Las cáscaras de algunas frutas liberan un aroma que actúa como repelente natural, ideal para mantener los insectos lejos sin usar químicos.

Las cáscaras de pomelo, que muchas veces terminan en la basura, pueden convertirse en un repelente natural de insectos para mantener alejadas a las moscas dentro de la casa. Este truco sencillo y ecológico se volvió popular dentro de los trucos caseros porque aprovecha el aroma cítrico del pomelo para proteger la cocina, el quincho y los ambientes más frecuentados.

Por qué el pomelo funciona como repelente Las moscas no toleran los aceites esenciales presentes en la cáscara de los cítricos. El pomelo, en particular, desprende un aroma intenso que resulta molesto para los insectos y los mantiene a distancia.

Al dejar que las cáscaras se sequen un poco o al usarlas recién cortadas, el ambiente se llena de un perfume fresco que no afecta a las personas, pero sí incomoda a las moscas, evitando que se acerquen a la comida y superficies.

Guardá las cáscaras de pomelo cómo usarlas para ahuyentar moscas (3) Cómo preparar el repelente casero con cáscaras de pomelo Hay varias formas de usar este truco según el espacio que quieras proteger:

Método 1: cáscaras frescas en la cocina

Lavá el pomelo y retirale la cáscara en gajos grandes.

Colocá las cáscaras en platitos o frascos abiertos.

Ubicalos cerca de la bacha, la mesa o las ventanas. El aroma se libera enseguida y actúa rápido. Método 2: cáscaras secas para mayor duración Dejá las cáscaras al sol uno o dos días.

Una vez secas, espolvorealas con un poco de clavo de olor o canela para potenciar el efecto.

Colocalas en lugares estratégicos. Duran más tiempo y perfuman de manera suave. Guardá las cáscaras de pomelo cómo usarlas para ahuyentar moscas (2) Método 3: spray casero Herví cáscaras de pomelo en agua durante 10 minutos.

Dejá enfriar y colá la preparación.

Pasalo a un rociador y usalo en mesadas y ventanas. Este spray es ideal para usar después de cocinar. Dónde colocar las cáscaras para que funcionen mejor Las zonas donde más conviene usarlas son: Cocina (cerca de frutas y residuos)

Quincho o mesa exterior

Ventanas y puertas donde entran insectos

Alacenas o sectores donde guardás comida También podés combinarlas con limón, naranja o menta para reforzar el aroma.