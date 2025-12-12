Torta amor: la receta práctica para los festejos que se hace sin amasar ni usando el horno

Hay versiones de postres que son ideales para aquellos que desean dar sus primeros pasos en el mundo de la pastelería, debido a que no requieren de demasiados elementos para su elaboración y para obtener grandes resultados. La torta amor es una.
Este postre de pocos ingredientes es rápido a la hora de buscar algo rico para comer y quedar bien con toda la familia.
Hay versiones de postres que son ideales para aquellos que desean dar sus primeros pasos en el mundo de la pastelería, debido a que no requieren de demasiados elementos para su elaboración y para obtener grandes resultados. La torta amor es una.
Uno de estos postres, que incluso no necesita de un horno para su cocción, es este tipo de torta, perfecta para compartir en la merienda o bien, para llevar a una cena.
Además, es una preparación que no lleva más de 5 ingredientes y todos son muy fáciles de conseguir en el mercado más cercano. La torta amor también es muy popular por la variedad de sabores que tiene en un solo bocado, por lo que es ideal para sorprender incluso al comensal más selectivo.