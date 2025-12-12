12 de diciembre de 2025 - 12:06

Torta amor: la receta práctica para los festejos que se hace sin amasar ni usando el horno

Este postre de pocos ingredientes es rápido a la hora de buscar algo rico para comer y quedar bien con toda la familia.

Por Alejo Zanabria

Hay versiones de postres que son ideales para aquellos que desean dar sus primeros pasos en el mundo de la pastelería, debido a que no requieren de demasiados elementos para su elaboración y para obtener grandes resultados. La torta amor es una.

Además, es una preparación que no lleva más de 5 ingredientes y todos son muy fáciles de conseguir en el mercado más cercano. La torta amor también es muy popular por la variedad de sabores que tiene en un solo bocado, por lo que es ideal para sorprender incluso al comensal más selectivo.

Ingredientes

  • 1 paquete de galletas de agua.
  • 500 g de dulce de leche.
  • 200 ml de leche.
  • 300 g de mix de frutos rojos.
Paso a paso para hacer la torta amor

  1. El primer paso para hacer la torta amor es colocar en un recipiente las galletas y molerlas con ayuda de las manos.
  2. Una vez que estén todas convertidas en migajas se mezclan con el dulce de leche. Mientras que la crema se bate hasta conseguir el punto chantilly. Para hacer esta técnica más rápido, lo mejor es ayudarse con una batidora, pero también se puede hacer con una paleta.
  3. Cuando esté en el punto deseado, se divide la mezcla de las galletas en dos recipientes.4- Se coloca una de las porciones en un molde con papel film plástico.
  4. Una vez que esté bien distribuido, se añade una capa de crema, otra de frutos rojos y se complementa con la segunda parte de las galletas.
  5. Cortar y disfrutar.
