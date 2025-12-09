Torre de panqueques colorida: la receta más fácil y económica para esta Navidad

Tiene la ventaja de ser un plato frío, ideal para cualquier hora en la que se quiere combatir a las temperaturas de diciembre.

La torre de panqueques es una opción llena de sabor y color para la Navidad.

Navidad está llegando, y con ella llega ese momento tan especial de planificar la mesa navideña - y el almuerzo del día siguiente-. Entre tantas opciones, la torre de panqueques siempre se destaca como un clásico argentino y ha sido protagonista dado que ayuda a combatir las altas temperaturas.

Fresca, versátil y deliciosa, es una preparación que reúne a la familia y se adapta a todos los gustos, ya que el relleno puede ser de lo quieras y tengas en casa: huevo, verduras, algun tipo de carne, atún, etc.

Ingredientes Para los panqueques

500 cc de leche fresca.

3 huevos .

Una pizca de sal.

Manteca (solo para engrasar la sartén). Para el relleno y la salsa

100 gramos de jamón cocido.

100 gramos de queso en fetas.

. Lechuga, tomate y zanahoria rallada.

Morrón asado.

Atún al natural.

Huevos duros picados.

Aceitunas.

Paso a paso para armar la torre de panqueques En un bowl grande, mezclá la harina, los huevos, la leche y una pizca de sal. Batí bien hasta que no queden grumos y dejá reposar la mezcla unos 30 minutos. Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y engrasala con un poquito de manteca. Verté una pequeña cantidad de la mezcla en la sartén y girala para que se distribuya de forma pareja. Cociná el panqueque hasta que se dore por un lado, dalo vuelta y cociná unos segundos más. Repetí el proceso hasta terminar toda la mezcla. En otro recipiente, mezclá mayonesa con queso crema. Esta salsa será la clave para unir cada capa de tu torre y aportarle cremosidad. Colocá el primer panqueque en una fuente plana. Untalo con la salsa base y empezá con la primera capa de relleno: puede ser jamón y queso. Agregá otro panqueque encima, untá con salsa y sumá una capa de lechuga, tomate y zanahoria rallada. Seguimos con otro panqueque, salsa y ahora podés sumar atún mezclado con un poco de la misma salsa o morrón asado. Repetí el proceso alternando los ingredientes hasta completar entre 6 y 7 capas, que no solo dan sabor, si no un color particular a la preparación, Para terminar, colocá un panqueque liso arriba y decorá con algo de lo que te sobró, para darle ese toque final bien festivo.