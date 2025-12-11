Turrón de chocolate dubái: de la cocina a la mesa dulce de Navidad en solo 6 pasos

En casa y con ingredientes sencillos puede hacerse una receta que conquistará a los invitados y que se aleja de los sabores tradicionales.

Esta receta es ideal para completar la mesa dulce de la Navidad con algo novedoso.

El chocolate dubái se ha convertido en el gran protagonista de los últimos meses. Con la Navidad a punto de comenzar, la gastronomía empieza a llenarse de recetas típicas de estas fechas, y si hay algo tradicional es el turrón. Aunque hay quienes prefieren los sabores de siempre, otros apuestan por innovar, como es el caso del que tiene la crema de pistacho y kataifi como protagonista.

El turrón de chocolate dubái se ha convertido en una de las sensaciones más innovadoras de la repostería moderna. Su irresistible contraste entre el chocolate, la suavidad de la crema de pistacho y la textura crujiente de la masa kataifi lo han colocado como tendencia en redes sociales y pastelerías.

Inspirado en influencias árabes y mediterráneas, esta preparación fusiona ingredientes emblemáticos de la región, como los pistachos y el tahini, con técnicas modernas de chocolatería.

La preparación del turrón de chocolate dubái destaca por su combinación de texturas: una base y cobertura de chocolate negro abrazan un relleno de pasta de pistacho enriquecida con masa kataifi tostada. Al desmoldarlo, tendrás un dulce compacto, firme, con capas perfectamente diferenciadas de sabor y un corte impecable.

Ingredientes 200 g de chocolate negro.

100 g de pasta de pistacho.

70 g de masa kataifi.

2 cucharadas de manteca .

. 1 cucharada de azúcar.

Pistachos picados para decorar (opcional).

Paso a paso para hacer el turrón de chocolate dubái Desmenuza la masa kataifi y tuéstala en una sartén con 1 cucharada de manteca, removiendo hasta que tome color dorado y quede crujiente. Mezcla en un bol la pasta de pistacho, la masa kataifi tostada, el tahini y el azúcar, integrando todos los ingredientes. Trocea el chocolate negro y fúndelo suavemente al baño maría, removiendo para que no se caliente en exceso ni se queme. Vierte una capa fina de chocolate fundido en el fondo y añade la mezcla de pistacho y kataifi. Cubre con el chocolate fundido restante y extiende con una espátula para que toda la superficie quede bien cubierta. Refrigera al menos 2 horas o hasta que el turrón esté completamente firme. Luego de estos pasos, solo queda desmoldar y fraccionar para compartir este increible turrón de chocolate dubái que te hará pasar una Navidad distinta.