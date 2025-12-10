10 de diciembre de 2025 - 16:38

Tarta de choclo cremosa: receta rendidora, con sabor único y en pocos minutos

Con una textura suave y un relleno que combina varios ingredientes, esta tarta es ideal para almuerzos rápidos.

Esta tarta cremosa es rendidora y está repleta de sabor.

Esta tarta cremosa es rendidora y está repleta de sabor.

ingredientes

  • 1 tapa de tarta (hojaldrada o criolla).
  • 2 latas de choclo amarillo (o 2 tazas de choclo cocido).
  • 1 cebolla chica picada.
  • 1 cebolla de verdeo, picado.
  • 2 huevos.
  • 150 ml de leche
  • 150 g de queso cremoso o mozzarella.
  • 1 cucharada de harina.
  • 1 cucharada de manteca o aceite.
  • Sal y pimienta.
  • Nuez moscada (opcional).
Paso a paso para esta tarta

  1. Rehogar la cebolla y el blanco de la cebolla de verdeo en manteca o aceite hasta que estén tiernos y transparentes.
  2. Agregar el choclo y mezclar unos minutos para integrar sabores.
  3. Sumar la harina, mezclar bien y luego incorporar la leche en forma de hilo, cocinando hasta que la mezcla espese un poco.
  4. Retirar del fuego y agregar el queso en cubitos para que se derrita con el calor.
  5. Incorporar los huevos batidos, salpimentar y añadir nuez moscada si te gusta.
  6. Forrar la tartera con la tapa de tarta, pinchar la base y volcar el relleno.
  7. Hornear a 180 grados durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie esté firme y apenas dorada.
  8. Dejar entibiar unos minutos antes de cortar para que tome consistencia.

Esta tarta de choclo cremosa es una gran opción para resolver comidas del día a día sin complicarse. Se puede comer caliente o fría, rinde varias porciones y acepta variantes: podés sumar queso rallado por encima, un poco de panceta o cambiar la leche por crema para una versión más contundente.

