana hasta hacer un puré.

Agregá el huevo y mezclá.

Sumá la avena, la canela y la vainilla.

En una sartén engrasada, volcá la mezcla y cociná 2-3 minutos por lado. Queda ideal para acompañar con fruta fresca, miel o yogur natural. Aporta buena saciedad y energía sostenida. 2) Tostaditas de huevo y verduras (sin harina) Estas tostaditas son una alternativa súper completa para arrancar el día con proteínas, verduras y una textura crocante que sorprende. Ingredientes 2 huevos

½ zanahoria rallada

¼ de taza de zapallito rallado (bien escurrido)

1 cucharada de queso rallado

Sal y pimienta

Aceite para cocinar Desayunos sin harinas dos recetas saludables para comenzar el día con energía (3) Cómo se hacen Mezclá los huevos con las verduras, la sal y la pimienta.

Calentá una sartén antiadherente con un chorrito de aceite.

Formá discos finos con la mezcla.

Cociná a fuego bajo hasta que estén doradas y firmes de ambos lados. Se pueden comer solas o como base para un sándwich saludable con palta, queso crema, jamón o tomate. Consejos para optimizar estos desayunos Podés agregar semillas (chía, lino, sésamo) para sumar fibra y grasas saludables.

Si querés más proteína, añadí claras extra o queso magro.

Guardá las preparaciones en la heladera 24 horas si necesitás adelantar el desayuno.

Las dos recetas funcionan perfecto también como merienda liviana. Los desayunos sin harinas son una forma práctica de empezar el día con energía real: más nutrientes, menos ultraprocesados y recetas fáciles que se hacen en minutos. Ideales para sumar variedad sin cambiar toda la rutina.