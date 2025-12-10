Tarta de choclo cremosa: receta rendidora, con sabor único y en pocos minutos

2 latas de choclo amarillo (o 2 tazas de choclo cocido).
1 cebolla chica picada.
1 cebolla deverdeo, picado.
2 huevos.
150 ml de leche
150 g de queso cremoso o mozzarella.
1 cucharada de harina.
1 cucharada de manteca o aceite.
Sal y pimienta.
Nuez moscada (opcional).
Paso a paso para esta tarta
Rehogar la cebolla y el blanco de la cebolla de verdeo en manteca o aceite hasta que estén tiernos y transparentes.
Agregar el choclo y mezclar unos minutos para integrar sabores.
Sumar la harina, mezclar bien y luego incorporar la leche en forma de hilo, cocinando hasta que la mezcla espese un poco.
Retirar del fuego y agregar el queso en cubitos para que se derrita con el calor.
Incorporar los huevos batidos, salpimentar y añadir nuez moscada si te gusta.
Forrar la tartera con la tapa de tarta, pinchar la base y volcar el relleno.
Hornear a 180 grados durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie esté firme y apenas dorada.
Dejar entibiar unos minutos antes de cortar para que tome consistencia.
Esta tarta de choclo cremosa es una gran opción para resolver comidas del día a día sin complicarse. Se puede comer caliente o fría, rinde varias porciones y acepta variantes: podés sumar queso rallado por encima, un poco de panceta o cambiar la leche por crema para una versión más contundente.