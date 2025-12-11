11 de diciembre de 2025 - 13:21

Guardá las cáscaras de pomelo: cómo usarlas para ahuyentar moscas

Las cáscaras de algunas frutas liberan un aroma que actúa como repelente natural, ideal para mantener los insectos lejos sin usar químicos.


Por Andrés Aguilera

Las cáscaras de pomelo, que muchas veces terminan en la basura, pueden convertirse en un repelente natural de insectos para mantener alejadas a las moscas dentro de la casa. Este truco sencillo y ecológico se volvió popular dentro de los trucos caseros porque aprovecha el aroma cítrico del pomelo para proteger la cocina, el quincho y los ambientes más frecuentados.

Por qué el pomelo funciona como repelente

Las moscas no toleran los aceites esenciales presentes en la cáscara de los cítricos. El pomelo, en particular, desprende un aroma intenso que resulta molesto para los insectos y los mantiene a distancia.

Al dejar que las cáscaras se sequen un poco o al usarlas recién cortadas, el ambiente se llena de un perfume fresco que no afecta a las personas, pero sí incomoda a las moscas, evitando que se acerquen a la comida y superficies.



Cómo preparar el repelente casero con cáscaras de pomelo

Hay varias formas de usar este truco según el espacio que quieras proteger:

Método 1: cáscaras frescas en la cocina

  • Lavá el pomelo y retirale la cáscara en gajos grandes.

  • Colocá las cáscaras en platitos o frascos abiertos.

  • Ubicalos cerca de la bacha, la mesa o las ventanas.

El aroma se libera enseguida y actúa rápido.

Método 2: cáscaras secas para mayor duración

  • Dejá las cáscaras al sol uno o dos días.

  • Una vez secas, espolvorealas con un poco de clavo de olor o canela para potenciar el efecto.

  • Colocalas en lugares estratégicos.

Duran más tiempo y perfuman de manera suave.



Método 3: spray casero

  • Herví cáscaras de pomelo en agua durante 10 minutos.

  • Dejá enfriar y colá la preparación.

  • Pasalo a un rociador y usalo en mesadas y ventanas.

Este spray es ideal para usar después de cocinar.

Dónde colocar las cáscaras para que funcionen mejor

Las zonas donde más conviene usarlas son:

  • Cocina (cerca de frutas y residuos)

  • Quincho o mesa exterior

  • Ventanas y puertas donde entran insectos

  • Alacenas o sectores donde guardás comida

También podés combinarlas con limón, naranja o menta para reforzar el aroma.

