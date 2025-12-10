Tarta de choclo cremosa: receta rendidora, con sabor único y en pocos minutos

Con una textura suave y un relleno que combina varios ingredientes, esta tarta es ideal para almuerzos rápidos.

Esta tarta cremosa es rendidora y está repleta de sabor.

La tarta de choclo es uno de esos platos que nunca fallan: económica, fácil de preparar y perfecta para aprovechar productos de estación. Esta versión cremosa se arma con pocos pasos y logra un equilibrio justo entre dulzor del maíz, cremosidad y un aroma suave gracias al verdeo.

Esta es una receta práctica y familiar, ideal para cualquier día de la semana y para todos los paladares que quieren comer rico sin esperar muchos minutos.

Recetas Esta tarta cremosa es rendidora y está repleta de sabor. web ingredientes 1 tapa de tarta (hojaldrada o criolla).

(hojaldrada o criolla). 2 la tas de choclo amarillo (o 2 tazas de choclo cocido).

amarillo (o 2 tazas de choclo cocido). 1 cebolla chica picada.

picada. 1 cebolla de verdeo, picado.

picado. 2 huevos .

. 150 ml de leche

150 g de queso cremoso o mozzarella.

cremoso o mozzarella. 1 cucharada de harina.

1 cucharada de manteca o aceite.

o Sal y pimienta.

y Nuez moscada (opcional). Recetas Esta tarta cremosa es rendidora y está repleta de sabor. web Paso a paso para esta tarta Rehogar la cebolla y el blanco de la cebolla de verdeo en manteca o aceite hasta que estén tiernos y transparentes. Agregar el choclo y mezclar unos minutos para integrar sabores. Sumar la harina, mezclar bien y luego incorporar la leche en forma de hilo, cocinando hasta que la mezcla espese un poco. Retirar del fuego y agregar el queso en cubitos para que se derrita con el calor. Incorporar los huevos batidos, salpimentar y añadir nuez moscada si te gusta. Forrar la tartera con la tapa de tarta, pinchar la base y volcar el relleno. Hornear a 180 grados durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie esté firme y apenas dorada. Dejar entibiar unos minutos antes de cortar para que tome consistencia. Esta tarta de choclo cremosa es una gran opción para resolver comidas del día a día sin complicarse. Se puede comer caliente o fría, rinde varias porciones y acepta variantes: podés sumar queso rallado por encima, un poco de panceta o cambiar la leche por crema para una versión más contundente.