Torre de panqueques colorida: la receta más fácil y económica para esta Navidad

Navidad está llegando, y con ella llega ese momento tan especial de planificar la mesa navideña - y el almuerzo del día siguiente-. Entre tantas opciones, la torre de panqueques siempre se destaca como un clásico argentino y ha sido protagonista dado que ayuda a combatir las altas temperaturas.
Fresca, versátil y deliciosa, es una preparación que reúne a la familia y se adapta a todos los gustos, ya que el relleno puede ser de lo quieras y tengas en casa: huevo, verduras, algun tipo de carne, atún, etc.
- 500 cc de leche fresca.
- 3 huevos.
- Una pizca de sal.
- Manteca (solo para engrasar la sartén).
Para el relleno y la salsa